„Do zápasu jsme šli v mírně pozměněné sestavě a s jinou taktikou než v sobotním mistrovském utkání se stejným soupeřem,“ popisuje Lukáš Polcar obměny oproti poslednímu zápasu v Jesenici, které nakonec skončilo opět těsným vítězstvím Pavlíkova. Přesto to byli domácí, kteří byli v úvodu lepším celkem na hřišti, což v 11. minutě gólově potvrdil Beštík. Inkasovaná branka Pavlíkov probudila, postupně převzal otěže hry a čtyřmi góly Jirouška zaslouženě otočil nezdařilý začátek.

„Od 20. minuty jsme úplně zmizeli ze hřiště. Špatně jsme si předávali hráče, zbytečně odevzdávali míče a prohrávali souboje. Pavlíkov nás potrestal a vstřelil čtyři branky. Bohužel jedna padla z jasného ofsajdu, což nakonec mělo vliv,“ zhodnotil nepovedenou první půli jesenický kapitán Petr John.

Druhý poločas nabídl nečekaný zvrat, když Jesenice v závěru snížila na jednogólový rozdíl. „Sami si můžeme sypat popel na hlavu za to, co spálíme. Remíza by asi byla zasloužená. V závěru jsme měli několik slibných šanci, ale i Pavlíkov hrozil z brejků. V posledních minutách mohli srovnat po rohu Kotek nebo Mutínský, ale nepodařilo se,“ litoval John a pokračoval na adresu Pavlíkova. „Celkově byl dvojzápas s Pavlíkovem výživný a zajímavý. Soupeř má kvalitní a dobře vedené mužstvo, na takové zápasy se těšíme. Příště snad s lepším výsledkem pro nás,“ zakončil hodnocení kapitán Jesenice.

„První půle proběhla až na ten inkasovaný gól podle mých představ. Hra s míčem, přechod do útoku a zakončení mezi tyče je hra, kterou chceme hrát. Ztráta koncentrace ve druhém poločase nás málem stála vítězství. Bylo jen štěstí, že soupeř nepotrestal své další šance. Musím ale poděkovat všem klukům za nasazení a hru v první půli. Soupeř zaslouží pochvalu za bojovnost, kterou v sobě našel i za tak nepříznivého stavu, a málem otočil výsledek ve svůj prospěch,“ shrnul závěrem tentokrát nehrající trenér Pavlíkova Lukáš Polcar.

Kanonýr Deníku: Stanciu táhl sýkorky, válí i bez tréninku

Lišany – Mšecké Žehrovice 4:1 (3:1)

Souběžně se hrálo i druhé semifinále na půdě Lišan, které se v soutěži pořádně nesešly a jsou i nadále bez bodu. O to víc si mohly spravit chuť v poháru a zkusit odstartovat vítěznou šňůru. A podařilo se, skvělým výkonem přehrály Mšecké Žehrovice, jimž utkání úplně nesedlo. „Dnes jsme nastoupili v nejlepší sestavě za poslední měsíc a na výsledku a hře to bylo citelně znát,“ poukazuje Řepka na důvod, proč jsou na posledním místě v tabulce. Domácí brankář doufá, že výhra týmu pomůže dále v sezóně.

Kvalitu Lišany předváděly od úvodních minut a do půl hodiny si vypracovaly dvoubrankový náskok. Poté po rohu dokázal snížit Kočí. Avšak domácí se nezalekli a vzápětí po tečované střele opět skórovali. Po přestávce jejich tlak pokračoval a i v nelehké situaci proti dvěma obráncům dokázal Mutinský orazítkovat břevno. Po hodině hry byl Haifler úspěšný v napadání a Roušavý potrestal nedůslednost v obraně.

„Utkání z naší strany postrádalo úplně vše, nasazení, přesnost, chuť se poprat o možný postup do finále. Gratuluji soupeři k postupu. My se musíme vrátit k našemu pojetí hry, který nás zdobil na začátku sezóny,“ sdělil po zápase kapitán Žehrovic Ondřej Zázvorka.

Obrazem: Zmar a nemohoucnost Lvic šestkrát potrestaná