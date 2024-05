Ve 26. kole přeboru se dařilo týmům, které mají sestup jistý. Zavidovský Vanický se hattrickem postaral o výhru právě nad Žehrovicemi, rezerva Hředel využila špatné produktivity Pavlíkova a sama ve druhém poločase rozhodla. Po vyrovnaném boji na rozlehlém jesenickém hřišti Roztoky nestačily na domácí tým a smírně se rozešel oslabený Tatran s Městečkem.

Dlouhodobé problémy s absencemi má Kněževes, která však nedopustila další ostudný výsledek a na půdě Lužné inkasovala pouze třikrát. Do konce sezóny zbývají tři kola a kromě Zavidova a Hředel, i přes stálý otazník nad počtem sestupujících, zatím nemůžou mít klidné spaní v Jesenici, Senomatech, Roztokách a dokonce ani v Pustovětech. Rozhodně je o co hrát!

Hředle B – Pavlíkov 3:2 (2:2)

Byť ani jednomu týmu už o nic nejde, Pavlíkov rozhodně nepřijel do Mutějovic s myšlenkou, že by nezískal "povinné" body proti předposlednímu celku tabulky. Průběh utkání však nebyl podle představ favorita. Na inkasovanou branku z přímého kopu rychle odpověděl Kraus výstavní střelou. V závěru prvního dějství proměnil Schwendt nařízenou penaltu, avšak domácí se z vedení opět radovali pouze chvíli, když v samotném nastavení do vápna vlétl Kononets a srovnal účty. Poslední slovo měla přeci jen hředelská rezerva. Šmíd využil dlouhého nákopu a lobem přes vyběhnuvšího brankáře se postaral o cennou výhru Hředel.

„Tento zápas nepatří mezi naše povedené. Oproti předchozím chyběla hlavně chuť, nasazení a ani samotné hřiště moc kombinace nedovolilo. Šancí jsme si v první polovině dokázali vytvořit dost, ale řešení finální fáze bylo žalostné. Dvakrát jsme dokázali srovnat, ale odpovědět na třetí zásah jsme už nedokázali. Je třeba se vyvarovat zbytečných chyb a lehce odevzdaných míčů soupeři, čehož bylo z naší strany až přespříliš,“ poukazuje na hlavní příčiny ztráty bodů pavlíkovský trenér Lukáš Polcar.

Zavidov B – Mšecké Žehrovice 3:2 (2:1)

Tři totožné situace rozhodly utkání, ve kterém si poslední rezerva Zavidova došlápla na druhý celek tabulky z Mšeckých Žehrovic. Daniel Štiller vždy přesným centrem do vápna našel vysokého Vanického, pro kterého je zakončení hlavou jeho doména. Brankář Falař se o tom v sobotu ráno přesvědčil hned třikrát.

Hosté dokázali reagovat na první trefu Zavidova, poté se ve finální fázi velmi trápili. Po přestávce Žehrovice uzamkly domácí tým na vlastní polovině a hnaly se za vyrovnáním, proti však byla nejen kompaktní obrana, ale především výborný Martin Štiller v bráně.

„Dnes to byl od nás týmový výkon. Snažili jsme se vykrývat prostor a využít našich šancí. Oproti jiným zápasům, jsme dnes byly produktivní a koncentrovaní. Nastolili jsme systém, kdy jsme většinou nutili soupeře hrát dlouhé míče, které jsme často zvládli odehrát. Konečně se nám povedlo proměnit šance a držet pevnou obranu,“ poodkryl klíče úspěšného utkání zavidovský stoper Jiří Kraus.

Senomaty - Pustověty 2:2 (1:1)

Berani nezažívají právě podvedenou sezónu, kdy mají bodů poskrovnu a pokud chtějí okresní přebor udržet, potřebují v závěrečných kolech bodovat. Vstup do utkání měli dobrý, když do čtvrthodiny otevíral skóre mladík Šnídl. Poté se však dlouho nic zajímavého nedělo až do závěrečné minuty, kdy Holeček využil zaváhání domácí obrany a zakončením do prázdné vyrovnal skóre.

Opařené Senomaty nedokázaly zopakovat vstup do prvního dějství a otěže hry zcela převzaly Pustověty, jejichž obrat dokonal hlavou Hovorka. Hosté mohli vedení navýšit, ale proti byl připravený Peterka. Dal tak svému týmu šanci vyroůvnat a ten ji využil.

„Úvod vyšel lépe domácím, kteří se zaslouženě dostali do vedení. S postupem času jsme převzali iniciativu a připravili si několik příležitostí, ze kterých jsme v závěru poločasu vytěžili vyrovnání. S aktivní hrou jsme pokračovali i v druhém poločase, ale z několika vyložených jsme proměnili pouze jednu. A jak to tak bývá, následoval trest, když po našem zaváhání domácí vstřelili podle mého spornou vyrovnávací branku. Před utkáním jsme si říkali, že bod bude dobrý, ovšem po průběhu je to pro nás ztráta,“ neskrývá zklamání z remízového bodu kapitán hostí Petr Matějovský.

Janov - Lubná 2:6 (2:4)

Utkání začalo velmi dynamicky, když už v 7. minutě otevíral skóre po krásné střele Konvalinka. Vzápětí dokázal na inkasovanou branku reagovat Trejbal, avšak Janov si brzy vzal vedení zpět. Tím však přetahovaná skončila, neboť začalo galapředstavení Dominika Varyše, který pěti zásahy zcela zdecimoval domácí celek. Už v poločase se kanonýr těšil ze zkompletovaného hattricku.

Druhý poločas si hosté užívali, neboť po ranním zaváhání Mšeckých Žehrovic měli pohodlný náskok a nakonec 26. kolem Lubná stvrdila titul okresního přeborníka. „Byl to zápas a soupeř, ze kterého jsme měli velký respekt. Bohužel náš kádr je každým zápasem užší, ať už vinou zranění nebo pracovních absencí. V kombinaci s menším hřištěm a důrazným Janovem ne nám na utkání nejelo zrovna s chutí. Úvod byl v režii soupeře a po našich chybách Janov dostal dvakrát i do vedení. V dalším průběhu jsme ovšem začali přebírat iniciativu a domácí kombinačně přehrávat. Naši herní převahu se dařilo přetavit v góly střelci Varyšovi. Utkání mělo tempo a bylo vidět mnoho pěkných akcí,“ popisuje průběh důležitého vítězství lubenský kapitán Denis Vopat. Otázka postupu do krajské soutěže je nyní v řešení klubu.

Lužná - Kněževes 3:0 (2:0)

Kněževes nečekalo nic lehkého. Nejenže zajížděla na horkou půdu na jaře neporažené Lužné, dále se musela obejít bez zásadních opor základní sestavy stopera Vrábíka a útočníka Plačka. Vstup do utkání hosté neměli vůbec šťastný, když se v úvodních minutách domácí radovali po vlastní hlavičce Šefary. A už v 16. minutě byla radost domácích dvojnásobná. Pak však tlak Lužné polevil a Kněževsi se dařilo eliminovat náznaky kombinací a příležitosti domácích.

Po změně stran sice přidal pojistku Grill, ale to bylo ze strany favorita vše. Kněževes debakl nedopustila a tříbrankové manko uhlídala do závěrečného hvizdu. „Jsme rádi, že jsme zápas zvládli za tři body. Jinak to bylo z naší strany takové nijaké, bez energie. Na soupeři bylo vidět, že bojuje s počtem hráčů. Tři body se doma ale počítají. Teď nás čeká zápas v Žehrovicích v 10 dopoledne. Musíme se na to dobře připravit,“ kouká do následujícího kola předseda domácích Adam Špička, ve kterém pokud Lužná uspěje, dotáhne se bodově právě na třetí Mšecké Žehrovice.

Jesenice - Roztoky 4:3 (4:2)

Bleskovou přestřelku viděli diváci v Jesenici. Za deštivého počasí Ciprian v 5. minutě využil zaváhání domácího gólmana Flajšingra, který po centru neudržel míč v rukavicích. Následující dvě minuty stačily Fialovi, aby nepříznivý stav otočil ve prospěch Jesenice. Tentýž hráč už v 18. minutě po chytré kombinaci kompletoval hattrick a svůj čtvrtý zásah, tentokrát po povedené kolmici a skvělému uvolnění, stihl ještě do poločasové přestávky.

Roztokám se vždy dařilo snížit na jednobrankový rozdíl, čemuž pomohl vlastní brankou Mutinský. Však další pochybení a nabídku ke skórování domácí již nedopustili. „V první půli jsme udělali chybu a soupeř šel do vedení. Moc nám pomohlo vyrovnání přímo z rozehrávky a hrálo se od začátku. Po zbytek zápasu jsme byli lepším týmem. Pouze jsme si to zkomplikovali neproměňováním šancí, kterých bylo dost. Ani nevím, jak některé situace nemohly skončit gólem. Ale zápas jsme odmakali a zaslouženě vyhráli,“ zhodnotil kapitán domácího týmu Petr John.

Tatran Rakovník - Městečko 3:3

„Remízu bychom před zápasem i v poločase brali, ale na konci jsme byli trochu zklamáni. Na druhou stranu, plichta z Tatranu není špatný výsledek. Vlastně je to trochu unikát, když zde malé vesnice bodují,“ přiznává středopolař Jiří Hadrava z Městečka. Sérii hned několika špatných odkopů ve vápně Městečka potrestal Roušavý ve 21. minutě a pár minut na to Husák poslal svůj přímý kop přímo k tyči do sítě.

Domácí dvoubrankový náskok neudrželi a Ohnivci třemi zásahy otočili nepříznivý stav. „Spravedlnost je slepá. Asi jsme nedali více šancí než soupeř, ale prohrávali jsme o dvě branky. Za stavu 2:3 náš Anton nedal dorážku z brankové čáry. Místo, abychom vedli 2:4, nešťastně se trefil do vlastní sítě Jůna po rohu. Na druhou stranu zápas to byl poklidný bez hádek, ve slušném tempu, skvěle zvládnutý ze strany rozhodčích a ještě na výborném terénu, tudíž si není na co stěžovat,“ zakončil výčet pozitiv Ohnivec Hadrava.