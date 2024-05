Městečko - Janov 4:3 (2:3)

Poločasová přestřelka skončila lépe pro Janov. Hned v úvodu šlo Městečko dvakrát do vedení a to i za pomoci vlastního gólu Melče. Po půl hodině hry však Janov po dvou standardních situacích nepříznivý výsledek otočil. Druhý poločas však přece jen patřil domácím a ti skóre otočili.

„První poločas byl pro nás zklamáním. Víme, že umíme přidat a pustili jsme se do toho. Lépe jsme pokryli janovské hroty a z našeho tlaku jsme přeci jen nakonec míč do brány dostali,“ popisuje okamžik z 80. minuty Ohnivec Jiří Hadrava, kdy to byl opět janovský hráč, který si nešťastně sklep míč do vlastní sítě.

Velké šance Městečko neproměnilo, v posledních vteřinách mohl srovnat Bradáč, ale ostražitý Abrahám vyrazil míč nad břevno. „Zápas nás hodně štve, makali jsme a na body to stejně nestačilo. Oba vlastní góly padly po standardkách, které ani neměly být. Není to výmluva, ale pohlednému zápasu by přeci jen slušela remíza, bohužel ji nemáme. Věřím, že když takhle zahrajeme ve středu proti Lužné, tak vyhrajeme. Tohle byl smolný zápas a tolik smůly zase mít snad nemůžeme,“ věří v úspěšné semifinále okresního poháru janovský Jakub Kail.