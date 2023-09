Na středeční odpoledne byl naplánován pro fotbalisty okresní pohár, ve kterém se měly díky úspěšnému prvnímu kolu představit týmy i z nižších soutěží. Čistá v úvodu zdolala soupeře z Jesenice, řádil hlavně navrátivší se snajpr Dušička. Jelikož k dalšímu souboji celek ze III. třídy již nedorazil, Janov bez boje postupuje.

Z pohárového zápasu Lužná - Mšecké Žehrovice, který vyhráli v červeném hrající domácí. | Foto: Alžběta Brabcová

Velkým překvapením osmifinále byl cenný skalp Šanova, kdy účastník nejnižší okresní soutěže nepustil Pavlíkov téměř do ničeho, dále ho však čekal zkušený Tatran a postup vyválčil. Velké drama se odehrálo v Kněževsi, kde domácí ve druhé půli napravovali hrubky z prvního poločasu. Lužná s mladíky otočila nepříznivý poločasový výsledek a zaslouženě postupuje.

Tatran Rakovník – Šanov 4:1 (1:1)

Dle papírových předpokladů Tatran splnil roli favorita. Dlouho však Šanov odolával a s domácími kromě vyrovnané hry držel i naději na postup. „Při vší úctě k soupeři tato utkání musíme vyhrávat daleko větším rozdílem. Závěr byl zbytečně nervózní, kdyby tam Šanov srovnal na 2:2, tak se nikdo nemohl divit. Následně jsme díky lepší fyzické kondici přidali další branky, ale celkový dojem z utkání není dobrý. Je třeba si uvědomit, že každé mužstvo se na nás připraví a na hřišti nechá vše, my si ale stále myslíme, že vše přijde samo,“ nešetří kritikou do vlastních řad útočník Adam Beneš, který je s výkonem nespokojený. Domácí sice drželi míč na svých kopačkách, ale nedařilo se dostávat se do brankových příležitostí a zakončení.

Lužná – Mšecké Žehrovice 4:2 (1:2)

Do šlágru okresního poháru vstoupily lépe Žehrovice, když potrestaly chyby domácích a brzy vedly o dvě branky. S blížící se půlhodinou hostům postupně docházel dech a otěže hry přebrala omlazená Lužná.

Obrazem: Vstup Lvic do sezony byl vítězný, avšak nepřesvědčivý

„Nastoupili jsme v docela kombinované sestavě a mohli jsme si vyzkoušet i hráče na jiných postech. Začátek pro nás byl hororový. I když jsme se snažili hrát kombinačně a drželi jsme balón, chyběla větší kvalita a touha dát gól ve finální fázi. Druhý poločas jsme odehráli tak, jak si představuji. Přestali jsme dělat chyby, začali jsme hrát rychleji, přidali jsme do toho kvalitu a když k tomu přidám výbornou hru dozadu, věděl jsem, že zápas otočíme,“ těší se ze skvělého výsledku a předvedené hry trenér Lužné Adam Špička, kterého čekají příjemné povinnosti při skládání sestavy do dalších zápasů.

Kromě výkonu svých svěřenců chválí také fanoušky za skvělou atmosféru.

Kněževes - Lubná 2:3 (0:2)

Zápas dvou rozdílných poločasů se odehrál také v Kněževsi. V tom prvním dominovala Lubná, byla nebezpečnější, dokázala využít hrubých chyb Kněževsi a brankově odskočit. Lubná sice náskok ještě navýšila po rychlém brejku, ovšem pak úřadovali domácí, kteří dvěma zásahy zdramatizovali závěr utkání.

„Po strašném začátku jsme zaslouženě snížili. V 95. minutě nebyl odpískán nedovolený zákrok ve vápně Lubné. Po celý zápas jsme opticky byli lepší, ale jen po vápno,“ hodnotí prohru a nedostatek brankových příležitostí kapitán domácích Jan Vrábík, který se tentokrát neprosadil.