Senomaty - Zavidov 2:2 (2:2)

Byl to duel celků, které zvládly pohárové zápasy s protivníky z III. třídy. Sloučený Zavidov šel po dlouhém nákopu po pár minutách do vedení. Nová posila Beranů, ex-ohnivec Petr Šnídl, nejprve orazítkoval břevno a chvíli na to proměnil penaltu. Byť to byli domácí, kteří měli převahu, prosadili se opět hosté. I tentokrát ihned reagovaly Senomaty po přímém kopu. Po přestávce se už fanoušci gólu nedočkali i přesto, že k tomu měli domácí opravdu blízko, brankář Dunaj byl stoprocentní.