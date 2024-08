Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

FC 05 Zavidov - TJ Šanov 3:1 (1:1)

Okresní pohár odstartoval středeční zápas v Zavidově. "Byla to první zkouška našich hlav v této sezóně, kterou jsme sice zvládli, ale pouze výsledkově. Zbytečně na sebe vytváříme tlak, že jako bývalý účastník B třídy bychom měli zápasy podobné tomu pohárovému se Šanovem, i přes velmi kvalitní kádr soupeře, bez problémů zvládat. Kdyby to bylo v 10. minutě 5:0, nikdo neřekne ani slovo, ale je až k neuvěření, co dokážeme nedat," opakoval trápení z předchozího ročníku domácí gólman Aleš Kraus.