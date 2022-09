ZAVIDOV B – ŘEVNIČOV 4:1

Nedobré výsledky prozatím předvádí také Sparta Řevničov, byť dlouho držela nadějný výsledek. Vzhledem k maření příležitostí Zavidova byl hostující tým stále ve hře. Do kabin se šlo za hubeného vedení domácích. Poté i nadále rezerva nechávala vyniknout skvěle chytajícího Peterku.

Šťastný okamžik pro Zavidov přišel v 55. minutě. Po bloku při odkopu brankáře se míč dostal k Havlovi ml., který zpoza vápna pohodlně zakončil do odkryté branky. Po hodině hry se hra otevřela a i Řevničov se dostal do nebezpečných šancí. První střelu k tyči vykryl Kraus, o pár minut později už ale byl na Kočího krátký. Závěr však byl zcela v režii Zavidova. „Mohli jsme dát klidně deset branek. Výhra 4:1 je super, ale zahozené šance nás budou v zápasech s těžšími soupeři mrzet,“ poukazuje na mizernou produktivitu domácí gólman Aleš Kraus.

Příšernou dvacetiminutovku zažili Ohnivci v Mšeckých Žehrovicích. Tolik času stačilo domácím k vytvoření čtyřbrankového náskoku. Žehrovice od úvodních minut hýřily pohybem a fotbalovou šikovností absolutně deklasovaly soupeře. Po přestávce dokázali hosté i díky penaltě snížit na 5:2. „To byl moment, kdy to vypadalo, že by se se zápasem dalo ještě něco dělat. Ale Tomáš Linhart v jasné šanci přestřelil a my jsme opět inkasovali,“ popsal zlomový okamžik Ohnivec Jiří Hadrava. V závěru ještě domácí dokázali dvakrát překonat skvěle chytajícího Abraháma.

LUŽNÁ – PAVLÍKOV 2:1

Obě mužstva vstoupila do utkání obezřetně. Běžela 9. minuta, kdy Kalaš byl na konci hezké kombinace a poslal Pavlíkov do vedení. V nastaveném čase prvního poločasu hosté nedokázali odvrátit standardku, odražený míč se dostal ke snajprovi Pokornému, který se v těchto momentech zřídkakdy mýlí. Po přestávce byla hra ze strany Pavlíkova velmi neučesaná. Kumulace chyb dávala prostor domácí Spartě k rychlým protiútokům. Dlouhé nákopy za obranu Pavlíkova byla dobrá cesta za třemi body. Po rychlé akci sice Špička pálil do tyče, ovšem míč se odrazil k připravenému Grillovi.

„Ve druhé polovině zápasu jsme se nedokázali dostat do hry, dělali moc individuálních chyb a soupeř hrozil z rychlých protiútoků. Po jednom takovém jsme inkasovali podruhé a již nedokázali odpovědět. Od vyšší prohry nás zachránil brankář Tureček. Bojovnost a hlad po gólu rozhodl ve prospěch soupeře,“ poukázal kapitán Pavlíkova Lukáš Polcar na kritérium, které rozhodlo o výhře Lužné.

Radek Šnajdr připomněl, že se Spartě již tradičně nedaří úvody zápasů. „Zase jsme jako první inkasovali. Naštěstí se nám povedlo dát gól do šatny, který nám pomohl ke zlepšené hře ve druhém poločasu. Po přestávce jsme byli lepší a zaslouženě jsme otočili skóre,“ hodnotí těžké utkání s maximální spokojeností luženský Šnajdr.

KNĚŽEVES – JANOV 0:2

Ostatními podceňovaný Janov slaví další cenný skalp. Tentokrát na hřišti Kněževsi nedovolil domácím žádnou stoprocentní šanci. Naopak Janovští trestuhodně spálili několik šancí. Úspěšní naštěstí byli se standardními situacemi, kterými si dvakrát pomohli ke třem bodům. Domácí Jan Vrábík hodnotí utkání velmi stroze. „Od nás zatím nejhorší zápas a zasloužená výhra Janova, která mohla být mnohem vyšší. Nám se nic nedařilo,“ těžko hledal další slova kapitán.

„Věděli jsme, že nám téměř nikdo nevěří, proto jsme do zápasu nešli s ničím jiným než ho vyhrát. Z výkonu našeho týmu mám obrovskou radost a doufám, že jsme ukázali, že se s námi musí také počítat,“ dává vědět o síle Janova záložník Jakub Kail.

JESENICE – SENOMATY 1:2

Vyrovnaný souboj se odehrál na velkém hřišti v Jesenici. Ve 20. minutě proměnil penaltu po faulu na hranici vápna domácí kapitán John. Do poločasové přestávky srovnal krok rychlík Robert Hůla. Zlom utkání přišel po hodině hry, kdy Jesenice musela vystřídat dlouhána Jeníčka, tudíž Senomaty dostaly velkou výhodu ve vzdušných soubojích. V závěru Senomaty zaslouženě strhly vítězství na svoji stranu, když znovu utekl Hůla a rozhodl o vítězství.

„Ve druhém poločase jsme byli hrozně pasivní. Senomaty toho měly o hodně více, dá se říci, že my jsme neměli nic. Soupeř si vítězství zasloužil, my jsme bohužel vyhořeli,“ hodnotí výkon domácí kapitán Petr John.

„Domácí byli dobře připraveni se snahou o kombinaci a využít velké hřiště. Objektivně musím přiznat, že pokud by Jesenice dala druhý gól, tak bychom asi prohráli. Naštěstí jsme to byli my, kdo se z branky radoval. Jesenici přeji štěstí, protože herně je to velmi sympatický mančaft,“ chválí soka Marek Špidra.

OKRESNÍ PŘEBOR

5. kolo: Čistá – Olešná 1:4 (73. Kašpar – 39. z pen. , 51. z pen. a 60. Vodrážka, 70. Bařtipán), Lužná – Pavlíkov 2:1 (45+1. Pokorný, 80. Grill – 9. Kalaš), Jesenice – Senomaty 1:2 (27. z pen. John – 40. a 74. Hůla), Lišany – Pustověty 1:3 (27. Roušavý – 10. Hula, 59. vl. Kindl, 75. Holeček), Kněževes – Janov 0:2 (21. Konvalinka, 93. Koukal), Mšecké Žehrovice – Městečko 7:2 (26. a 86. Jindra, 28. Škutchan, 32. Bondarev, 36. Kočí, 58. a 84. Věprovský – 57. Otcovský, 59. z pen. Šnídl), Zavidov B – Řevničov 4:1 (24. Horvát, 55. Havel, 77. Sekyra, 88. Šíma – 66. Kočí)

1. Lužná 3 3 0 0 12:3 9

2. Mš. Žehrovice 3 2 1 0 11:5 7

3. Zavidov B 3 2 1 0 8:3 7

4. Pavlíkov 3 2 0 1 10:3 6

5. Senomaty 3 2 0 1 10:7 6

5. Jesenice 3 2 0 1 7:4 6

7. Janov 3 2 0 1 5:4 6

8. Městečko 3 2 0 1 8:11 6

9. Kněževes 3 1 0 2 7:9 3

9. Olešná 3 1 0 2 5:7 3

11. Pustověty 3 1 0 2 5:9 3

12. Lišany 3 0 0 3 4:8 0

13. Řevničov 3 0 0 3 6:11 0

14. Čistá 3 0 0 3 2:16 0

III. TŘÍDA – skupina ZÁPAD

4. kolo: Oráčov – Slabce 2:5 (8. Zamba, 11. Sejpka – 5. Lev, 34. Čiha, 68. Konopásek, 78. Gajdoš, 90. Hůla), Šanov – Petrohrad 2:4 (3. Jelínek, 87. Zápal – 24. Jambor, 47. Bláha, 67.a 71. Majer), Senomaty B – Panoší Újezd 4:1 (12. a 37. Hůla, 62. Tvrz, 86. Skřivan – 9. Danysh), Pavlíkov B – Kolešovice 5:1 (4. a 14. Hekl, 60. Kraus, 64. Schejbal, 79. Hornof – 55. Sýkora)

1. Slabce 2 2 0 0 11:4 6

2. Pavlíkov B 2 2 0 0 8:3 6

3. Oráčov 3 2 0 1 8:6 6

4. Kolešovice 3 2 0 1 8:8 6

5. Petrohrad 3 1 1 1 4:4 4

6. Senomaty B 3 1 0 2 8:7 3

7. Chrášťany 2 0 1 1 2:6 1

8. Šanov 3 0 1 2 4:9 1

9. Panoší Újezd 3 0 1 2 3:9 1

III. TŘÍDA – skupina VÝCHOD

5. kolo: Sýkořice – Rynholec 3:2 (15., 88. Liviu – Vasile, 78. Vančura – 13. Káca, 87. Fonod), Roztoky B – Kroučová 3:2 (22. Krátký, 58. z pen. Fikejz, 65. Lejbl – 20. Škuthan, 44. Linc), Ruda – Srbeč 12:0 (7. Matouš, 8. Novotný, 11. Husák, 28., 29., 42., 51. a 61. Vojanec, 55. Matouš, 68. a 78. Pondělíček, 88. Hamouz)

1. Roztoky B 3 3 0 0 17:5 9

2. Sýkořice 3 2 1 0 15:4 7

3. Ruda 3 2 0 1 18:7 6

3. Hředle B 2 2 0 0 11:0 6

5. Kroučová 3 1 1 1 7:6 4

6. Rynholec 3 0 0 3 8:12 0

7. Kounov 2 0 0 2 0:17 0

8. Srbeč 3 0 0 3 3:28 0