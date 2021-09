Tatran posílený borci áčka dvanáctkou rozmetal Lužnou 12:2. I přes bezbrankový poločas si Olešná nakonec si nakonec odvezla osm kousků z Řevničova. Stejně nadějný poločasový výsledek držely také Senomaty ve Hředlích, když do přestávky inkasovaly z penalty. Pokutový kop rozhodl utkání v Roztokách, kde Hertl potrestal faul na Šímu, a hubeným vítězstvím se drží Kněževes na třetí pozici v tabulce. Stoprocentní jsou prozatím Pustověty s Jesenicí. Jeseničtí dokázali odolat závěrečnému tlaku rezervy Zavidova a Puéstověty přetlačily v derby oslabené Městečko. Penaltovou loterii opět ovládly Lišany. Po divácky atraktivním utkání Rynholec domácím rozstřel zjednodušil, když neproměnil ani jeden pokutový kop.

Pustověty – Městečko 3:0

Ani do třetího utkání Městečko nenastoupilo v kompletní sestavě, domácí Pustověty řešily post brankáře, kdy Beneše nahradil Šimon. Ten čaroval nejen v úvodu derby, když zlikvidoval obrovskou příležitost Ohnivců, ale i po celý zbytek utkání. Branky padaly pouze do sítě Abraháma. Do přestávky Hula přesně přehodil hostujícího brankáře. Po 70 minutách Peták stál na konci rychlého brejku a zakončil do odkryté branky. O deset minut Bičovský situaci zopakoval.

Tatran Rakovník B – Sparta Lužná 12:2

V případě, že se tatranská rezerva sejde, v okresním přeboru asi těžko najde přemožitele, stejně jako tomu bylo v neděli. Než se diváci mohli rozkoukat, domácí již byli ve vedení. Po půlhodině hry Jan Beneš zaznamenal hattrick. Ve druhém dějství kanonáda pokračovala, Tatran přidal ještě 7 branek. Výstavní branku předvedl Kučera, který bombou potrestal chybu v rozehrávce. Po rychlém protiútoku a parádním sólu Špičky se dokázal dvakrát střelecky prosadit Pokorný.

Jesenice – Zavidov B 3:2

Zavidov vstoupil do utkání s Jesenicí výborně. Nejprve Petrů hlavičkoval do břevna, následně Zuda odražený míč poslal do sítě. Domácí hru zjednodušili, dlouhými nákopy se dostávali před branku Štillera. Vyrovnávací branka Fialy odstartovala tlak Jesenice, který vyústil v obrat. Před přestávkou mohl Kadera srovnat stav utkání, ovšem v zakončení byl nepřesný. Naopak domácí ve druhém dějství navýšilo skóre. Po hodině hry už jen kosmeticky upracoval Sekyra po individuální akci. Závěr utkání si jeseničtí pohlídali a zabetonovanou obranou berou všechny body.