Ve sportovní hale pod pořadatelskou taktovkou TJ TZ Rakovník se hrál pátý díl fotbalového Redoby Tour v kategorii starších přípravek. Na výborné úrovni turnaje se podílelo všech sedm zúčastněných týmů, které hrály systémem každý s každým. Vítězem se stal Tatran Rakovník.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Do posledního zápasu diváci nevěděli, kdo bude celkovým vítězem. Výborně do turnaje vstoupili hráči SKP Rakovník nejdříve zdolali Sokol Nové Strašecí 6:1, poté Libušín 5:0 a do třetice uspěli bodově s favoritem z Plzně SK Petřín bezgólovou remízou. Další rakovnický zástupce Tatran začal turnaj těsnou prohrou s Plzeňáky 0:1, ale pak přišla důležitá vítězství nad výborným družstvem s Mostu 4:0 a v derby zápase nad SKP Rakovník 6:1. Zatímco Tatran výhra nakopla, kluci z SKP už ve zbývajících zápasech body nepřidali a skončili celkově pátí. Na čtvrté příčce skončila SK Lhota, která trápila všechny medailisty a také kluci z kladenského celku předvedli pěkné výkony i díky svým fanouškům. Další rakovnický zástupce - Sokol Nové Strašecí - sice tentokrát nebodoval, ale v polovině zápasů byl velmi blízko a těsné porážky určitě příště změní ve výhry. Na šesté příčce skončili kluci z Libušína. V zápasech o čelo hrálo Tatranu do karet vítězství Mostu nad Petřínem 1:0, a tak měl Tatran celkový triumf ve svých rukách. Díky sérii tří výher za sebou si svěřenci Milana Poláka opravdu splnili sen a získali celkový triumf. Druhou příčku jen kvůli horšímu vzájemnému západu obsadil MFK Most a bronz ve vyrovnané konkurenci připadl SK Petřín Plzeň.