Okresní soutěže odstartují v sobotu, s jakými novinkami jde do sezony OFS Rakovník. Je nějaká zásadní? Do nové sezóny nejde OFS Rakovník s nějakými zásadními změnami. Pokračuje spolupráce s OFS Kladno, kdy máme společný Okresní přebor dorostu a starších žáků, což je myslím přínosné z hlediska kvality soutěží pro obě strany. Dále pokračujeme ve spolupráci s našimi partnery, kteří nám zaštítili soutěže dospělých a okresní pohár, společnosti HB Klinika a společnosti Macron. Novinkou, která vyplynula z úpravy Disciplinárního řádu, je nutná evidence žlutých karet i u soutěží mládeže.

Prý chtěly skončit Mšecké Žehrovice, proč? A jak se povedlo je v soutěži uchovat?

Ano, Mšecké Žehrovice nám těsně před losovacím aktivem oznámily, že z důvodu malého počtu hráčů nebudou hrát v nadcházející sezoně žádnou soutěž. V reakci na toto pak u nich proběhla ještě finální debata vedení s hráči s výsledkem, že to nakonec zkusí a do soutěže půjdou a oficiálně tedy přihlášku do soutěže nestáhly. Bylo to celé vzhledem k termínu losovacího aktivu hektické a chtěl bych se touto cestou ještě jednou i za OFS omluvit Řevničovu, který díky tomu krátce živil naději, že se posouvá do Okresního přeboru.

Rakovník tradičně dodává republice špičkové rozhodčí, ale těch na nejnižší okresní úrovni se nedostává. Zlepšila se situace na tomto poli a co pro zlepšení svaz podniká?

Co se týče rozhodčích, jejich počet na úrovni okresu je trvalý problém, ale díky práci naší Komise rozhodčích pod vedením Marka Tiltbacha vidím i u nás světlo na konci tunelu. Začalo nám pískat několik mladých kluků mezi 15-18 lety, se kterými komise pracuje a postupně je zapojuje do soutěží. Držím jim všem palce, aby je to chytlo, nenechali se odradit a u pískání zůstali.

Už jste hovořil o nové úpravě disciplinárního řádu, že za čtyři žluté karty musí platit už také mládež. Sousedé z Kladna, kteří s vámi sdílejí některé soutěže, to vyřeší symbolickou sazbou, jak vy?

Tato úprava je nyní diskutována opětovně i v rámci svazových legislativců, zda lze nebo nelze trestat pokutou hráče mladšího 15 let. Vzhledem k různým právním názorům na toto jsme my přistoupili u mládeže po 4 ŽK k zákazu činnosti na jedno utkání. Pokud bude v průběhu soutěžního ročnáku 2024/25 Disciplinární řád změněn, může být následně upraven i tento postih v soutěžích mládeže v našem Rozpise soutěží.

Fotbalové Rakovnicko prošlo zásadní změnou, na poli mládeže budou spolupracovat kluby SK a Tatran. Co na to říkáte vy jako šéf OFS?

Spolupráci na úrovni mládeže mezi SK a Tatranem jednoznačně vítám jako pozitivní krok. Z výchovy mládeže v rámci projektu Rakovnicko budou pak následně profitovat i naše okresní kluby, jelikož zdaleka ne všichni kluci se uplatní na krajské či ještě vyšší úrovni a budou pokračovat ve své kariéře na úrovni okresu.

Co popřejete klubům, hráčům, trenérům a funkcionářům do nového ročníku?

Do nového soutěžního ročníku přeji všem hlavně hodně zdraví a co nejvíce příjemných zážitků na fotbalových hřištích, ať již budou jako hráči, funkcionáři či diváci.