Okresní přebor se řídí do dramatické koncovky a bohužel přinesl i jeden skandální výrok, který ovlivnil hru o záchranu. Šlágr kola se odehrál v Lužné, kde se přímo bojovalo o druhou příčku v tabulce a skvělou útočnou pozici v případě klopýtnutí Žehrovic. Kromě Lužné má také druhý Janov jen ty nejvyšší ambice a jako nováček soutěže touží zlatou plackou završit svoji skvělou sezónu. Avšak tentokrát se sesazení krále nekonalo, Žehrovice zvládly duel s Olešnou, naopak výsledek v Lužné byl smírný.

Okresní přebor: Pavlíkov (v bílém) a Senomaty se rozešly remízou. | Foto: Alžběta Brabcová

Největší emoce rozdmýchalo utkání o záchranu v Lišanech, když asistent Šefara chybně uznanou brankou v 97. minutě vzal potápějícímu Řevničovu důležité body a prakticky ho odsoudil k sestupu. Sparta se musela spokojit pouze s remízou, se kterou nesouhlasil ani domácí celek. „Raději prohrát, než brát bod za branku, která nebyla,“ nesouhlasí s výrokem rozhodčího lišanský gólman a kapitán Zdeněk Řepka a soupeři se omluvil.

Nerozhodně také skončilo střetnutí poslední Čisté, která si výborným vstupem do druhého poločasu vypracovala dvoubrankový náskok. I přes nepřesvědčivý výkon papírově silnějšího se Pustovětům povedlo manko smazat a odvézt alespoň bod. I to můžáe být nakonec málo… „Dnešní výkon volal po výhře a celkem zaslouženě jsme si za ní šli. Dostali jsme se do vedení, ale bohužel jsme to nedotáhli,“ i přes prohru je domácí kapitán Roman Votroubek s výkonem a bodem spokojen.

Gól v poslední minutě neplatil. V Zavidově to nebyl jediný kontroverzní moment

Duel pravdy se odehrál v Mšeckých Žehrovicích, kam zajížděla o záchranu hrající Olešná. Domácí i přes protrápené jaro stále drží první místo v tabulce, ovšem polštář se ztenčil na jediný bod, tudíž museli bezpodmínečně bodovat. „Po trestu se nám do sestavy vrátil Elsnic, ale pro nemoc vypadl zase Volf. I přes slepenou sestavu jsme do utkání vstoupili aktivně, dali jsme úvodní branku, ale pak jsme po špatné komunikaci nechali Olešnou vyrovnat,“ poukázal Ondřej Zázvorka na obrovskou chybu v 10. minutě utkání.

Z trestného kopu byl úspěšný Vodrážka, avšak to však bylo ze strany hostů vše. „Výsledek sice vypadá jasně, ale nebyl tak jednoznačný, neboť nás dvakrát zachránila tyč,“ doplnil Zázvorka.

Rychlý nástup Cábelíků rakovnická parta přežila, pak už válela

Pavlíkov stejně jako v Zavidově i tentokrát si doma s Berany neuhlídal závěr a nechal se obrat o dvoubrankové vedení. Střetnutí dvou týmů, kterým o nic nešlo, začalo být gólově bohaté až k samotnému závěru. „Průběh odpovídal postavení obou mužstev v tabulce. Po bezbrankovém prvním poločase jsme po několika šancích šli do dvougólového vedení během pár minut. Bohužel i soupeři stačila krátká chvíle k vyrovnání. Myslím, že na šance jsme vyhráli a nechali si sebrat v závěru zápasu doma body úplně zbytečně,“ kroutí nad zmařeným utkáním Lukáš Polcar.

Kněževes - Zavidov B 6:1 (4:0)

Zavidovská rezerva s ohledem na utkání A týmů a řadu zranění dávala základní sestavu těžko dohromady. Po několika měsících dokonce nastoupil sám trenér Martin Havel. Nic platné to však nebylo. Kněževsi ve 20. minutě pomohl nešťastně Sekyra vlastní brankou a do poločasu skórovali domácí ještě třikrát. Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil a Kněževes si až překvapivě snadno došla pro tři důležité body k záchraně. „Pomohl nám rychlý gól a následná chyba gólmana na 2:0. Myslím si, že po většinu zápasu jsme byli lepší a zaslouženě přidali další branky. V záchranářském boji se nevzdáváme a i nadále bojujeme,“ nehází flintu do žita domácí kapitán Jan Vrábík.

„Zápas jen ukázal, v jakém rozpoložení se momentálně nacházíme. Sužují nás zranění, navíc se v 5. minutě zranil Krejčí, který musel na operaci Achillovy šlachy. Tím mu chci za celý tým popřát brzké uzdravení. Zranění si obnovil i D. Štiller a Havel, tudíž hrálo doslova vše, co mělo nohy. Úvod nevyšel Alešovi Sekyrovi, a když nám po dalších dvou gólech nevyšel ofsajd systém, bylo po zápase,“ ve zkratce popsal průběh utkání zraněný gólman Zavidova Aleš Kraus.

Lužná - Janov 3:3 (1:2)

V očekávaném duelu vyzvala třetí Lužná o bod lepší Janov - případný vítěz by měl nespornou výhodu v závěrečném boji o krále okresu. Ve vyrovnaném prvním poločase si hosté vypracovali dvoubrankové vedení. „Podařilo se nám z penalty alespoň snížit. V poločase jsme si řekli, že otáčet zápasy umíme a že na hřišti musíme nechat všechno. To se nám zčásti povedlo, ale soupeř z protiútoku srovnal. Celkově bych náš výkon hodnotil pozitivně, jen škoda některých chyb, které nás stály tři body. Zápas se před slušnou diváckou kulisou musel líbit a určitě k tomu přispěli i rozhodčí. Nám teď nezbývá než vyhrát dvě venkovní utkání a doufat ve ztrátu soupeřů před námi. Bude to těžké, ale naděje umírá poslední,“ věří trenér domácích Adam Špička, že poslední kola ještě zamíchají kartami.

„Do zápasu jsme šli s tím, že první místo chceme a jdeme vyhrát. Výsledkem je nakonec remíza a já si myslím, že naprosto zasloužená. Za mě jedno z nejlepších utkání, oba týmy hrály dobře a vytvořily si spoustu šancí. Teď nás čekají dva poslední zápasy doma, které chceme zvládnout a užít si je,“ zve kapitán Jakub Kail fanoušky fotbalu do Janova.

Jesenice - Oh. Městečko 0:2 (0:2)

Se skromnými ambicemi zajížděli Ohnivci na velké hřiště do Jesenice. „V Jesenici se nám obvykle příliš nedaří, je to jiný fotbal než jsme zvyklí. Po zápase ale musím do tisku potvrdit trochu neskromně, že jsme měli utkání pod kontrolou a byli jsme lepší,“ zhodnotil Jiří Hadrava utkání proti Jesenici. „Rozhodl první poločas, nám nic nešlo a nebyli jsme schopni si pořádně ani nahrát,“ započal hodnocení kapitán domácích Petr John.

Jesenice soupeře zkoušela přehrát dlouhými nákopy, to však na Ohnivce neplatilo. Naopak skvělým výkonem a mnoha zmařenými šancemi byl poločasový výsledek ještě milosrdný. „Druhou půli jsme se sice srovnali, ale Městečko zahrálo velmi kvalitně. I přes větší tlak jsme se dostali do minimálních šancí. Jsme rádi za zlepšený výkon, ale soupeř si výhru plně zasloužilo,“ objektivně gratuluje kapitán městeckým protihráčům.

Lišany - Řevničov 2:2 (0:0)

Na bezbrankový první poločas navázal chvíli po přestávce Feher. Poté však převzala otěže hry Sparta, začala pálit ostrými a v 87. minutě Sedlák dokonal obrat. „Věděli jsme, že o co se hraje a že potřebujeme nutně zvítězit. Po vyrovnaném utkání jsme dokázali otočit nepříznivý výsledek. Po vítězství jsme sahali až do 97. minuty, do chvíle, než domácím pomezní Šefara doslova daroval gól,“ popsal rozhodující okamžik autor první branky Řevničova Jan Fujera.

„Byl to velmi důležitý zápas pro obě družstva. Od začátku byla vidět nervozita a obava neudělat zásadní chybu, která by mohla stát tým porážku. Až druhý poločas nabídl šance, a kdybychom proměnili penaltu, dýchalo by se nám lépe. Ale vlastními chybami jsme nechali soupeře otočit zápas. To, co se stalo v poslední minutě, za to bych se chtěl klukům z Řevničova omluvit. Nás samotné to rozhodnutí překvapilo. Raději prohrát, než brát bod za branku, která nebyla,“ nesouhlasí s uznáním gólu domácí gólman a kapitán Zdeněk Řepka.

„Za komisi rozhodčích a celý okresní fotbalový svaz jsme vydali jasné stanovisko hned po konci utkání, že takové rozhodnutí je pro nás naprosto neakceptovatelné a dotyčného rozhodčího Šefaru jsme potrestali vysokým trestem omezení delegace na utkání pořádané OFS Rakovník na následujících osm kol. Rozhodčí Šefara uznal branku, protože byl ve velmi špatném pozičním postavení. Tímto rozhodnutím uškodil týmu SK Sparta Řevničov, OFS a hlavně celému okresnímu fotbalu. Vím, že 2 body Řevničovu již nikdo nevrátí, ale i tak bych se chtěl hlavně všem hráčům a fanouškům SK Sparty Řevničov omluvit jménem celého OFS Rakovníku,“ vyjádřil se sekretář Jan Beneš k nepříjemné situaci s nesprávným verdiktem.