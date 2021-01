O rakovnickém fotbale jsme si s Liborem Zemanem povídali a probrali nejen rozhodčí nebo mládež, což okresní fotbal zlobí nejvíc, ale i další věci jako třeba pohled na aktuální korupční kauzu Berbr a spol..

Začnu vaším protivníkem do voleb, protože Miroslav Aksamit s vámi spolupracuje v komisi rozhodčích OFS při vyhledávání nových rozhodčích a teď kandiduje proti vám. Překvapuje vás to?

Pan Aksamit nám začal v komisi rozhodčích v téhle sezoně skutečně pomáhat s náborem nových sudích. Takže mě jeho kandidatura překvapila. Co mu na naší práci vadí konkrétně, to netuším, jen se nám doneslo, že by podle něj neměli vést svaz rozhodčí nebo delegáti. Což je trochu úsměvné, když víme, že i pan Aksamit dlouhé roky rozhodčího i delegáta dělal a rozhodčího i dokonce stále dělá dál, neboť na podzim několik zápasů na okrese sám odřídil. .

Teď už konkrétně k tomu, co fotbalové Rakovnicko na nejnižší fotbalové úrovni trápí nejvíc – tedy nedostatek rozhodčích a mládeže. Co s tím svaz dělá?

Tyhle dvě věci nás skutečně trápí nejvíc. Jak už bylo řečeno, u rozhodčích jsme dali dohromady náborovou akci, nicméně je obtížné do téhle fotbalové pozice nováčky získat. Ne každý může pískat, ne každému se chce začít odspodu. Takže jsme rádi za každého, kdo nám s řízením zápasů chce pomoci.

A co říkají kluby na systém, že se jim mění začátky zápasů tak, aby několik málo arbitrů v okrese stíhalo přejíždět a odpískat vše, co jde?

S tímhle kluby nejsou vždycky srozuměné, ale když to vezmu paušálně, tak berou raději posunutí začátku na jiný termín než by si představovaly, než aby jejich zápas řídili laici. A musím říci, že přes všechny problémy obsadíme v drtivé většině všechny zápasy hrané v okrese. Diverzifikace tedy pomohla.

Zdroj: archiv L. ZemanaJak je možné že okres, kde vyrostlo tolik špičkových rozhodčích, má na tomhle postup takové personální problémy?

(smích) Na to se mě ptá hodně lidí! A je pravda, že do ligy došlo opravdu hodně rozhodčích z našeho okresu, ať to byli Luboš Helebrant, Michal Beneš, Josef Váňa, Pavel Franěk nebo já, v českých soutěžích působil dlouho Ivo Duchoň nebo nyní Milan Vyhnanovský. Pískání má prostě na Rakovnicku dobrou tradici a věřím, že bude mít i dál. Bohužel je fakt, že na řízení těch nejnižších soutěží máme rozhodčích málo.

Dotkli jsme se už také mládeže. V rakovnických městských klubech hraje dětí dost, ale co na vesnicích?

Spolu s rozhodčími je nedostatek mládeže naší další velkou bolestí, ale i proti té bojujeme. Kluby nemusí za mládež platit startovné, podporujeme je materiálně, pořádáme množství turnajů, jejichž náklady jdou z pokladny svazu. A nějaký posun už vnímáme. V téhle sezoně se po letech hraje okresní přebor starších žáků, za což jsme rádi. A těší mě i rozjezd soutěže nejmenších minipřípravek. Na ty jsme přispěli zaplacením mobilních branek. Každopádně mládeže je na Rakovnicku pořád málo, chybí zejména kategorie dorostu a její podpora bude i nadále nutná.

Ono ani dospělých klubů mnoho není, přece jen spravujete rozlohou velký, ale počtem obyvatel malý okres. Neuvažovali jsme už o zrušení čtvrté třídy, kde hraje aktuálně jen sedm mužstev?

Uvažovali jsme o tom už před dvěma lety a nabídli klubům, aby hlasovaly pro zrušení soutěže s tím, že by se vytvořily dvě třetí třídy a byly rozděleny regionálně, aby se nikdo nemusel trmácet přes celý okres. Dali jsme to hlasovat stejně jako další zásadní věci, protože jako servisní organizace, která je tady pro kluby, nechceme o tomto rozhodovat sami. A víte, jak to dopadlo? Velká většina byla pro zachování současného stavu. Na druhou stranu, i kdyby klesl počet klubů ve čtvrté třídě na šest, pořád tu bude mít čtyřkolovým systémem smysl, dvacet zápasů mě přijde jako dostačující počet. Pokud by to bylo méně než šest, už by to asi nemělo cenu.

Na sousedním Kladensku OFS slíbil klubům, že jim zaplatí část nákladů na platbu umělých trávníků, když si dohrají ještě před startem jarní části nedokončený rozpis podzimu. Jak je to u vás?

Celkem podobně, také my to klubům nabídli. Pokud si zápasy předehrají, jdou náklady za OFS Rakovník. Šest se jich už přihlásilo, tři utkání osmého kola tak budou pokryta, pokud to samozřejmě epidemiologická situace v zemi umožní. Něco je naplánování na umělou trávu do Rynholce, něco na Tatran Rakovník.

Jak vůbec vidíte reálně dohrání soutěží? A jste připraveni i na variantu, že bude dát hrát až v pozdním jaru?

Máme připravenu termínovou listinu, jejímž cílem je dohrát celou soutěž. Samozřejmě je tady však reálná i varianta, kdy by se stihla odehrát jen polovina soutěže. To je základ, abychom mohli určit postupující a sestupující mužstva.

I rakovnický svaz bude mít svůj hlas na valné hromadě krajských voleb, i on je důležitý. Takže jak se vy stavíte ke kauze Berbr a spol. a aktuálnímu volání po vyčištění fotbalu od nekalých praktik?

Jak kauza Berbr, tak ta předešlá dotační s panem Peltou zásadně zasahují do fungování fotbalové asociace a vrhají na celý náš sport velmi špatný stín. Já i moji kolegové z výkonného výboru OFS Rakovník se jasně distancujeme od takových praktik, které do fotbalu v žádném případě nepatří! Ale nesouhlasím s názory, že by rozhodčí nebo delegáti neměli pracovat ve vedení svazů. Proč takové kastování? To bychom pak museli říci, že hráči mají jen hrát, trenéři jen trénovat, přitom i je často potřebujete. Já sám v okresním fotbale přivítám každého jedince, který má fotbal rád a je mu ve svém volném čase ochoten funkcionářsky pomoci.

Jak to je na Rakovnicku s kritikou rozhodčích? I na podzim zazněla, zejména Hředle si nahlas stěžovaly na výkon sudího Šefary proti Jesenici? Řešíte tohle?

O tom případu pochopitelně vím, tak kritika zazněla. Nicméně připomínky k výkonu rozhodčích k fotbalu patří a budou patřit dál. Když to ale vezmu celkově, byla odehraná část podzimu v mantinelech. Žádná z našich komisí nemusela řešit nějaké mimořádně závažné problémy.

Na závěr se zeptám, co popřejete rakovnickému fotbalu do roku 2021?

Všem fotbalistům, hráčů, trenérům, fanouškům, rozhodčím i funkcionářům přeji hlavně hodně zdraví. A až to situace dovolí, tak i brzký návrat na trávníky, kam se všichni tak moc těšíme.

Libor Zeman



Narodil se 14. května 1977 a fotbal hrál od malička za Český lev Kolešovice. Mezi žáky a dorostem přešel do SK Rakovník. V 18 letech začal pískat a s fotbalem brzy skončil – jen půlrok odkopal v mateřských Kolešovicích. V rozhodcovském úboru stoupal, nejprve do krajských soutěží, pak do českých a nakonec se v roce 2010 objevil jako asistent v I. lize. Tam odřídil čtyři sezony a celkem 29 utkání. V roce 2015 kvůli zdravotním problémům na pozici asistenta rozhodčího skončil, ale stal se delegátem a opět se propracoval do I. ligy, kde působí dodnes. V roce 2017 byl zvolen do výkonného výboru OFS Rakovník a stal se jeho místopředsedou. Po odstoupení předsedy Jaroslava Krause vykonává funkci prvního muže rakovnického fotbalu.



PhDr. Libor Zeman je ženatý táta dvou dětí. Má vystudovánu Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praha, obor historie. Pracuje ve firmě zabývající se poradenskou činností v oblasti rekonstrukce památek, kterou zároveň i sám spoluvlastní.