Nekompromisní rezerva Tatranu po vysokých výhrách v okleštěné sestavě klopýtla v Roztokách a domácí si tak připsali cenný skalp, hosté naopak z prvního klesli až na šesté místo vyrovnané tabulky. Problémy se sestavou z různých důvodů řeší v posledních zápasech také Lišany. V řadě prohrály už třetí utkání, tentokrát v Senomatech, kde jim domácí udělili lekci z produktivity, po dvou brankách zaznamenal Vávra a Robert Hůla.

Kněževes se vysokými výhrami drží vysoko v tabulce, pěti zásahy deklasovala Městečko. Stejně tak Lužná desítkou sestřelila Olešnou. Pro Ohnivce stejně jako Olešnou bude tento fotbalový ročník velmi náročný, ale snad ne likvidační. Každopádně hráčů mají zoufale málo.

Pustověty dokázaly otočit vývoj utkání v Zavidově a vyhřívají se teď na první místě. Rynholec si na umělé trávě poradil s řevničovskou Spartou.

Roztoky - Tn Rakovník B 3:2 (1:0)

S ohledem na sestavu, se kterou dorazila rezerva Tatranu k Berounce, bylo jasné, že domácí mají obrovskou šanci na bodový zisk. Přesto, že bylo více šancí na straně hostů, do vedení se těsně před přestávkou dostaly Roztoky po Texlově dorážce do šibenice. Začátkem druhého poločasu přišlo vyrovnání. Tatran mohl obrat dokonat, avšak nařízenou penaltu zlikvidoval připravený Hůla. Po hodině hry Čumpelík nadvakrát překonal gólmana Dunaje, vzápětí Pudil přidal pojistku. Místo uklidnění a dohrání přišlo drama v závěru utkání. Nejprve Tatran vstřelil kontaktní branku, chvíli na to byl vyloučen kapitán Roztok Čermák a domácí celek dokázal 20 minut ubránit vítězství.

Zavidov B – Pustověty 2:3 (1:0)

O neproměněných šancí může vyprávět také rezerva Zavidova. Od úvodních minut byla sice lepším celkem, ale co naplat, když ze stoprocentních tutovek dokázal proměnit přímý kop pouze D. Štiller po faulu na Hlavsu. Pustověty o sobě daly vědět v závěru poločasu, ale Hranai byl v zakončení nepřesný. Po přestávce se obraz hry zcela změnil, domácím se nedařilo kombinovat a Pustověty se převzaly otěže hry. Zavidov sice brankou Sekyry strhl skóre na svojí stranu, ale poslední desetiminutovka patřila hostům. Nejprve Hranai skóroval po rychlé rozehrávce, v závěru Sýkora rozhodl o výhře hostů.

Hředle – Jesenice 6:2 (2:1)

Po minulém povedeném výkonu vstoupily Hředle do utkání o poznání laxněji, ovšem Jeníček svojí obrovskou příležitost neproměnil. Po jesenickém varování přišlo několik brankových příležitostí domácích. Branky v prvním dějství padaly po hrubých chybách. Nejprve Bechner potrestal zaváhání v rozehrávce, na druhé straně vyrovnal Kočička po nedůrazném bránění. Do poločasu si Bajer neporadil s dlouhým nákopem Kroupy a sám si jej srazil do vlastní sítě. Brdy tvrdá střela skončila pouze na břevně. Do druhého poločasu hosté nastoupili s několika změnami, tou největší bylo střídání Jeníčka za nejistého Bajera, ovšem tento tah Jesenici nepomohl a inkasovala ještě čtyřikrát.

III. třída

Pavlíkov, Čistá a Janov. Tyhle tři týmy dominují třetí třídě a neztratily ještě ani bod. Blízko první ztrátě byla Čistá v neděli na hřišti Sýkořic, kde rumunský kanonýr Liviu Stanciu dvěma góly držel pro domácí nadějnou remízu 3:3. Jenže hosté mají famózního střelce Dušičku, který kvalitu třetí třídy mnohonásobně převyšuje. V 80. minutě dovršil hattrick a Čistá vyhrála 4:3. Dušička dal v šesti zápasech 5 gólů, to hovoří za vše.

Zaujal ještě střelec Mšeckých Žehrovic Vít Lukáč. V Oráčově dal čistý hattrick za pouhé čtyři minuty (76. - 80.)!!