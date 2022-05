I tentokrát vyšlo křivoklátské derby lépe Roztokám, které zajížděly na krásný pažit do Pustovět. Hostům patřil především druhý poločas, ve kterém dominovali. „Myslím si, že zejména v první půli jsme měli více ze hry, ale chyběla nám finální přihrávka a klid v koncovce. Bohužel hned jak jsme dali gól, po minutě bylo srovnáno,“ poukázal Petr Hovorka, že toto derby Pustovětům nesedlo.

MĚSTEČKO – LUŽNÁ 1:3

V zajímavém boji o záchranu se Lužná se v Ohnivec aréně musela obejít bez Vejvody a Mezeie, přesto si v úvodu vypracovala velké příležitosti, avšak pokus Pokorného zastavilo břevno, únik Grila zase tyč. Pravidlo nedáš-dostaneš opět zafungovalo. Na druhé straně Šnídl po ojedinělé akci otevřel skóre. Do přestávky se přeci jen Spartě podařilo vyrovnat, po nákopu od Staňka se napodruhé prosadil Pokorný.

Aktivnější domácí nedokázali využít ospalého vstupu Lužné do druhého poločasu a v závěru platili. Nejprve se prosadil Staněk po individuálním sólu, pojistku přidal Gril na konci pohledné akce.

„Bylo znát, že oba týmy mají problémy se sestavou a daleko k ideálu. Oba mohly v určitých pasážích rozhodnout zápas pro sebe. My nedokázali využít tlaku po přestávce a po gólu Staňka, kdy prošel přes půl hřiště, bylo v podstatě po zápase,“ popsal zlomový okamžik Ohnivec Jiří Hadrava.

Skvělý výkon Lubná neproměnila v bodové žetony a zase nemá nic

OLEŠNÁ – SENOMATY 6:0

Obrovské překvapení se zrodilo na Olešné, odkud si odvezly debakl favorizované Senomaty. Berani byli šokovaní již v 5. minutě, kdy M. Polášek zakončil hlavou do protipohybu gólmana. Šance přicházely na obou stranách, avšak vždy vynikli brankáři. Po půlhodině hry byl Černý sražen v pokutovém území a Vodrážka penaltu proměnil. Po přestávce nastoupily Senomaty odhodlané zvrátit výsledek, avšak na rozdíl od domácích své šance nadále mařily. Ukázkovou lekci z produktivity udělila Olešná svému soupeři čtyřmi zásahy, zcela deklasovala favorita a stále křesá naději na záchranu v soutěži.

„Zápas se nám vůbec nepovedl. Ze začátku to vypadalo, že jsme zaskočeni soupeřem a vůbec nic nám nevycházelo,“ neskrýval zklamání brankář Senomat Jakub Hornof.

LIŠANY – HŘEDLE 3:2

V 19. minutě Mutinský využil zaváhání obrany a dovedl míč do odkryté branky. Odpovědět mohl Bechner, ale skvěle zahranou standardku ještě lépe vykryl Z. Řepka. Po půlhodině přeci jen přišlo vyrovnání opět po trestném kopu. Závěr poločasu patřil zaslouženě domácím, kteří odskočili na dvoubrankový rozdíl. Po rychlé kombinaci zakončil přesně Hanzl, chvíli na to přišel krásný moment, když se Medřický od půlící čáry opřel do míče a rozvlnil síť Malinovského.

Po přestávce byly Hředle lačné s výsledkem něco udělat, avšak i s pomocí brankové konstrukce jim nebylo přáno. Teprve A. Vitner po hrubce snížil, ale to bylo ze strany favorita vše.

Zdeněk Řepka přiznal, že od zápasu s lídrem nic nečekali. „Naštěstí víme, jak špatně se Hředelským u nás hraje a že i my dokážeme výsledkově překvapit. Celý zápas měl náboj s mnoha šancemi, jen my měli větší štěstí v koncovce. Myslím, že výsledek je zasloužený, i když posledních 20 minut bylo naším cílem především ubránit náskok,“ sršel nadšením ze skalpu dosud neporažených Hředel lišanský gólman.

„V Lišanech se nám nedaří, jak kdyby pro nás byly zakleté. Myslím, že herně jsme celý zápas sice kontrolovali, ale Lišany své šance proměnily, to se o nás říct nedá. Doufám, že se z prohry poučíme a příští týden navážeme na sérii výher,“ věří Denis Bechner.

Kladenský poločas snů, Zavidov zabral doma pozdě

RYNHOLEC – KNĚŽEVES 4:3 PK

Na rozdíl od domácího Baníku nemusí Kněževes až tolik trápit nepodařená jarní část. Rynholec se po výhře z minulého kola zvedá a i tentokrát si mohl připsat všechny důležité body. Po vyrovnaném poločase pomohl Dadák svému mužstvu a vstřelil důležitou branku. Na tabuli už svítila 90. minuta, když Rynholec podcenil dlouhý nákop. Po rychlé kombinaci Fišek poslal utkání do penaltového rozstřelu, ve kterém bod navíc brali domácí.

„V zápase plném nepřesností jsme získali důležité dva body a zabojovali o záchranu. Škoda obdrženého vyrovnávacího gólu v poslední minutě. Další kolo v Lužné bude o šest bodů,“ poukazuje na další důležité utkání rynholecký David Mrázek.

ŘEVNIČOV – ZAVIDOV B 1:3

Zavidovská rezerva zajížděla do Řevničova k dalšímu důležitému souboji o udržení v soutěži. Hrbolatý terén moc krásy na hře nepřidal. Do utkání vstoupil lépe Zavidov. Po pěkném uvolnění Sekyry od brankové čáry překvapil domácího Peterku. Rezerva mohla skóre vzápětí navýšit, ovšem pokusy Neveďala spoluhráče nenašly a když, tak byla akce zastavena zdvihnutým praporkem.

Po půlhodině hry se domácí dožadovali penalty po faulu na Fujeru, avšak sudí Kozák Řevničovu nevyhověl. Přeci jen se Sparta dočkala. Fujera se po přetaženém centru opřel do míče a vymetl roh Krausovy branky. Kapr příležitost k dokonání obratu trestuhodně zahodil.

Poslední slovo měla hostující rezerva. V závěru utkání dvakrát předložil Neveďal spoluhráčům před odkrytou branku.

„Od nás to byl bídný výkon, ale nakonec jsme uhráli tři body, což je vzhledem k situaci klíčové. Trápí nás koncovka. Místo, abychom si vypracovali několikagólový náskok a v klidu utkání dohráli, zbytečně se trápíme,“ neskrýval zklamání z průběhu brankář Zavidova Aleš Kraus.

Okresní přebor

21. kolo: Rynholec – Kněževes 3:3 pen. 5:3 (23. a 61. Dadák, 58. Beran – 12. a 90. Fiška, 54. Kyncl), Městečko – Lužná 1:3 (24. Šnídl – 37. Pokorný, 70. Staněk, 81. Grill), Řevničov – Zavidov B 1:3 (60. Fujera – 6. a 81. Sekyra, 90. Hanych), Olešná – Senomaty 6:0 (5. Polášek, 32. z pen., 69. a 88. Vodrážka, 80. a 85. Černý), Pustověty – Roztoky 2:4 (36. Hranai, 90+1. Holeček – 37. Špimr, 47. z pen. a 71. Ben Hadj Abdellatif, 82. Jirásek), Lišany – Hředle 3:2 (19. Mutinský, 41. Hanzl, 44. Medřický – 32. z pen. Sláma, 65. Vitner), Tn Rakovník B – Jesenice 6:1 (21. Mareš, 32., 44. a 50. Holý, 54. vl. John, 66. Fidler – 83. Pros).

III. třída

19. kolo: Kroučová – Janov 0:4 (9. a 61. z pen. Melč,, 21. a 75. Bradáč), Petrohrad – Slabce 1:2 (87. Majer – 5. Konopásek, 22. Gajdoš), Šanov – Oráčov 4:8 (1. Jelínek, 24. Krátký, 41. vl. Kougl, 53. Šika – 6. Svatoň, 12., 19., 63. a 68. Zelenka, 39. a 75. Katona), Kolešovice – Sýkořice 4:2 (1. a 36. Daniš, 47. a 65. Zuska – 22. Kadeřábek, 71. vl. Kovář), Čistá – Pavlíkov 0:5 (41., 50. z pen., 66. a 90. Kalaš, 59. Chytrý)

IV. třída (nadstavba 1.-4. místo)

3. kolo: Roztoky – Hředle B 2:5 (46. Sklenička, 47. Vejvoda – 27. a 78. Sajner, 38. a 88. Novák, 86. Koláček), Ruda – Senomaty B 2:3 (4. Vojanec – 17. a 25. Trešl, 30. Tajbl)

IV. třída (nadstavba 5. – 6. místo)

3. kolo: Srbeč – Kounov 2:1 (14. Sova, 62. Vitner – 68. Čmolík). 1. Pa. Újezd 2 1 0 1 0 29:38 162. Kounov 2 0 1 0 1 27:40 143. Srbeč 2 1 0 0 1 13:74 8