Přesto se během své dlouhé kariéry do branky podíval. „V brance jsem to zkoušel asi jednou a nemyslím, že by to dopadlo nejhůř. Sice jsme prohráli, ale pár zákroků tam bylo. Jinak to není žádný zázrak,“ směje se Čech.

Fotbalista Petr Čech nastupuje za Pavlíkov. Se slavnějším jmenovcem se v minulosti setkal.Zdroj: archiv Petra Čecha

Ten si během svých fotbalových let pochopitelně vyslechl nejrůznější narážky na svoje jméno. Přece jenom bývalého brankáře Chelsea nebo Arsenalu zná velmi dobře každý, kdo se kolem fotbalu motá. „Vyslechl jsem si svoje. Na hřišti je to klasika. Když si člověk vleze na tréninku do branky, tak hned poslouchá, že by se měl trošku zlepšit. Bylo to ale nejen na trávníku. Jednou jsem kvůli tomu už dokonce dával rozhovor a k němu si mě fotili v brankářské helmě, jakou nosil Petr Čech,“ vzpomíná hráč Pavlíkova.

Jaký má tedy amatérský fotbalista vztah ke svému známějšímu jmenovci? „Sledoval jsem ho prakticky od časů, kdy začínal v Blšanech. Dokonce jsem tam na některé zápasy i jezdil. Párkrát jsme se potkali i osobně při různých fotbalových akcích. Angažoval se kolem fotbalového klubu Lhota, takže tam jsme se párkrát potkali,“ popisuje Čech.

„Prohodili jsme tam i pár vět. Je to sympatický chlap, dalo se s ním bavit velmi dobře. Bavili jsme se o fotbale, hlavně o tom, když působil v Arsenalu. Já jsem velký fanoušek Arsenalu, takže mě potěšilo, když tam přestoupil,“ dodává.

Sám pavlíkovský Petr Čech na tak hvězdnou kariéru nedosáhl. Dost možná i kvůli smůle na zranění. „V dorostu jsem hrával dorosteneckou ligu, ale pak bohužel přišlo vážné zranění nohy, po kterém jsem skoro deset let nehrál. Pak jsem nastupoval už jenom v krajských soutěžích a v okresu,“ vypráví Čech, ze kterého i tak láska k fotbalu přímo sálá.

Vždyť svému milovanému sportu se věnuje i ve 49 letech. „Baví mě to. Fotbal mám od dětských let a pořád mi dává euforii a uvolnění. Je to i určitý odpočinek. Hrát bych chtěl, dokud mi bude sloužit zdraví. Věk je ale každým rokem znát víc a víc. Teď se soustředím na to, abych dohrál tuhle sezonu, a uvidíme, jak to bude dál. Jestli další sezonu zvládnu ještě fyzicky,“ říká.

A že by ho snad k hraní fotbalu předurčovalo právě zmiňované jméno Petr Čech? V databázi fotbalové asociace jich je rovnou 78 a z toho osmnáct má stále aktivní registraci.

„Nemyslím, že to jméno předurčuje k fotbalu. Vždycky je to o lásce ke sportu,“ zakončuje s úsměvem Petr Čech.

