Otvírákem 22. kola nejvyšší okresní fotbalové soutěže bylo utkání Tatranu Rakovník s Kněževsí. Přestože hosté dokázali na první inkasovanou branku ihned reagovat, nakonec byl zápas jednostrannou záležitostí. Obdobný průběh mělo také derby v Janově, kde šly Hředle do vedení, nakonec však odjížděly bez bodu. Druhé derby se konalo na druhé straně okresu v Pustovětech. Dlouho se čekalo na úvodní branku, závěr druhého poločasu však patřil Roztokám.

Okresní přebor: Senomaty - Pavlíkov (v bílém) bez branek. | Foto: Alžběta Brabcová

Lídr soutěže nevyhověl Zavidovu se změnou termínu a nakonec i Lubná si po ospalém začátku odvezla vysoké vítězství. To diváci v Senomatech se branky nedočkali a s Pavlíkovem se rozešli Berani smírně. V to doufaly také Mšecké Žehrovice, ale vyrovnávací branku v poslední minutě nastavení rozhodčí Vodrážka z důvodu faulu po konzultaci s pomezním odvolal. Šlágr kola rozhodl zkušený Pokorný a fyzická připravenost luženských fotbalistů na velkém hřišti v Jesenici.

Senomaty - Pavlíkov 0:0 (0:0)

Zajímavý duel se očekával v Senomatech, kam zajížděl rozjetý Pavlíkov. Z předchozích utkání se oba celky pyšnily slušnou produktivitou, tudíž i diváci očekávali gólovou podívanou. Bezbrankový poločasový stav trochu předurčil průběh druhého dějství. „První poločas zápasu jsme se snažili hrát naši hru a více držet míč na kopačkách. Šance na skórování jsme si vytvořili, ale stejně tak i domácí, kteří spoléhali na dlouhé nakopávané míče. Ani druhá polovina zápasu po šancích na obou stranách gól nepřinesla. Zápas o bojovnosti a osobních soubojích, kdy je remíza asi spravedlivá. Pro nás dobrý bod z venku, za který musíme být rádi,“ nakonec pozitivně přijal bezbrankovou remízu trenér hostí Lukáš Polcar.

Zavidov B - Lubná 1:6 (1:4)

Úvod utkání se nevyvíjel podle papírových předpokladů. Poslední Zavidov proti lídrovi soutěže si vytvořil hned několik standardních situacích a ze svého tlaku Štiller vytěžil první gól. Od toho momentu Lubná převzala iniciativu a soupeře začala přehrávat, z několika vypracovaných šancí dokázala čtyři do poločasové přestávky proměnit.

„Konečně se nám povedl zápas, kdy jsme rozhodli v první půli. Druhý poločas přinesl ještě rychlou branku, ale od 70. minuty jsme absolutně přestali hrát,“ kriticky se poohlédl za závěrem utkání kapitán Lubné Denis Vopat. Rezerva se sice herně vrátila do utkání, ale hostující obrana žádnou další úpravu skóre nepřinesla.

„Z důvodu souběhu zápasů s A týmem jsme horko těžko skládali sestavu. Pokoušeli jsme se zápas přeložit, ale nebylo nám ze strany soupeře vyhověno. Proto nastoupilo takřka vše, co má nohy. Nezačali jsme špatně, ale pak jsme přestali hrát. Dostali jsme čtyři naprosto stejné branky a nebyli jsme schopni na to reagovat. Lubná nás přehrávala ve středu hřiště, odkud směrovaly kolmice na rychlého Varyše. Je potřeba hodit výsledek za hlavu a připravit se na další zápas,“ povzbuzuje své spoluhráče zavidovský gólman Aleš Kraus.

Janov - Hředle B 5:1 (3:1)

Derby se nehrálo pouze na Křivoklátsku, Janov doma přivítal hředelskou rezervu. Úvod patřil hostujícímu celku, první jedovatou střelu Tomášek odvrátil na roh, vzápětí však na střelu Beránka byl již krátký. Ve 26. minutě se nastartoval obrat domácích a po třech zásazích šel Janov do kabin za příjemného vedení 3:1. Když Konvalinka ve druhém poločase zkompletoval svůj hattrick, šancí na zdramatizování ze strany Hředel už moc nezbylo. „Byl to pro nás velmi důležitý zápas. Vítězství v derby, které nám snad pomůže v dalších bojích a vrátíme se na vítěznou vlnu,“ doufá Jakub Kail, že i v následujících kolech bude Janov bodovat.

Jesenice - Lužná 1:3 (1:1)

Šlágr kola se odehrál v Jesenici, kde se střetly dva týmy, kterým se na jaře daří a prozatím neprohrály. „Jesenice dobře posílila a my věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. Z důvodu zranění jsme byli nuceni udělat několik změn v sestavě. Kdo ale nastoupil, rozhodně nezklamal. Nakonec rozhodlo velké hřiště, které nám díky dobré fyzičce vyhovovalo. Pohled na tabulku je o hodně veselejší a my teď musíme potvrdit body doma s Hředlemi,“ těší se z dalších bodů předseda Lužné Adam Špička.

Byla to však Jesenice, která šla po krásné individuální akci Shuby ve 14. minutě do vedení, ovšem do poločasu hosté vyrovnali. A po pauze rozhodli.

„Bohužel se nám nepodařilo protáhnout sérii bez prohry. Nicméně se jednalo o zajímavý zápas. Proti nám stál nejlepší soupeř na jaře a pokud si někdo o kousek zasloužil vítězství, tak Lužná. Remízu bychom brali, ale rozhodl zkušený Pokorný, který se nejlépe zorientoval ve vápně,“ sportovně přiznal první jarní porážku domácí kapitán Petr John.

Městečko - Mšecké Žehrovice 1:0 (0:0)

„Před utkáním jsme byli rádi, že jsme dali dohromady základní jedenáctku. Říkali jsme si, že buď to bude dobré, nebo úplný průser, prostě nic mezi. Zápas se musel líbit, bylo skvělé počasí a perfektní divácká kulisa. V 91. minutě jsme vyrovnali. Těsně před rozehráním a pravděpodobně závěrečným hvizdem se s remízou nespokojil hlavní arbitr (Vodrážka) a po konzultaci s pomezním branku neuznal,“ kroutí hlavou žehrovický Ondřej Zázvorka, který odvolání branky dle jeho slov po prozkoumání „VARu“ v okresním fotbale zažil poprvé.

Domácí šli do vedení v 78. minutě po standardní situaci a nechtěné teči Kolka. Přestože měli Ohnivci v první půli trochu navrch, větší šance měli hosté, čaroval ale Abrahám. „Žehrovice jsou extrémně nebezpečné a z každé chyby hned zahrozí. Ve druhém poločase jsme přidali stejně jako v Roztokách, ale zakončení se nám nedařilo. Až si museli hosté srazit míč do sítě sami. Závěr byl dramatický, když v poslední minutě nastavení rozhodčí vyrovnávací branku neuznal. Hosté se cítili ukřivděni, což chápu, ale i z videozáznamu je vidět, jak útočící hráč rukama povalí bránícího,“ popisuje kontroverzní okamžik před vyrovnávacím gólem Jiří Hadrava.

Gól si můžete prohlédnout také na videu.

Zdroj: OFS Rakovník

Pustověty - Roztoky 1:3 (0:0)

Po derby s Městečkem čekalo Roztoky další utkání s nedalekým soupeřem z Pustovět. Opatrný začátek z obou stran branku během první třičtvrtěhodiny nepřinesl. Postupně se hra otevřela a k vidění bylo hned několik šancí, ovšem Roztoky v 53. a 56. minutě odskočily na dvoubrankový rozdíl.

Snížit se povedlo Holečkovi, který se zbavil hned trojice obránců, ale poslední slovo měl Nejedlý z pokutového kopu. „Šance na vyrovnání jsme si dokázali vytvořit, ale proměnili jsme pouze jednu. Nám poté nezbylo nic jiného než všechny síly vložit do útoku. Ze závěrečného tlaku přišla chyba, po které hosté navýšili skóre a odvezli si tři body,“ zhodnotil neúspěšné utkání kapitán Pustovět Petr Matějovský.

Tatran Rakovník - Kněževes 5:2 (4:1)

Podle očekávání i tabulkového postavení také vstoupili domácí fotbalisti do utkání s trápící se Kněževsí. Přesto, že byli domácí lepším týmem, skóre se změnilo ve prospěch Tatranu až ve 37. minutě po střele Husáka. Vzápětí Šíma odpověděl dalekonosnou střelou ze středového kruhu, na kterou Beneš nedosáhl.

„Konečně jsme se sešli v lepší sestavě a bylo to znát hned od začátku. Když jsme se dostali do vedení, soupeř krásně vyrovnal. Od tohoto okamžiku jsme ještě přidali na obrátkách a do poločasu vstřelili tři branky po povedených kombinačních akcích. Ve druhé půli jsme na výkon nenavázali, ale i tak jsme si došli pro zasloužené tři body,“ shrnul povinné vítězství Tatranu Jan Beneš.

„První poločas byl z naší strany ještě obstojný, ale v závěru už se hrálo pouze na jednu branku. Výsledek je pro Tatran absolutně zasloužený a skóre klidně mohlo být vyšší. Budu se opakovat, bohužel nemáme lidi a podle toho také vypadají naše výkony,“ poukázal na personální problémy Kněževsi její kapitán Jan Vrábík.