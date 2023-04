Ač papírové předpoklady ukazovaly v 19. kole okresního přeboru fotbalistů na jasné favority, skutečnost byla zcela jiná. Už šlágr kola prvních Žehrovic s černým koněm soutěže z Janova naznačil, že postavení v tabulce nehraje žádnou roli. Mšecké Žehrovice po celou dobu tahaly za kratší konec, když až nakonec penaltou rozhodly o smírné dělbě bodů. Podceněné Městečko doslova nedalo šanci rezervě Zavidova, Pustověty ovládly závěr utkání v Kněževsi. Cenný skalp získaly Lišany na domácí půdě, kde hostily z minulého kola rozjeté Senomaty. Olešná do Řevničova vůbec neodjela.

Okresní přebor: Pavlíkov (v bílém) přestřílel oslabenou Jesenici 4:0 | Foto: Alžběta Brabcová

Lužná sice po čtvrt hodině hry vedla o dvě branky, avšak Čistá dokázala snížit a společně s výborně chytajícím Gebouským držet příznivý stav. Zlom utkání přišel v posledních minutách první půle. Vejvoda po prvním zaváhání druhou penaltu s přehledem proměnil. Po přestávce Lužná zpřesnila svá mířidla a diktovala tempo hry. „První půli jsme se přizpůsobili soupeři, náš výkon byl protrápený, laxní a velmi nepřesný. Když jsme dali třetí gól, hrálo se pak už jen na jednu branku,“ shrnul zaslouženou výhru Lužné 7:2 Radek Šnajdr.

Celou hodinu byl stav utkání v Kněževsi bezbrankový. V předchozích zápasech domácí ukázali, že jejich doménou je uhájit hubená vítězství. Avšak tentokrát tomu bylo jinak. Skóre otevřel pustovětský Hůla, který se uvolnil a ve skluzu překonal Lennera, další pojistky v posledních deseti minutách jen stvrdily skvělý výkon hostujícího celku. „Od prvních minut byly Pustověty lepší. Sporný moment se udál v 15. minutě, kdy nebyla odpískaná penalta na Plačka, pak mohl být vývoj utkání jiný. V závěru jsme se hnali za vyrovnáním, ale naopak jsme ještě dvakrát inkasovali,“ stručně zhodnotil zaslouženou výhru soupeře kapitán domácích Jan Vrábík.

Roztoky dřely, ale vranský Kubík je v oslabení potopil pod jez. Mšec rázně ožila

Mšecké Žehrovice - Janov 1:1 (0:0)

Souboj aktuálně nejlepších týmů a zároveň také těch, které spolu ještě v loňském roce bojovaly o postup do nejvyšší okresní soutěže. I po tomto vypjatém utkání nadále zůstávají Mšecké Žehrovice neporaženy, od první prohry je až v 82. minutě zachránila penalta.

Od úvodního hvizdu bylo k vidění hned několik velkých příležitostí jak na straně domácích, tak především od Janova, avšak hlavními hrdiny byli oba brankáři. Po přestávce skóre zaslouženě otevřel povedenou střelou Lukáš Roubík. Když už se utkání blížilo ke svému konci, střet Melče s Kolkem ve vápně byl posouzen jako nedovolený. Janov se s nerozhodným stavem nechtěl smířit, avšak i přes jeho enormní tlak se výsledek již nezměnil.

„Už podruhé chybělo opravdu málo a mohli jsme vyhrát, bohužel proti Žehrovicím nám není přáno. Po celou dobu byla hra v naší režii, jen jsme opět neproměnili šance. Můžeme se bavit o sporné penaltě, ale dopadlo to, jak dopadlo. Bod bereme a soustředíme se na další soupeře ze Zavidova,“ poukazuje ztrátu bodů janovský Jakub Kail.

Pavlíkov - Jesenice 4:0 (1:0)

Trable se sestavou si Jeseničtí přivezli také do Pavlíkova. Dvacet minut sice domácí drželi míč na svých kopačkách, ale na zhuštěném středu se těžko dostávali do blízkosti soupeřovy branky. Poté přišla rychlá akce, Kalaš po uvolnění vyslal přízemní střelu, kterou Flajšingr pouze vyrazil před dobíhajícího Polcara. Více se na hřišti dělo po poločasové přestávce. Pavlíkov se vyvaroval chyb v rozehrávce a naopak přechod do útoku zjednodušil. Chytrým lobem přes vyběhnuvšího gólmana přidal pojistku opět mladík Polcar. Kanonýr své další šance trestuhodně spálil a Jesenici do utkání mohl vrátit Pfejfer, kdyby však nezaváhal v zakončení. Střela Kalaše zpoza vápna a zkompletování hattricku Polcara po proměněné penaltě už jen potvrdilo zmar odevzdané Jesenice.

„Sice jsme prohráli a to pořád není příjemné, ale ze zápasu máme oproti minulému týdnu lepší pocit. Leží na nás deka, spoustu hráčů má zdravotní trable, jiní jsou práci. Dlouho jsme to takhle nemuseli "lepit". Ale klobouk dolů před těmi, co to zvládli i se sebezapřením. Zápas mohl být o něčem jiném, kdybychom dali nějakou šanci,“ popsal zlomové momenty především z prvního poločasu nehrající kapitán Petr John, jenž věří, že jako silný tým se brzy vrátí na vítěznou vlnu.

Strašeckou partu kosila Kosoř i zranění. Vrátí se Ducár?

Zavidov B – Městečko 1:5 (0:3)

Po dvou porážkách chtělo Městečko prolomit nepříznivou šňůru, avšak je v Zavidově dle předpokladů nemělo čekat nic lehkého. „Přistoupili jsme k utkání opatrně s myšlenkou vyčkat, co soupeř doma vymyslí. Opatrná taktika se nám vlastně vyplatila. Zavidov byl místy profesorský a často až velmi jednoduše jsme jim odebírali míče,“ stále s údivem popisuje začátek utkání Ohnivec Jiří Hadrava.

Už za první poločas si Městečko vypracovalo tříbrankový náskok, po přestávce Jiří Urban přidal další dva zářezy. „Dnes jsme předvedli strašidelný výkon. Městečko hrálo zkušeně, nikam se nehnalo, počkalo si na naše chyby a ty potrestalo. Naopak my lítali po hřišti, jak kdybychom tam byli poprvé. Někdo vypadal, že neví, kde má hrát, jiní si to přišli jen odkopat,“ nešetří kritikou ke svému týmu zraněný brankář domácích Aleš Kraus.

Lišany - Senomaty 2:1 (1:1)

Lehkou výhodu měly Lišany, které do těžkého duelu s Berany vstupovaly až v neděli odpoledne. „Když jsme viděli ostatní výsledky, tak jsme museli také bodovat, přesto, že nás čekal jeden z nejlepších týmů,“ poukazoval na sobotní promíchání tabulky lišanský brankář Zdeněk Řepka. Nadšení domácí vstoupili do utkání lépe než favorit, úspěšné napadání obrany Senomat zúročil Laki.

Do přestávky z ojedinělé šance srovnal Robert Hůla. Ve druhém poločase se hra změnila, Lišany se stáhly, nechaly hrát hosty a soustředily na obrannou činnost. V úplném závěru domácí přežili nebezpečí ve vlastním vápně, rychlým protiútokem Laki strhl vítězství na stranu Lišan a zasloužil se tak o veledůležité body. „K mému překvapení byla první půle v naší režii. Po přestávce byla hra otevřená, Senomaty mohly v závěru rozhodnout, v 90. minutě nás od plichty zachránila dokonce tyč,“ poukázal gólman na obrovský tlak hostů.