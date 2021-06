Fotbalová příprava se odehrála na hřišti přeborové Sparty Řevničov, kam se vydali borci o soutěž níž hrajícího Pavlíkova. Ti ale patří k elitě třetí třídy a ukázali to výkonem i výsledkem 2:2.

Nikoliv festival Mezi ploty, ale fotbalová příprava Řevničov - Pavlíkov 2:2 zajímavým pohledem. | Foto: Antonín Vydra

Nebyla to jen neškodná pohodová příprava, rozhodčí musel občas být i přísnější než v jiných přípravách. Vypadalo to na výhru Pavlíkova, který až do závěru držel vedení, ale po pěkné akci Řevničova a penaltě domácí srovnali na konečných 2:2.