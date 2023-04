První polovina tabulky si výsledky z 21. kola okresního přeboru fotbalistů upevnila pozice. Naopak celky, které měly parádní podzim, se po zimě nemohou chytit. Jesenice doplácí na nedostatek hráčů, Olešná se jednou sejde, podruhé ne, v lepším případě se utkání alespoň odehraje. Kněževes se propadla z klidných vod na červené příčky, kde se pohybují překvapivě také Lišany a Řevničov. Do konce sezóny zbývá osm zápasů, komu se těžko dýchá?

Okresní přebor: Městečko (ve světlém) po boji porazilo Olešnou 3:2. | Foto: Alžběta Brabcová

Dle OFS Rakovník se nyní nedá stanovit přesný počet sestupujících z aktuálního ročníku okresního přeboru. „Do uzávěrek přihlášek jednotlivých soutěží na nadcházející ročník není nic jisté,“ odpovídá Jan Beneš na otázku sestupujících pro letošní ročník okresního přeboru.

Jesenice je jeden z týmů, kterým to na jaře příliš nešlape. „To byl přesně ten zápas, kdy je všechno špatně. Prohra, která mrzí a jednotlivé chyby dlouho leží v hlavně. Hrál se vyrovnaný zápas, po dlouhé době jsme podali i solidní výkon. Ale jak se říká, je to kulatý a proto to hrajeme,“ přijímá prohru kapitán Jesenice Petr John a doufá, že série proher zlomí za týden na Olešné.

Hlavním kamenem úrazu Jesenice je momentálně úzký kádr. Právě nemožnost střídání a nedostatek sil domácích dodal Lužné nový impuls k obratu. „Myslím, že pro nás zasloužené tři body, i když jsme v zápase měli hluchá místa. Ale jinak si myslím, že jsme byli lepší a vyhráli jsme zaslouženě,“ hodnotí utkání luženský Radek Šnajdr.

Tatran v Hostouni bojoval a hrál dobře, ex-ligového Mikera však nezastavil

I řevničovská Sparta se na jaře trápí. Předvádí dobré výkony, hraje vyrovnané partie, avšak neproměňuje své šance, naopak lehce inkasuje zpravidla v druhé polovině utkání. Stejné to bylo doma s Janovem. Hosté sice šli již v 9. minutě do vedení, na inkasovanou branku dokázal odpovědět kanonýr Fujera. Po přestávce měli domácí hned několik gólových příležitostí, avšak lekci z produktivity udělil favorit dvěma zásahy vždy po asistenci Zusky. „Věděli jsme, že tenhle zápas musíme zvládnout. Od začátku jara se nám moc nedaří, tak doufáme, že nás vítězství nakopne do dalších kol,“ věří v další úspěchy janovský Jakub Kail.

Snadnou písemku sehrál Pavlíkov v Kněževsi a i s úroky soupeři odplatil podzimní hubenou prohru. Během prvního poločasu si Pavlíkovští vypracovali tříbrankový polštář a drama nedopustili ani po přestávce. Hattrickem se blýskl Adam Bureš, který většinou nastupuje v obranných řadách. „Od začátku zápasu jsme měli více ze hry. První trefy do sítě jsme se ale dočkali až po několika vyložených šancí ve 26. minutě. Do druhé poloviny jsme nastupovali s cílem neinkasovat a nedostat soupeře do hry,“ popsal průběh až překvapivě hladké výhry 1:7 pavlíkovský Lukáš Polcar.

Čistá už dlouho čeká na nějaký cenný skalp, vždyť o body dokázala obrat pouze Jesenici začátkem podzimní části. Přesto žádnému soupeři nevává nic zadarmo. Dobře měla rozehraný zápas v Lišanech, kde v první půli nedokázala proměnit své šance a oba celky nechali vyniknout gólmany. Vítězství domácích po přestávce nastartovala proměněná penalta v 77. minutě pojištěná zásahem Haiflera po rohovém kopu.

Mšecké Žehrovice - Senomaty 2:1 (0:1)

Odčinit vysokou prohru z Pustovět byla jediná myšlenka, se kterou vstupovali hráči Mšeckých Žehrovic do šlágru kola s Berany. „Po minulém týdnu bylo co napracovat. Jsem rád, že jsme pochopili, že pokud nebudeme bojovat, tak to nepůjde. Povedlo se, když jsme v početní nevýhodě v samotném závěru utkání vstřelili vítěznou branku,“ poodkrývá sílu svého týmu Ondřej Zázvorka.

Na první brankový zápis se čekalo celých 45 minutě, těsně před přestávkou Vávra střelou z úhlu překvapil Kolka. Do druhého poločasu vstoupili domácí v úplně jiném rozpoložení. Nejprve povedeným lobem Bondarev vyrovnal. Žehrovice zatlačily Senomaty, které odolávaly tlaku a se štěstím držely nerozhodný stav také díky zbytečnému vyloučení kapitána Elsnice. Domácí fanoušci byli přeci jen odvděčeni, když se prosadil Škutchan po autovém vhazování.

Osm gólů u chmelnic. Mšec nakonec Roztoky udolala, srazil je čtvrtý gól

„Dlouhodobě bojujeme se snahou držet míč, ale chybí nám přechodová fáze do útoku. Díky tomu jsme si v průběhu zápasu nic extra nevytvořili. Naopak Žehrovice hrály trpělivě, téměř nechybovaly a to se jim i gólově vyplatilo. Inkasujeme po individuálních chybách a to nás limituje. Na druhou stranu musím vyzdvihnout výkon brankáře Koce, který i přes jeho mladý věk se nebál a neudělal chybu,“ zakončuje pozitivně hodnocení prohry Marek Špidra a věří, že se jejich výkon zlepší v následujících zápasech.

Městečko - Olešná 3:2 (0:1)

Olešná po skvělé výhře nad Lužnou odhodlaně vstupovala do utkání v Městečku. Po několika neproměněných šancí na obou stranách byl stav dlouho bezbrankový. Největší šanci Městečka měl Juna, který z malého vápna trestuhodně přestřelil zívající branku. Před přestávkou se Zadnevulytsia na zadní tyči opřel do centrovaného míče. Druhá půle byla o poznání zajímavější. Dvakrát se prosadil Urban, který nejprve dorovnal jednobrankové manko a během krátké chvilky dokázali dokonal obrat.

„Do druhého poločasu jsme potřebovali dát více energie a bojovnosti. Mohlo být rozhodnuto asi i dřív, ale zkušený Vašek Fiedler pár našich tutovek vychytal. Po našem výpadku Olešná srovnala. Drama nakonec rozjásalo domácí fanoušky, kdy se po závaru trefil Majba,“ vyskreslil šťastný moment v Ohnivec aréně domácí Jiří Hadrava.

Zavidov B - Pustověty 3:1 (3:0)

S velkou opatrností vítal Zavidov pustovětské rivaly. A oprávněně, vždyť minulé kolo nedali čichnout doposud neporaženým Žehrovicím. Prvních 45 minut stačilo domácím na třígólový náskok, kterým nemalou měrou pomohly standartní situace. Po přestávce převzali otěže hry hosté a rezerva se soustředila na obrannou činnost. Obrovskou příležitost ke snížení měl Holeček, ale nařízenou penaltu poslal mimo tři tyče. Deset minut před koncem utkání Matějovský přeci jen sebral Štillerovi čisté konto.

Rakovník zachránil cenný bod, Strašecí dál padá a čekají ho čtyři mače pravdy

„Dnes nás nečekal vůbec lehký zápas. Vycházeli jsme z pevné obrany a čekali na šanci. Pomohli nám hodně standardky, po kterých jsme dali takřka všechny góly. Druhá půle nebyla z naší strany žádný šlágr, kdy jsme spíše bránili výsledek, ale tři body zůstaly doma, to je to hlavní,“ cení si Aleš Kraus výhry a upevnění na předních místech tabulky.

„Zápas jsme si na sebe ukovali těžkým laxním prvním poločasem, který byl plný nepřesností. Několik vyložených šancí jsme si vytvořili, ale jak nepřesní jsme byli v rozehrávce, tak i v koncovce. Po přestávce jsme se probudili, náš výkon ale stále nebyl dobrý, což korunovala i neproměněná penalta,“ nešetří kritikou pustovětský Petr Holeček.