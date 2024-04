Stačila pouhá tři jarní kola a bodové rozdíly v tabulce nejvyšší okresní soutěže fotbalistů se rázem vyrovnaly. Černí koně podzimu Janov, Městečko a Mšecké Žehrovice své duely již po několikáté nezvládly, naopak týmy z Roztok, Pavlíkova a Jesenice opět získaly důležité body v cestě vzhůru ze sestupových míst.

Okresní přebor měl překvapení: Kněževes (červení) - Městečko 3:1. | Foto: Alžběta Pyskatá

Stačila pouhá tři jarní kola a bodové rozdíly v tabulce nejvyšší okresní soutěže fotbalistů se rázem vyrovnaly. Černí koně podzimu Janov, Městečko a Mšecké Žehrovice své duely již po několikáté nezvládly, naopak týmy z Roztok, Pavlíkova a Jesenice opět získaly důležité body v cestě vzhůru ze sestupových míst.

Skvěle si dál vede Lužná, která zažívá skvostný vstup do jarní části a nyní v pohledném utkání přehrála omlazené senomatské Berany. Výborný tah se střídáním se povedl Kněževsi, jež v druhém poločase udělila Ohnivcům lekci z produktivity. Velkým překvapením 19. kola je vítězství hředelské rezervy nad druhým Tatranem Rakovník. Do trháku tak jde lídr z Lubné.

Roztoky - Janov 4:0 (2:0)

Až příliš mnoho omluvenek musel řešit Janov před odjezdem do Roztok. Na poslední chvíli seskládal pouhých 10 hráčů včetně gólmana. Po půlhodině hry za dvoubrankového manka měli hosté dvě velké příležitosti, ale kýženého snížení se nedočkali. Naopak v úvodu druhého dějství inkasovali potřetí.

„Skóre tak sice nevypadá, ale v zápase jsme horší nebyli. Ani za stavu 4:0 jsme to nevzdali a vytvořili si spoustu stoprocentních šancí. Sil na zakončení ale už moc nebylo a všechny góly jsme dostali z přečíslení. Jsem hrdý na to jak jsme to zvládli, doufám že na další zápas to bude lepší,“ věří v lepší kola janovský kapitán Jakub Kail.

Hředle B - Tatran Rakovník 2:0 (1:0)

Rezervu Hředel nečekalo nic lehkého, když v neděli vítala rivaly z Tatranu. Vstup do utkání jí usnadnil soupeř, když hned v 1. minutě špatnou přihrávkou našel domácího kapitána Sajnera a ten přehozením Bucka otevřel skóre. Dobrou organizací hry a důsledným bráněním Hředle favorita do nebezpečnějšího zakončení nepustily a naopak svůj výkon korunovaly pojistkou ve druhém poločase.

„Popravdě nevím, jak utkání okomentovat, abych se neopakoval z minulých kol. Pořád nás trápí to stejné. Nejvíce mě zaráží, že někteří kluci se bojí hrát fotbal a raději se schovávají, aby náhodou nedostali míč. Rezerva Hředel nás zaslouženě porazila a gratuluji jí ke třem bodům,“ uznal porážku od předposledního týmu tabulky Jan Beneš.

Jesenice - Zavidov B 4:1 (1:0)

První minuty byly oťukávací, oba celky spoléhaly na rychlonohá brka. Přicházely i první příležitosti, ale gólová byla až ta domácí ve 37. minutě. Závěr prvního dějství byl jasně v režii Jesenice, přesto se šlo do kabin jen za jednobrankového stavu. Po přestávce tlak domácích pokračoval, a přestože se povedlo skórovat také rezervě, Jesenice zaslouženě bere všechny body.

„I přes nějaká zranění jsme se sešli v dobré sestavě. Zápas jsme si udělali těžký neproměňováním šancí. První poločas mohl být vyšším rozdílem. Nicméně to se nepodařilo a hosté tím dostali šanci se zápasem něco udělat. Naštěstí jsme měli možnost prostřídat a čerstvé sily nám pomohly zápas včas rozhodnout,“ spokojeně popsal zvládnutý závěr utkání domácí kapitán Petr John.

„Oproti předchozím dvěma zápasům jsme nedominovali ve středu hřiště a bylo to znát. Nevím, jestli to bylo počasím nebo dost vysoko střiženým trávníkem, ale všechno mi přišlo příliš pomalé. Dopředu jsme byli neškodní, vzadu jsme dělali až příliš mnoho chyb,“ poukázal Aleš Kraus na rozdíly, které Zavidov stály body.

Lubná - Pustověty 2:0 (1:0)

Dle papírových předpokladů mělo být utkání pro vedoucí Lubnou jasnou záležitostí. „Herně se nám moc nedaří. Sice jsme soupeři dovolili pouhé dvě standardky, sami se trápíme ve finální fázi, kde se hrozně nadřeme. Utkání nebylo úplně oku lahodící, nicméně důležité tři body zůstaly u nás a musíme se připravit na další těžké utkání,“ poukázal na klopýtající produktivitu domácí kapitán Denis Vopat.

Lubná byla po celé utkání lepším týmem, v každém poločase se dokázala jednou prosadit. „Můžeme být rádi, že z toho nakonec byly jen dva góly v naší síti. Až na pár výjimek se nám nepodařilo téměř nic. Dalším problémem začíná být úzký kádr, na zápas jedeme s jedenácti hráči a z toho ještě všichni nejsou 100% zdraví,“ neměl víc co dodat k prohranému utkání kapitán hostů Petr Matějovský.

Kněževes - Městečko 3:1 (0:1)

První sobotní utkání mělo hlavního favorita z Městečka. Zkušení Ohnivci nabídnutou penaltu neproměnili, když Gabriel nechal vyniknout Lennera. Domácí gólman ve skvělých zákrocích pokračoval po celý poločas, kdy se lépe hrající soupeř dokázal prosadit pouze jedenkrát.

„Druhá půle se otočila díky střídající dvojici Šíma – Plaček. Už jsme dominovali a dokázali jsme se prosadit na rozdíl od Městečka,“ zhodnotil produktivní druhý poločas domácí kapitán Jan Vrábík. Právě střídající borci se ve spolupráci postarali o vyrovnávací branku. Za dalším zásahem stojí velezkušený Plaček, který chytrým lobem přehodil vyběhnuvšího Abraháma. Skvělý obrat domácích korunovala po tlaku nešťastná teč Ohnivce.

„Třetí zápas jara a třetí prohra, to se těžko hodnotí. Když budu přemýšlet pozitivně o naší hře, pokaždé jsme v zápasech vedli, měli dostatek šancí a mohli rozhodnout. Naopak příliš nezvládáme druhé poločasy, propadáme v obraně i celkově ve hře. Příště prostě musíme zabrat doma,“ povzbuzuje svůj tým Ohnivec Jiří Hadrava.

Lužná - Senomaty 4:0 (2:0)

Jednomu se nedaří, druhý je na jaře na koni. Tato skutečnost se potvrdila také v utkání Lužné s Berany. Výsledek sice hovoří jasně, ale pomohla k tomu špatná produktivita hostů. Byl to zápas, který se před velmi dobrou diváckou kulisou musel líbit. Mladé sestavy na obou stranách rozhodně nezklamaly. „Nám se na začátku nedařilo moc herně, soupeř dobře kombinoval a držel míč. Postupně se hra začala vyrovnávat, po pěkné akci a po chybě Senomat se nám povedlo dostat do dvoubrankového vedení,“ vykreslil první poločas předseda domácího klubu Adam Špička.

Lužná měla skvělý vstup i do druhého dějství. Vítězství si Sparta do závěrečného hvizdu výborně pohlídali. „I když výsledek vypadá jednoznačně, tak bych chtěl pochválit dobrou hru Senomat. Jedeme na vítězné vlně, kterou budeme chtít určitě potvrdit v “derby” s Tatranem,“ pochválil Špička soupeře a věří, že šňůru výher Lužná prodlouží i v dalším kole.

Pavlíkov - Mšecké Žehrovice 4:1 (4:0)

„Do zápasu jsme vstoupili hned od začátku aktivně a v krátké době jsme po přímém kopu a dalším zakončení Fandy Kalaše vedli 2:0,“ popisuje úvod utkání domácí Lukáš Polcar. Dva zásahy pavlíkovského kapitána dodaly týmu klid na kopačky a do poločasové přestávky si vypracovali dokonce čtyřbrankový náskok.

„S luxusním vedením jsme nastoupili do druhé poloviny zápasu a hra z naší strany byla víceméně udržovací. Neproměnili jsme dvě vyložené šance a soupeř potrestal naší chybu asi dvacet minut do konce, když snížil stav na konečných 4:1. Myslím že jde o zasloužené vítězství a výsledek odpovídá předvedeným výkonům,“ spokojeně zakončil hodnocení pavlíkovský lodivod. „Těžké utkání na velkém hřišti, které nám vůbec nevyhovuje. Chtěli jsme hrát odzadu a čekat na chyby soupeře. Bohužel dvě nechytatelné střely naše plány zhatily a už jsme se nedokázali dostat do zápasu,“ uznává zaslouženou výhru Pavlíkova Ondřej Zázvorka.