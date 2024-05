Zavidov má sice papírově široký kádr, avšak i na utkání do Roztok sestavu Aleš Kraus skládal horko těžko. Největší trable měl Tatran Rakovník, který již v pátek potvrdil kontumaci zápasu ve Mšeckých Žehrovicích, tudíž si soupeř bez práce připisuje všechny body.

Dlouho očekávané utkání lídra soutěže Lubné s dosud neporaženou Lužnou vítěze nepřineslo a nakonec se týmy musely spokojit s remízou 3:3. Zajímavá přestřelka a drama do poslední minuty se odehrály v Městečku, kde Berani nedokázali využít 75 minut početní výhody. To v Pavlíkově Jesenice neproměněným přímým kopem nedotáhla jednobrankový rozdíl a domácí nakonec stvrdili svoji dominanci dalšími dvěma zásahy. Do konce ročníku zbývají 4 kola, kdy sesadit Lubnou z trůnu je téměř nemožné, ale jak to dopadnou boje na druhé straně tabulky? Jesenice a Senomaty musejí zabojovat!

Pustověty - Janov 4:0 (1:0)

Z různých důvodu Janov odcestoval do Pustovět pouze s deseti hráči. Tým, který na podzim patřil k nejlepším na okrese, se po zimě nemůže sejít a postupně se propadá tabulkou. Přes početní nevýhodu byl úkol hostů jasný, zatáhnout se do obranného bloku a plnit si defenzivní povinnosti. A dlouho se jim to dařilo. Pustověty si nevěděly se zataženou obranou rady a centry ze stran likvidovala stoperská dvojice. Zlom nastal ve 35. minutě po rohovém kopu.

„Po hodině hry jsme využili další standardní situaci a přidali jsme druhou branku. Vzhledem ke zranění jednoho z hostujících hráčů došlo k dalšímu oslabení jejich týmu, po kterém jsme přidali další dvě branky. Janovští celé utkání odehráli o hráče méně a za svůj výkon zasloužili obdiv. Naše předvedená hra určitě nebyla ideální, ale hrát celé utkání do plné obrany pro nás bylo něco nového a vzhledem k vývoji v tabulce je pro nás důležité každé vítězství,“ popsal zisk tří bodů jako povinnost pustovětský kapitán Petr Matějovský.

„Do Pustovět jsme přijeli v deseti lidech, a jelikož se nám zranil další hráč, tak jsme dohrávali pouze v devíti. Trápí nás zranění, navíc v Nesuchyni byly máje a počítali jsme s tím, že sestava nebude úplně ideální. Tohle všechno se musí někde projevit. Kluky, co přijeli a zúčastnili se tohoto zápasu, bych chtěl pochválit za bojovnost a snahu neobdržet velké množství branek. Chtěl bych pochválit taky Vláďu Duška za to, že dal lidi dohromady a mohli jsme odjet k tomuto utkání a neplatit zbytečnou pokutu,“ cení si práce trenéra a svých kolegů na hřišti stoper Janova Václav Zuska.

Lubná - Lužná 3:3 (2:2)

Šlágr kola byl na programu v neděli, kdy lídr přivítal na jaře prozatím neporaženou Lužnou. „Do zápasu jsme šli se zúženým kádrem vlivem zdravotních komplikací nebo pracovních povinností. Od první chvíle bylo utkání velice bojovné a fyzicky náročné. V prvním poločase byli hosté aktivnější a více na balonu, i přes to jsme šli dvakrát do vedení, ale hosté dokázali vždy rychle odpovědět. Po poločase skórovali nejprve Luženští, což nás nakoplo a začali jsme mnohem více chtít hrát. Snaha vyústila ve vyrovnávací branku, kdy nám bod zachránil střídající J. Černý,“ popsal vyrovnané utkání a spravedlivou dělbu bodů lubenský bek Leoš Klik.

Skóre se otevřelo velmi brzy po hrubé chybě v rozehrávce, ale netrvalo ani 2 minuty a Lužná své zaváhání napravila. Domácí si opět vzali vedení na svoji stranu, když Trejbal svůj přímý kop zahrál pouze do tyče, avšak k odraženému míči měl nejblíže Toráč. Poločasové vyrovnání zařídil Vejvoda svojí utaženou střelou k tyči z hranice velkého vápna.

„V kabině jsme si řekli, že máme na to odvézt si tři body a začátek druhého poločasu tomu napovídal. Povedlo se nám dát po krásné akci gól výborně hrajícím Pepou Vejvodou. Škoda, že jsme v tu chvíli vypadli ze hry a do třetice gól v naší síti po nedůrazu po rohového kopu. Ke konci jsme měli ještě nějaké šance dotáhnout zápas do vítězného konce, ale Ála Herink předvedl skvělé zákroky. Co se stalo v poslední minutě snad ani komentovat nechci. Bereme bod ze hřiště prvního celku, ale na výhru dnes určitě bylo,“ přiznává ztrátu bodů předseda Lužné Adam Špička.

Městečko - Senomaty 4:3 (1:1)

Neběžela ani čtvrt hodina hry, když Otcovský uviděl červenou kartu a musel se velmi předčasně odporoučet. Berani sice ve 23. minutě otevřeli střelecký účet po zásahu Roberta Hůly, ale domácí se nedali. Konkrétně kanonýr Šnídl dokázal Senomatům hned dvakrát vzít jejich vedení a Čermák ze standardní situace v 57. minutě otočil na 3:2. Po hodině hry srovnal Žebrakovský po závaru ve vápně Abraháma. Hosté si nedokázali poradit s početní výhodou, až udeřili Ohnivci a utkání s handicapem rozhodli v 81. minutě.

„Pro diváky to byl velmi pěkný zápas, ve kterém snad nebylo minuty, aby se něco nedělo. Zápas ovlivnila podle nás nesmyslně přísná červená karta, kdy jsme museli hrát o deseti bez Otcovského, jenž patří mezi klíčové hráče. Zatáhli jsme se a čekali na brejkové situace. Důležité bylo vyrovnání do poločasu a ustání tlaku ve druhé půli. Nakonec po chybě v rozehrávce Senomat dal vítězný gól Anton Zinko, posila z Dněpru Dněpropetrovsk,“ popsal průběh utkání městecký Jiří Hadrava, který do utkání kvůli trestu nezasáhl.

Roztoky - Zavidov B 4:1 (3:1)

Další kolo a opět tytéž problém se složením kádru měla rezerva Zavidova. Hosté nezačali právě nejlépe, když po faulu ve vápně Nejedlý proměnil nařízenou penaltu. Po nedůrazu ve vlastním vápně se Roztoky a pak rychlém protiútoku už bylo skóre o tři branky. Naději vykřesal chvíli před přestávkou Těšínský, který po přímém kopu zakončil z velkého úhlu.

„Na zápas jsme se opět horko těžko skládali. Po výprasku od Pavlíkova jsme ale nechtěli dopustit podobnou ostudu. Nehráli jsme vůbec špatně, ale chybí na štěstí v zakončení. Nejvíc nás sráží individuální chyby. V zápase jsme udělali tři fatální hrubky, které soupeř potrestal. Na druhé straně jdeme dvakrát sami na brankáře a gól nedáme. Bylo to diametrálně lepší než minulý týden, ale je z toho opět prohra,“ snaží se na zlepšeném výkonu hledat pozitiva gólman Zavidova Aleš Kraus.

Kněževes - Hředle B 1:1 (1:1)

Souboj trápící se Kněževsi a neproduktivní rezervy Hředel ovlivnilo brzké zranění klíčových hráčů domácího celku. Již ve 28. minut musel ze hřiště odstoupit pilíř obrany Vrábík a kanonýr Plaček. I přes tuto nepříjemnou změnu šli domácí po pár minutách do vedení po střele Žemličky. Přesto to byly Hředle, které určovalo tempo hry, ale slibné příležitosti trestuhodně zahazovaly. V nastavení prvního poločasu srovnal po přímém kopu Schwendt.

Po přestávce přišel enormní tlak ze strany hostí, především dvojice Bechner a Schwendt kněževeské obraně velmi zatápěla. Výborně organizovaná domácí obrana, velká dávka štěstí a skvělé zákroky Lennera rozhodly o smírné dělbě bodů. Hředelská rezerva tak doplatila na špatnou produktivitu, která předposlední tým tabulky stála dva body.

Pavlíkov - Jesenice 5:2 (3:0)

Skvělý nástup do utkání s Jesenicí měli domácí, když ve 4. minutě otevřel svůj střelecký účet a po půl hodině hry završil hattrick snajpr Kononets. Hosté první zaspaný poločas napravili zvýšenou aktivitou po přestávce, kdy si zase Pavlíkov vybral slabší chvilku a dovolil soupeři snížení na jednobrankový rozdíl. „Zápas jsme si prohráli v prvním poločase, kdy jsme byli laxní a bez chuti hrát. Náš rychlý nástup do druhé půle domácí zaskočil a nám se podařilo snížit na 3:2. Zlomový okamžik musím vzít na sebe. Za tohoto stavu jsme měli přímák kousek za vápnem, ale já to netrefil ideálně. Chvíli poté měli stejnou možnost domácí a kapitán to proměnil oproti mně. Potom už jsme neměli dost sil na další zvrat,“ přiznal jesenický kapitán Petr John.

Právě díky kapitánu Kalašovi proměněnou standardní situací Pavlíkov odskočil na rozdíl dvou branek. Výhru stvrdil o minutu později Hupka.

„Šli jsme brzy o vedení, a do přestávky ho ještě navýšili. Po přestávce přišel náš slabší okamžik a soupeř dokázal dvakrát skórovat. Myslím, že diváci se měli na co dívat. Až na pár minut ve druhé půli jsme byli lepším týmem na hřišti. Dost neproměněných šancí by nás ale v dalších zápasech mohlo mrzet,“ poukázal na špatnou produktivitu domácí trenér Lukáš Polcar.