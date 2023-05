V dalším kole okresního přeboru fotbalistů snad nebylo nezajímavého duelu. Ať už se jednalo o otazník nad jarními výkony Mšeckých Žehrovic, které zajížděly do rozjetého Pavlíkova bez vyloučeného kapitána Elsnice, či souboj Janova se zkušeným Městečkem. V pozadí určitě nezůstal zápas Beranů s rezervou Zavidova či záchranářské bitvy Kněževsi v Čisté, Olešné s Jesenicí či Pustovět s Řevničovem.

Další prohra lídra Mšeckých Žehrovic, tentokrát ji doma zdolal Pavlíkov (v bílém). | Foto: Alžběta Brabcová

V nedělním odpoledni vítala poslední Čistá trápící se Kněževes. Tudíž nebylo až takové překvapení, když se domácí dvakrát dostali do vedení. Zlomový okamžik přišel ve chvíli, když Čistá nedokázala proměnit nařízenou penaltu a odskočit na dvoubrankový rozdíl. Zkušený soupeř zaváhání potrestal, Vršecký střelou za vápnem srovnal a Vrábík hlavou v nastavení otočil nepříznivý stav.

Vyrovnanou partii sehrála Jesenice na Olešné. Do půl hodiny si hosté vypracovali dvoubrankový náskok, naopak domácí se nešťastně trápili v koncovce. Přeci jen proměněnou standardkou snížil těsně před přestávkou Vosdrážka, což dodalo Olešné energii do druhého poločasu. Vyrovnání přišlo až v úplném závěru po rohu. „Byl to vyrovnaný zápas, který se musel líbit. V první půli jsme měli více ze hry, ve druhé zase Olešná. Naštěstí jsme si po týmovém výkonu v nastavení vzali vítězství zpět,“ hodnotí Petr John výhru jako zaslouženou.

Bubáci vylepšili sestavu ostrými hroty a v derby nedali Rakovníku naději

Trápení Řevničova pokračuje i nadále. Tentokrát Sparta zajížděla do Pustovět a od úvodních minut byli hosté aktivnější. Domácí překonali několik nebezpečných závarů soupeře a těsně před přestávkou potrestali chybu v obraně Řevničova. „Začali jsme dobře, opět jsme měli pár slibných šancí, ale neproměněných,“ opakuje se již po několikáté Jan Fujera. Naopak dobrá nálada panuje v Pustovětech, které v boji o záchranu sbírají důležité body. „Ačkoliv byl od nás začátek trochu pomalejší, byli jsme po většinu zápasu lepším týmem. V závěru už jsme pak vlivem prostřídání v řevničovském celku jasně dominovali,“ popsal zlomový okamžik gólman domácích Michal Beneš, jehož tým přidal další dvě branky.

Janov - Oh. Městečko 5:1 (2:0)

Zajímavý duel se očekával v Janově, kam zajíždělo Městečko. Domácí se předchozích výsledků soupeře nezalekli, po dvou gólech si vypracovali dostatečný polštář a jen díky kouzelníkovi Abrahámovi nebyl náskok větší. Skvělý výkon Janova korunoval čtyřmi brankami Bradáč. „Konečně jsme zlepšili to, co nás po celé jaro trápilo, a to je proměňování šancí. Vypracovali jsme si jich dostatek, naopak Městečko jsme do ničeho nepustili,“ ve zkratce shrnul utkání janovský Jakub Kail.

„Do utkání jsme vstoupili ospale, domácí hráli s mnohem větší chutí. Inkasované branky se v Janově obecně špatně otáčí. Přes veškerou naší nadějí na dobrý výsledek po přestávce pokazil třetí rychlý gól. To samé se opakovalo za stavu 3:1,“ hodnotí účelnou hru domácích Ohnivec Jiří Hadrava.

Pavlíkov - Žehrovice 2:0 (1:0)

Šlágr kola se odehrál v Pavlíkově, který měřil síly s podzimním půlmistrem ze Mšeckých Žehrovic. Vedoucí celek po zimě nenavázal na suverénní výkony, první klopýtnutí přišlo v Pustovětech a nyní odjížděl s nepořízenou znovu. „Do utkání nastoupil, kdo mohl. Takových zraněných jsem snad nikdy nezažil a to se mezi marody nyní přidal i Petr, který má zlomenou lýtkovou kost. Aktuálně to z naší strany není úplně o výkonech na hřišti, ale sehnat jedenáct hráčů, kteří mohou nastoupit,“ přibližuje složitou situaci Mšeckých Žehrovic kapitán Ondřej Zázvorka.

Na Lánech žádná nuda, padaly góly i pěstí. Roztoky ožívají

Od úvodních minut měli míč na kopačkách domácí fotbalisté. Největší příležitosti Bureš poprvé netrefil ideálně, chvíli poté jeho střelu zastavila tyč. Prosadil se až po půl hodině hry Vávra, když se opřel do centru a nekompromisně prostřelil Kolka. Přestože měl Pavlíkov utkání zcela ve své režii, úspěšný byl až v 68. minutě mladík Hekl po šikovném uvolnění. „Po tom, co šel soupeř po faulu do deseti, jsme zápas kontrolovali až do konce. Jen škoda, že jsme nepřidali další branky, jelikož příležitosti k tomu rozhodně byly,“ hodnotí cenný skalp domácí Lukáš Polcar.

Senomaty - Zavidov B 2:2 (1:1)

„V Senomatech jsme chtěli rozhodně bodovat za plný počet bodů a navíc se nám sešla velice slušná sestava. Bohužel vidle nám do všeho hodil rozhodčí Strouhal, který po faulu Diepolda na Vávru poslal našeho mladíčka předčasně pod sprchu. Rozhodčí své rozhodnutí odůvodnil, že by Vávra šel sám na branku, avšak za Diepoldem byli ještě dva hráči, kteří by mohli únik zastavit. I tak kluci dřeli a musím je za výkon pochválit,“ zhodnotil zajímavý duel zavidovské rezervy v Senomatech Aleš Kraus.

Pro Berany to bylo teprve druhé utkání na domácí půdě. Senomaty se vždy dokázaly dostat do vedení, ovšem ani v jednom případě náskok neudržely a to ani s početní výhodou. „Po sérii nedobrých výsledků jsme chtěli znovu naplno bodovat, tomu nám pomohlo i sporné vyloučení Zavidova,“ přiznává zlomový okamžik Marek Špidra. Domácí snajpr Hůla po individuální akci otevřel skóre, avšak minuta stačila Kloučkovi, aby byl stav opět nerozhodný. Ve druhé půli čaroval gólman Štiller, který se zasloužil o důležitý bod do tabulky pro Zavidov.

Lužná – Lišany 1:2 (0:2)

Na programu bylo derby mezi Lužnou a Lišany, kde se hosté prozatím trápí a rozhodně jejich výkony neodpovídají jejich potenciálu. Avšak již několikrát lišanští ukázali, že jim zápasy proti silným soupeřům sedí daleko víc, přesto, že tentokrát hra moc krásy nenabídla. Hostující Laki se dokázal dvakrát prosadit po standardní situaci, naopak Lužná byla při svých šancích bezzubá. „Zápas jsme si prohráli sami svojí pasivitou a laxním bráněním v prvním poločase,“ nešetří kritikou luženský Radek Šnajdr.

„V derby jsme neměli co ztratit. Po nuceném střídání Roušavého jsme se úplně zatáhli ve snaze dotáhnout dobrý výsledek do konce. Což se nám přes velký tlak Lužné sice povedlo, bohužel se třemi ztrátami v sestavě, kteří budou chybět v následujících mistrákách i finále poháru,“ počítá ztráty v lišanských řadách brankář Zdeněk Řepka.