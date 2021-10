Nádherné Sýkořice, vesnice nad Berounkou i historickým Zbečnem, vesnice v kopci, kde je největší rovnou plochou s trochu nadsázky fotbalový plac. Před zápasem vždycky vyšňořený pěknou travou a před pár lety zrekonstruovanými kabinami i s venkovním posezením. Vesnický fotbalový ideál, řeklo by se.

„Na zápasy chodí pravidelně asi sedmdesát diváků, to je podle mne fajn. Fotbal je jednou z mála složek, které v obci fungují, proto se snažíme. A pro mě osobně jsou třeba zrekonstruované kabiny víc než dva postupy do okresního přeboru,“ vypráví Honza, i když sám kdysi začínal za demarkační linií, tedy na Kladensku. V Sýkořicích tehdy mládežnický fotbal nebyl a nejblíž jsou na kopci Běleč nebo Bratronice. A ty už patří pod sousední okres. „U nás se kopalo až od roku 1992, kdy to vzali Jaromír Trousil a můj táta, my to od nich přebrali někdy kolem roku 2006. Doufám, že najdeme zase nějaké mladé, kteří jednou budou pokračovat,“ přeje si.

Se Sýkořicí zažil uprostřed zálohy většinou bitvy ve třetí třídě, ale také dva postupy do okresu. Přes fanouškovskou podporu třeba slavné oštapřky Báry Špotákové, která na hřiště s přítelem Lukášem často přichází, tam klub vydržel vždycky jen pár let, pak se v klidu vrátil. Letos začal slušně, až pak párkrát prohrál se silnějšími celky. Bodů má ale dost.

Mutinský byl pokaždé držákem sestavy, i když teď mu hrozí dlouhá pauza. Natáhl si vazy v koleni a letos na podzim si už nekopne. A tak se může soustředit na práci kolem klubu, která mu vůbec nevadí. „Já to beru jak to je, nevadí mi to. Jsem ze Sýkořic, což řada kluků není. A ti co tady bydlí, mají třeba šichty, tak nemají čas pomáhat,“ omlouvá ostatní borce skromný chlapík, kterému se ani do rozhovoru nechtělo, protože na sebe nerad upozorňuje.

Ostatní kamarádi z klubu mají ale jiný názor, podle nich Jan Mutinský do rubriky Hrdina okresu rozhodně patří.

Vždyť víte všichni, že - slovy klasika: Ten fotbal se sám neudělá…