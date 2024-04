Druhé jarní kolo okresního přeboru fotbalistů otevřelo páteční utkání Tatranu, který přivítal Jesenici. Kdo čekal jednostranný prim domácích, musel být velmi překvapen. Hrdinou utkání byl dlouho nepřekonaný Adam Beneš, který má obrovskou zásluhu na konečném remízovém bodu.

V taháku okresního přeboru brali body hosté: Městečko (v modrém) - Lubná 1:3 | Foto: Alžběta Pyskatá

Vyrovnaný stav v poločasové přestávce svítil hned na čtyřech tabulích dalších duelů. Janov doma ve druhém poločase nekompromisně potrestal chyby Zavidova, Lubná zase na hřišti Ohnivců využila jejich nedůslednosti. Přes oslabenou sestavu Kněževes dokázala hrát vyrovnanou partii. Zlom přišel po druhé inkasované brance, pak domácí Žehrovice zcela dominovaly. Lužná skvělým druhým dějstvím zlomila bezbrankový stav a z Pustovět si zaslouženě odvezla všechny body. Brankové hody zažili diváci v Senomatech, kdy se hředelské rezervě sice podařilo vyrovnat, ale poté Berani nekompromisně strhli utkání na svoji stranu. Na špatnou produktivitu doplatil Pavlíkov, který těsnou prohrou podlehl Roztokám.

Tatran Rakovník - Jesenice 2:2 (1:0)

Střetnutí týmů z opačných konců tabulky. Přesto, že Tatran nebyl na hřišti tím lepším, do hodiny si vypracoval dvoubrankový náskok. Hosté však byli více než důstojným soupeřem, proti vyrovnání byl vynikající Adam Beneš a branková konstrukce. „Utkání nám zase hrubě nevyšlo, krásně se do našich zápasů promítá tréninková docházka, kdy je vidět, že nás soupeř přehrává fyzicky. Jesenice podle mého názoru předvedla velmi solidní výkon a bod si určitě zasloužila. My si musíme uvědomit, že takhle to dál nejde a vrátit se nohama na zem,“ kriticky se opřel do vlastních řad střelec první branky Jan Beneš.

Závěrečné minuty jasně patřily Jesenici a zaslouženě si dvěma zásahy došla pro remízový bod. „Zápas se šťastným koncem, kdy jsme si bod za výkon zasloužili. I když se zdá být bod v naší situaci málo, tak je pořád cenný ze hřiště lídra soutěže. Konečně jsme se sešli. Sedmnáct hráčů už trenérovi dává zajímavé možnosti. Navíc jsme mohli plně prostřídat a to nám dodalo dost sil ke konečnému vyrovnání,“ poukazuje na hlavní důvod úspěchu kapitán hostí Petr John.

Janov - Zavidov B 3:1 (1:1)

Kdo přijede do Janova hrát kombinační fotbal, tvrdě narazí. Tentokrát se o tom přesvědčila rezerva Zavidova, která až příliš snadno nabídla domácím šance ke skórování. Úvodní minuty patřily právě hostům, kteří soupeře do ničeho nepustil, a Koc se prosadil na zadní tyči. Ve 20. minutě přišla první hrubka a Zuska potrestal zaváhání v rozehrávce. To byl pro rezervu zlomový okamžik, přes velkou kumulaci chyb Aleš Kraus zlikvidovanou penaltou držel remízový výsledek.

„Horko těžko jsme skládali dohromady lidi na zápas. I tak v Janově ale na body bylo. Neměli jsme ale k dispozici jediného čistokrevného útočníka a směrem dopředu jsme byli bezzubí. Sráží nás individuální chyby, které tentokrát přišly z mojí strany,“ bere prohru na svá bedra zavidovský gólman Aleš Kraus.

Nejprve nešťastná srážka s domácím Houdou a následně vystoupení, kterého využil Kail, znamenaly další dva zásahy domácích a dokonání obratu. „Na našem hřišti to není moc o fotbale, ale spíše o bojovnosti a ta tam oproti minulému zápasu byla. Dle mého soudu byl Zavidov lepší akorát posledních deset minut. Zápas jsme zvládli na ty podmínky dobře a těšíme se už na příští zápas do Roztok,“ shrnul vítězné utkání domácí kapitán Jakub Kail.

Městečko - Lubná 1:3 (1:1)

Utkání celků z čela tabulky moc krásy nenabídlo. „Těžký zápas na specifické hřišti proti kvalitnímu soupeři. „Těžký terén, který byl pro oba stejný, ale nám dělal problémy. Utkání nebylo příliš koukatelné. Soupeř byl velmi silný v osobních soubojích, přesto jsme zápas zvládli svým odhodláním, s nasazením výsledek otočit a odvést si důležité body. Městečko podalo kvalitní výkon. Pokud budou hrát doma takto, tak mnoho soupeřů tam bodovat nebude,“ poukázal na kvality Ohnivců lubenský Denis Vopat.

Obdobný názor na utkání má také Ohnivec Jiří Hadrava. „Asi bych to zhodnotil jako extrémně bojovný zápas, v němž šlo opravdu o každý metr. Hrálo se důrazně, ale férově. Naším výkonem nejsme zklamáni. V aktuálním rozpoložení jsme zahráli dobře, ale Lubná nabízené šance po nedůslednosti dokonale využila,“ popsal klíčovou rozdílnost týmů Jiří Hadrava. Domácí se dostali do vedení, ale Lubná po nacvičeném signálu v půlhodině hry srovnala. Po přestávce se Lubenští prosadili ještě dvakrát.

Pustověty - Lužná 1:2 (0:0)

„Ideální podmínky pro fotbal, výborně připravené hřiště a hojné divácké publikum, tak vypadalo okolí u cyklostezky před utkáním. Samotná hra už tolik krásy nepobrala. Ve vyrovnaném první poločase s několika šancemi obou celků dominovali gólmani. Vzhledem k průběhu prvního poločasu viselo ve vzduchu, že jeden gól může utkání rozhodnout. „Bohužel to byli Luženští, kterým se podařilo vstřelit vedoucí branku, poté po standardní situaci udeřili podruhé. Po druhé obdržené brance jsme nesložili zbraně a dokázali jsme si vytvořit gólové příležitosti, ujala se však jediná po pokutovém kopu. I Lužná měla v závěru několik možností k rozhodnutí, své brejky však nedokázala využít,“ sportovně uznává zaslouženou výhru Lužné domácí Petr Matějovský.

"Předvedená hra v prvním dějství nebyla až na nějaké výjimky nic moc. Soupeř hrál hlavně na dlouhé balóny na šikovné útočníky. Do druhé půle ale nastoupil opět jiný tým, zlepšila se přesnost, nasazení a po krásných akcích jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Škoda opět posledních deseti minut, kdy nás soupeř trochu zmáčknul a podařilo se mu z jasné penalty snížit. Výsledek musíme potvrdit příští týden proti Senomatům,“ nabádá tým k pokračování ve skvělém vstupu do jarní části předseda Lužné Adam Špička.

Mšecké Žehrovice - Kněževes 2:1 (1:1)

Také ve Mšeckých Žehrovicích šel outsider do vedení. Po 20 minutách Fiška těžil ze své aktivity ve vápně domácích. Radost Kněževsi trvala pouhých pár minut, když se po rohovém kopu prosadil Lukáč. Dlouho hosté odolávali, avšak po hodině hry přišel další úspěšný domácí roh, na který si tentokrát naskočil Kushnir. Následné šance Žehrovic zlikvidoval připravený Lenner.

„K zápasu se odjíždělo v 11 lidech s pěti omluvenkami. Na to, jaká byla sestava, výsledek dopadl ještě dobře. Vlastně první půle byla i vyrovnaná, ve druhém dominovali domácí, ale dlouho bez větší šance na gól. Po druhé inkasované brance byla naše defenziva v permanenci,“ popsal průběh závěrečné půlhodiny kapitán Kněževsi Jan Vrábík.

Roztoky - Pavlíkov 2:1 (1:0)

Utkání bylo od úvodního hvizdu vyrovnané, šance přicházely na obou stranách, zakončení však bylo velmi nepřesné. Klíčový moment přišel ve 38. minutě zbytečným faulem ve vápně Pavlíkova a darovanou penaltou domácím. Po přestávce Roztoky po zásahu Krejčiho náskok navýšily. Závěrečným tlakem hostů dokázal Kalaš po přímém kopu pouze snížit.

„Chtěli jsme potvrdit zisk bodů, což se bohužel nepodařilo. Vytvořili jsme si několik slibných střeleckých příležitostí, ale chyběla tomu přesnost nebo razance. Dle mého názoru to byl vyrovnaný zápas, ale ve finální části byl soupeř přesnější. Podařilo se nám sice skórovat v závěru zápasu, ale na další tlak už nebyl bohužel čas,“ v krátkosti zhodnotil výkon svých svěřenců pavlíkovský Lukáš Polcar.

Senomaty - Hředle B 6:3 (3:2)

Skóre po deseti minutách otevřel hředelský Šmíd přesnou dorážkou. Z brzké studené sprchy se Berani oklepali vzápětí, když Robert Hůla spustil parádní obrat domácích na 3:1. Do poločasové přestávky se však ještě povedlo snížit posile Schwendtovi. Gólové hody pokračovaly také ve druhém poločase, když kapitán hostů Sajner chytrým lobem vyrovnal. To však byl pro hředelskou rezervu poslední nádech, po třetí inkasované brance opět domácí přeřadili na vyšší stupeň a další zdramatizování zápasu Hředlím již nedovolili.