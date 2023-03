/OBRAZEM/ Po dlouhé zimní pauze a při jarním počasí se fotbaloví fanoušci těšili na start okresní fotbalové soutěže. Bohužel prvnímu kolu přeboru příznivé podmínky moc nepřály. Své o tom ví každý, kdo se vydal na šlágr kola do Lužné se Senomaty. Nejenže utkání doprovázelo chladné počasí, samotná hra moc fotbalovosti nenabídla a o smírný výsledek se postarali kapitáni.

Šlágr okresního přeboru: Lužná (v červeném) - Senomaty 1:1. | Foto: Alžběta Brabcová

Klopýtnutí proti papírově slabším soupeřům nedopustili favorité. Mšecké Žehrovice, Pavlíkov a rezerva Zavidova, to jsou celky, které rozhodly utkání již v průběhu prvního poločasu. Janovu se začalo dařit až těsně před poločasovou přestávkou. Kněževsi dokonce až od 58. minuty, kdy nejenže proti Městečku smazala dvoubrankové manko, dokonce otočila utkání ve svůj prospěch!

Jesenice přečkala horké chvilky především i díky skvělému gólmanovi, na kterém si Pustověty vylámaly zuby. Po vyrovnaném poločase Lišany nezvládly druhou část.

Souboj Davida s Goliášem připomínalo utkání ve Mšeckých Žehrovicích s předposledním Řevničovem. I bez kapitána a kanonýra Elsnice domácí duel zvládli, už v prvním poločase si třemi zásahy vypracovali pohodlné vedení. Po přestávce sice Sparta dokázala snížit po dorážce Kapra, avšak Jindra bombou pod břevno stvrdil první jarní vítězství lídra.

Žádné překvapení se nekonalo na půdě poslední Čisté, kam zajížděl Pavlíkov. I přes inkasovanou branku už ve 2. minutě se domácí snažili napadat, ale postupem času jejich aktivita opadávala „Od začátku jsme byli lepší, hodně nám pomohl rychlý gól Jirouška po autu do vápna. Postupně jsme přidali další tři branky. Druhý poločas se nic zajímavého nestalo a spíš se dohrávalo,“ ve zkratce popsal pavlíkovský František Kalaš, který se jednou brankou zasloužil bodový zisk.

Obrovská pochybení doprovázela Olešnou v prvním poločase v Zavidově. Domácí hráči trestali a postupně si vypracovali tříbrankový náskok. Po poločasové přestávce se výkon hostů zlepšil, především zpřesnili rozehrávku a vyvarovali se minel na vlastní polovině. Tlak Olešné přinesl pouze snížení z kopačky nově příchozího Kapouna, ovšem zbývajících 35 minut další branka již nepadla.

Derby odšpuntovala lubenská posila, domácí usadili Roztoky na dno

Lišany - Janov 1:4 (1:1)

Netradičně v sobotu vítaly Lišany z podzimu rozjetý Janov. Tlak favoritů byl zkraje pouze platonický a bez větších příležitostí. Po hlavičce Fehera šli do vedení domácí, avšak v závěru poločasu Hrouda vyrovnal. Do druhého dějství vstoupily Lišany velmi nekoncentrovaně. Během dvaceti minut si Janov vytvořil tříbrankový polštář a další drama již nedopustil. „Všechny góly jsme soupeři doslova darovali po našich individuálních chybách. Příští týden nás čekají Pustověty, kde již bude nutné bodovat,“ hecuje svůj tým brankář Zdeněk Řepka.

„Začali jsme aktivně, ale tlaku jsme nevyužili. Naopak z ojedinělé šance domácích jsme inkasovali. Do přestávky jsme vyrovnali a druhý poločas byl celý v naší režii,“ v krátkosti shrnul janovský Jakub Kail.

Jesenice - Pustověty 2:0 (1:0)

Z důvodu nezpůsobilého jesenického hřiště si domácí zapůjčili zázemí Šanova, kam zajížděly Pustověty. „Šanovu patří veliké poděkování, všichni byli rádi, že se nemuselo hrát na umělce. Bohužel nám chybělo hned několik důležitých hráčů kvůli zranění, práci, ale také naší administrativní chybou,“ úvodem popsal komplikace ještě před utkáním Petr John z Jesenice.

Pustověty vstoupily do utkání daleko lépe, byly více na balónu a rozhodně měly více možností ke skórování. Ovšem hosté byli v zakončení bezzubí a to i díky skvěle chytajícímu Flajšovi, který byl klíčovou postavou svého mužstva. Lekci z produktivity udělil Pustovětům Beštík z ojedinělého úniku. I po přestávce měli hosté územní převahu, avšak kouzlil opět Flajša. Jesenickým stačilo opět několik brejků, aby Pros přidal pojistku. „Celkově to nebyl nejkrásnější zápas ani z jedné strany. Lepší byly Pustověty, ale týmovější výkon byl na naší straně. Zejména Flajšovi se zápas povedl, a také mladému Vladimíru Boudovi, který zahrál skvěle,“ zhodnotil šťastné utkání jesenický kapitán.

Adam Vitner ukázal svou lepší tvář a otočil Hředlím derby na Tatranu

Kněževes - Městečko 3:2 (0:1)

Skvěle rozehrané utkání mělo Městečko v Kněževsi, která by se na jaře ráda vyhla bojům o záchranu. Ohnivci proměnili penaltu po faulu na Jůnu, chvíli na to domácí inkasovali podruhé, avšak branka uznána nebyla. I tak hosté první poločas dominovali.

V 51. minutě přišel smolný okamžik pro domácí, když si Čihař smolně srazil míč do vlastní sítě. Přesto domácí zbraně nesložili, Vrábík hlavou po přesném centru vrátil Kněževes do utkání. Zásadní zlom nastal ve chvíli, kdy Šnídl nejprve neproměnil tutovku a po hodině hry dokonce musel nahradit zraněného Abraháma mezi tyčemi. Domácí Miksa po samostatném úniku nejprve vyrovnal, v závěru Plaček elegantně přehodil Šnídla a rozhodl o důležitých bodech.

„První poločas se hrál v šílených povětrnostních podmínkách, které velmi ovlivňovaly hru. Těžko se dalo odhadnout, co míč provede. Měli jsme více ze hry a zaslouženě šli do vedení. Soupeř potrestal naší neproměněnou šanci a utkání nakonec i otočil. Myslím, že se jednalo o solidně odehraný zápas od všech na hřišti,“ zpětně hodnotí smolnou prohru Ohnivec Jiří Hadrava.

Hrozivé zranění mladého Josefa Váni, v Chlumci se zápas nedohrál

Lužná - Senomaty 1:1 (1:0)

Šlágr prvního jarního kola se odehrál v Lužné. Berani po náročné přípravě vstupovali do utkání velmi odhodlaně. Ihned po úvodním hvizdu domácí nepotrestali obrovskou chybu Senomat. Poté dlouho žádná velká příležitost nepřicházela ani na jedné straně.

Po půlhodině hry přišel nedovolený zákrok. Na dalekonosný centr Mezeie si naběhl nehlídaný Pokorný a hlavou otevřel skóre. „Měli jsme připravenou obrannou situaci, kde bylo přesně určeno, kdo má Pokorného bránit, ale bohužel v tento moment to nezafungovalo,“ popisuje okamžik senomatský Marek Špidra. Do druhého poločasu vstoupili hosté aktivněji, především pohyb snajpra Žebrakovského přinesl domácím starosti a pak i faul ve vápně. Nařízenou penaltu Mácha s jistotou proměnil.

„Myslím si, že remíza je zaslouženou dělbou bodů a Lužné přeji hodně jarních výher,“ sportovně hodnotí a přeje úspěchy soupeři senomatský obránce.

Stejné mínění má také protistrana. „Byl to zápas rozdílných poločas. V první půli jsme byli lepší my a zaslouženě jsme šli do vedení. Druhou půli to byli zase hosté, kteří byli více na míči a z penalty zaslouženě vyrovnali. Remíza je spravedlivá,“ potvrzuje slova Špidry Radek Šnajdr.