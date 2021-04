Jako místopředseda totiž Libor Zeman šéfoval OFS Rakovník už nyní, protože Jaroslav Kraus před časem odstoupil.

„Jsem rád, že volby dopadly tak, jak dopadly. Nečekal jsem tak jednoznačný rozdíl, ale za důvěru klubům děkuji já i mí spolupracovníci,“ řekl Zeman, který bude mít ve výkonném výboru lidi, s nimiž do voleb šel: Pavla Fraňka, Milana Vyhnanovského, Josefa Váňu, Marka Titlbacha, Michala Pacourka, Jaroslava Horáčka, Martina Hrbka a Ivo Duchoně.

Na Rakovnicku bojovaly ve volbách dva tábory. Vyhrál ten, který měl svaz pod správou dosud. Většinou jde o rozhodčí. V čele druhého tábora byl také bývalý rozhodčí Miroslav Aksamit, ale do výkonného výboru s ním kandidovali i jiní funkcionáři. Ti neuspěli.

Atmosféra valné hromady byla podle Libora Zemana lehce napjatá. „Během kampaně vykrystalizovaly dva tábory, a tak byla atmosféra plná očekávání, ale naprosto korektní. Jedním z našich hlavních úkolů teď bude, abychom se dál už nerozdělovali na MY a VY, ale abychom táhli za jeden provaz a aby z toho měl prospěch fotbal,“ přeje si nový předseda OFS Rakovník.

Dodal, že první jednání výkonného výboru, kde si jeho členové rozdělí funkce, se uskuteční příští středu. Nicméně hlavní úkoly kromě sjednocení fotbalového hnutí má jasně dané. „Říkal jsem to už před volbami a měnit to nebudu: potřebujeme podpořit růst fotbalové mládeže a zvýšit počty rozhodčích v okrese, jsou to naše hlavní úkoly,“ říká Libor Zeman, který chtěl poděkovat dlouholeté člence VV Ireně Lehárové. "Už se rozhodla znovu nekandidovat, ale za její činnost pro fotbal na Rakovnicku jí musím moc a moc poděkovat."

Na závěr Libor Zeman dodal, že v současné době, kdy Covid-19 přestává Česko trápit, věří i ve start fotbalových soutěží v okrese. „Vypadá to na určité rozvolnění, ale teprve uvidíme, jak se situace vyvine. Pokud se dalo začít do poloviny května, máme připravené varianty. Nižším soutěžím stačí k dohrání aspoň půlky soutěží čtyři zápasy, okresnímu přeboru sedm. Zvládnout by se to dalo,“ uzavřel Libor Zeman.