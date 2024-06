Ve šlágru kola se Lužná představila v Pavlíkově, kde to po prvním poločase vypadalo, že se našel její jarní přemožitel. Skvělým druhým poločasem však Lužná nejen srovnala, ale co víc, v poslední minutě sahala po všech bodech. Obdobný průběh mělo utkání také v Žehrovicích, kde Jesenice skvěle zahrála úvodní třičtvrtěhodinku. I tam málokdo předpovídal, že by mohl po přestávce nastat pětigólový obrat domácích.

Zavidov opět doplatil na špatnou produktivitu a laciné chyby, které Ohnivci v první půli hned šestkrát potrestali, a de facto bylo po zápase. Janovu to tam aspoň v posledním kole začalo padat a nepovedené jaro vylepšili výhrou nad Senomaty. Ze sedmigólové přestřelky vyšly šťastněji Roztoky proti hředelské rezervě. Tatran se opět nesešel a tentokrát po vyrovnaném boji nestačil na Pustověty. Stejně tak Kněževes, přestože v těžkém utkání proti lídru z Lubné byla důstojným soupeřem. Právě týmy z Tatranu a Kněževsi celé jaro bojovaly především s absencemi. Uvidíme, jak konkrétně tyto celky vyřeší personální otázku pro další fotbalový ročník.

Pustověty - Tatran Rakovník 2:1 (0:0)

Závěr sezóny se Tatranu příliš nevydařil, když v závěrečných kolech nastoupil ve velmi okleštěné sestavě, což se samozřejmě projeví konečném na výsledku. „Jedeme hrát ve dvanácti lidech, z toho čtyři nejsou zdravotně stoprocentní. Tohle všechno se samozřejmě v zápase ukáže. První poločas se hrál vyrovnaný fotbal s několika málo náznaky šancí na obou stranách. Ve druhém nás domácí potrestali brejkem po špatně zahraném rohovém kopu a hned přidali další branku. My naše šance bohužel nevyužili a snížení přišlo pozdě,“ vykreslil průběh utkání rakovnický Zdeněk Špimr.

Především mnoho nepřesností doprovázelo první polovinu zápasu, po přestávce se hra trochu zpřesnila, což přineslo nejen gólové příležitosti, ale i samotné branky.

„Utkání s Tatranem mnoho krásy nepobralo a diváky zřejmě moc nepotěšilo. Naše nepřesnosti nám dlouho nedovolily se dostat do hry. Poté, co jsme si vypracovali dvougólové vedení, se hra uklidnila. S předvedenou hrou sami nejsme spokojeni, v sezóně jsme určitě odehráli lepší utkání, i tak se ale výhra počítá,“ s lehkou dávkou kritiky zhodnotil závěrečný duel domácí Petr Matějovský.

Městečko - Zavidov B 7:2 (6:0)

V posledním utkání ročníku byli Ohnivci před vypuknutím dokopné při chuti. Během dvaceti minut si vypracovali luxusní čtyřgólový náskok a jistou dávkou pohody pokračovali i po zbylý čas prvního poločasu. „Výsledek vypadá jasně, ale je za ním hodně úsilí. Hosté jsou fotbaloví a mají šikovné hráče, ale sympatický projev hry někdy prostě nestačí. Nám se na začátku gólově zadařilo, naopak Zavidov své úvodní šance zazdil, přesněji přestřelil a tím bylo po zápase. Poločasový výsledek 6:0 už nebyl řešitelný, i když dvě rychlé branky po přestávce nás trochu postrašily,“ poukazuje na bídnou produktivitu soupeře Jiří Hadrava.

„Poslední utkání šla většina týmu pouze odehrát a také náš vstup byl jako s myšlenkou, že se domácí porazí sami. Chyběl nám pohyb, zodpovědnost běhat s hráčem, k tomu děláme šílené individuální chyby, které zkušení Ohnivci tvrdě potrestali. Byla z toho ostuda v první půli. Ta druhá už byla z naší strany lepší, ale to také díky polevení domácích,“ ulevil si zápase zavidovský gólman Aleš Kraus a je rád, že už je po sezóně.

Kněževes - Lubná 0:2 (0:1)

Paradoxně vyrovnanou partii hrála Kněževes proti lídrovi soutěže. Dlouho byl stav bezbrankový, kdy se domácí soustředili především na bezchybnou obranu. Nehlídaný Kollár však ve 26. minut hlavou zakončil rohový kop, ale další příležitosti Lubné zůstaly nevyužity.

Ve druhém poločase se však kýžené štěstí na oslabenou Kněževes neusmálo, namísto toho v závěru utkání Hranai bez většího úsilí potrestal nepovedenou zpětnou přihrávku Šefary a pohodlně stvrdil poslední výhru krále okresu.

„Po většinu prvního poločasu jsme diktovali tempo hry. Nicméně kombinace se nám dařily jen po vápno a finální fáze byla velmi špatná. Druhý poločas měl ještě pomalejší tempo než první a opět se po většinu času odehrávala jen mezi vápny s naší mírnou převahou. V závěru se sice iniciativy chopila Kněževes, ale pohodový zápas s výsledkem 2:0 jsme si pohlídali,“ shrnul poslední utkání lubenský Miroslav Jirásek.

Janov - Senomaty 4:1 (3:1)

Jak ten fotbal dokáže být jednoduchý, když to tam padá. Tak o tom se přesvědčil Janov, který na domácí půdě do 23. minuty vedl hned o tři branky nad nevyzpytatelnými Berany. Chvíli před přestávkou šikovný R. Hůla potrestal zaváhání domácí obrany a snížil na rozdíl dvou zásahů. Janov si však jakékoliv drama v průběhu druhého poločasu pohlídal. Poslední slovo však měl v samotném závěru Bradáč, jenž obral váhajícího Hůlu, a zakončil do zcela odkryté branky.

„V zápase jsme opět inkasovali jednoduchý gól, ale na druhou stranu nám to tam konečně padalo. Zápas proběhl v rámci možností v klidu. Bohužel jaro nám vůbec nevyšlo z důvodu velkého množství zranění, ale i přesto jsme to vždycky dali dohromady a zápasy se ctí odehráli. To všechno je to zásluha našeho trenéra Vladimíra Duška, který drží Janov pořad na nohou. Upřímně jsme rádi, že je po sezóně a budeme se tvrdě připravovat na tu další,“ vyhlíží lepší zítřky janovský kapitán Jakub Kail.

Pavlíkov - Lužná 4:4 (3:1)

„Náš asi nejhorší poločas a naopak nejlepší soupeř, proti kterému jsme na jaře hráli. Pavlíkov hrál dobře kombinačně, důrazně a my jsme se vůbec nedokázali dostat do hry. Domácí šli zaslouženě do dvoubrankového vedení. Sice se nám povedlo snížit, ale do poločasu jsme dostali zbytečný gól na 3:1. V kabině byl docela vítr a vstup do druhé půle jsme měli lepší. Pavlíkov však přidal další branku a už asi málokdo čekal, že s výsledkem můžeme ještě něco udělat,“ přiznává hostující předseda Adam Špička, že vyhlídky na nějaký dobrý výsledek po hodině hry byly pro Lužnou velmi malé.

Paradoxně další inkasovaný gól hosty nakopl a převzali iniciativu. Skvělou závěrečnou půlhodinou Lužná zaslouženě srovnala a v úplně poslední minutě utkání remízový bod zachránila hlavička domácího stopera na brankové čáře.

„Soupeře jsme pustili do hry, dělali zbytečné chyby a dostali dost laciné góly, které vedly až k vyrovnání na 4:4. Zápas jsme měli rozhodnout již v první polovině, což se nestalo, a nakonec jsme v závěru zachránili odehráním míče hlavou téměř z brankové čáry remízu. Dokopnou nám to ale nepokazilo a je třeba se lépe připravit na další sezónu,“ vyhlíží velký potenciál do dalšího ročníku trenér Pavlíkova Lukáš Polcar.

„Škoda remízy, mohli jsme obhájit loňské třetí místo. Ale jinak máme za sebou skvělé jaro. Asi málokdo po podzimu čekal, že skončíme na čtvrtém místě a budeme držet jarní neporazitelnost. Klukům a všem, kdo se motal kolem týmu, bych chtěl poděkovat za přístup a reprezentaci luženského fotbalu. Máme do příští sezóny na čem stavět. Dokopná dopadla dle očekávání na výbornou a korespondovala s našimi jarními výsledky na hřišti,“ vtipkoval luženský předseda, že excelentní výkon byl k vidění také po zápase.

Dále nezapomněl poděkovat ústřední postavě, za kterou jdou jarní výsledky. „Velké poděkování ještě patří našemu trenérovi Pepovi Andrsovi, za to, co s námi dokázal přes zimu udělat a dostal nás herně a výsledkově tam, kam patříme. Pepo díky!“ vzkázal Špička závěrem.

Mšecké Žehrovice - Jesenice 6:3 (1:3)

Jesenice využila laxního přístupu Žehrovic, když se během deseti minut trefila hned třikrát. Diváci si tedy na první zásah museli počkat necelou půlhodinu, ovšem pak to byla gólová smršť. Na třígólové manko ihned reagoval Elsnic, který vykřesal naději na lepší druhý poločas.

"První poločas úplná balada. Asi nejlepší půle, jakou jsme odehráli. Kdybychom proměnili své šance, tak jsme vedli o 5-6 gólů. Nevím, jak je to možné, ale po poločase přišel úplný zlom. Domácí rychle otočili a nám už se nepovedlo nic,“ popisuje zmařené utkání jesenický kapitán Petr John.

"První poločas byl špatný, stačil na nás dlouhý balón za obranu a ihned to hořelo. Poločasový výsledek 1:3 byl pro nás ještě milosrdný. Do druhé půle jsme prostřídali, eliminovali dlouhé nákopy a hlavně přidali pět branek,“ vykresluje rozdíly ve hře po přestávce domácí kapitán Ondřej Zázvorka, kdy otěže hry byly pouze v rukou Mšeckých Žehrovic.

Mšecké Žehrovice otočily zápas s Jesenicí, vítězný gól dal Filip Libecajt | Video: SKFS

Roztoky - Hředle B 4:3 (2:1)

Snový vstup měly Roztoky do utkání s hředelskou rezervou. Úvodní výkop patřil sice hostům, ale předvídavý Barčot se míče ihned zmocnil a uklidil za záda Minaříka. Vzápětí mohly Hředle vyrovnat, ale rychlý brejk zastavila tyč. Přeci jen se oba celky do přestávky prosadily, hostující Smutný snížil po srážce beka s gólmanem Hůlou.

Po hodině hry přišla ta pravá přestřelka, na kterou diváci čekali. V horizontu deseti minut padly hned čtyři branky. Hned třikrát si celky pomohly standardní situací, nejprve Nejedlý navýšil pod břevno z přímého kopu, chvíli na to Bethel Amauwah snížil hlavou po rohovém kopu a za tři minuty se Nejedlý opět radoval, tentokrát z proměněné penalty. Závěrečné slovo měl sice hředelský Smutný, který využil přesného pasu, víc však hostující rezerva, kromě několika žlutých karet, již nepředvedla.