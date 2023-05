Žádný z týmů na sestupových pozicích ve 23. kole okresního přeboru fotbalistů naplno nebodoval. Po srdnatém boji doplatila na špatnou produktivitu řevničovská Sparta, stejně tak Kněževes, která od Lužné inkasovala pouze jednou. Opět skvělé utkání odehrála za hojné fanouškovské podpory poslední Čistá ve favorizovaných Žehrovicích. Městecké derby bylo vyrovnané pouze do 63. minuty, poté domácí Chládek krásným dalekonosným lobem započal gólové představení Ohnivců. O dělbě bodů v Zavidově rozhodl závěr utkání.

Městečko (ve žlutém) deklasovalo v derby Pustověty 5:1. | Foto: Alžběta Brabcová

Aktivním vstupem v domácím utkání proti Olešné chtěl Janov navázat na dobré výsledky. Zaslouženě šel v průběhu prvního poločasu do vedení. Hosté mohli vzápětí vyrovnat, ale J. Procházku zastavila spojnice Melčovy branky. I po přestávce byli domácí lepším celkem a po hodině hry přidali pojistku po chybě v rozehrávce. „Olešnou jsme vůbec do ničeho nepustili a v klidu si došli pro 3 body. Jen bych na obě strany udělil alespoň jednu žlutou kartu, aby si hráči nemysleli, že mohou úplně všechno,“ popsal ostřejší závěr utkání Jakub Kail z Janova.

Jediný gól ve 43. minutě rozhodl o hubeném vítězství Lužné na půdě Kněževsi, když Pavlíček využil podklouznutí obrany. Domácí měli hned několik příležitostí, tu největší však po samostatném nájezdu Kříž neproměnil. „Smolný zápas, kdy jsme mohli jít do vedení, ale opět nejsme produktivní a po chybě dostaneme gól,“ v krátkosti shrnul Jan Vrábík.

„Zasloužené tři body, kdy všichni zaslouží pochvalu za bojovnost. Škoda, že si neproměněnými šancemi komplikujeme závěr,“ poodkrývá průběh posledních minut luženský Radek Šnajdr.

Roztoky zlobily braškovského favorita až ve chvíli, kdy bylo pozdě

Remízu by Řevničov před utkáním určitě bral, ovšem ne po tom, co kanonýr Fujera dokázal neproměnit. Senomaty se rychle přizpůsobily hře domácích a nebýt nařízené penalty v 57. minutě, pravděpodobně by Berani odjížděli s prázdnou. „První poločas jsem sám mohl rozhodnout čtyřmi vyloženými šancemi, které jsem trestuhodně zahodil. Místo toho jsme vedli jen o gól. To, že nebereme tři body, jde za mnou a týmu se tímto omlouvám,“ bere ztrátu bodů na svá bedra právě Jan Fujera z Řevničova.

Mš. Žehrovice - Čistá 3:1 (1:1)

Obhajovat prvenství je vždycky obtížnější než se na první příčku dotahovat. Své o tom ví Mšecké Žehrovice, které po skvělém podzimu, kdy nepoznaly přemožitele, se na jaře trápí. Blízko senzaci měla poslední Čistá, která povedeným přímým kopem Votroubka šla do vedení poté, co domácí spálili několik šancí. Do poločasu srovnal Volf střelou k tyči. Nešťastný okamžik přišel po hodině hry, kdy ve vyrovnaném utkání brankář Kratochvíl nemohl reagovat na teč spoluhráče. Poslední slovo měl střídající Kmeť, který bombou do šibenice potvrdil těžko se rodící vítězství.

Mšecké derby v pohodě, zato mezi Lubnou a Zavidovem byl fotbal na druhém místě

„Pro nás to byl těžký zápas, protože při problémech se sestavou nám pomohli kluci, co už pravidelně nechodí a patří jim veliké poděkování. Utkání jsme potřebovali zvládnout, což nám možná trochu svazovalo nohy. Tým Čisté si za předvedenou hru, bojovnost a fanouškovskou základnu, která dorazila přes celý okres, nezaslouží jeden bod v tabulce,“ chválí na adresu soupeře žehrovický Ondřej Zázvorka.

Městečko - Pustověty 5:1 (2:1)

„Ačkoliv jsme nastoupili ve velmi improvizované sestavě, tak paradoxně začátek patřil nám, ovšem ze všech šancí jsme dokázali proměnit pouze jedinou,“ jednoduše shrnuje první poločas gólman Pustovět Michal Beneš. Rychlou akci již ve 3. minutě Oldřich Hůla zakončil hlavou na přední tyči, to však bylo z produktivity Pustovět vše. Naopak Městečko sousedovi udělilo krutou lekci z produktivity.

„Shodli jsme se, že soupeř měl po většinu zápasu více ze hry, nám se především v první půli nedařilo. Naštěstí Pustověty své šance nedaly, dost toho pochytal výborně chytající Abrahám a nám pak stačily dvě akce na otočení zápasu,“ ve zkratce popsal průběh Jiří Hadrava.

Zlom utkání přišel po hodině hry, kdy Elznic neproměnil další tutovku, ihned následoval dlouhý výkop na Chládka, který krásným lobem přehodil Beneše. Odskočení na dvoubrankový rozdíl domácí nakoplo a přidali další dva zásahy.

Zavidov B - Pavlíkov 3:3 (0:1)

Ve šlágru kola šel Pavlíkov po čtvrt hodině hry zaslouženě do vedení po zásahu Ondřeje Polcara. Zápas ovlivnilo nezaviněné zranění domácího gólmana Štillera, avšak přeskupení řad vlastně bylo ku prospěchu. Po přestávce napřáhl Marek Havel a bombou srovnal. Po hodině hry zásahy Lukáše Polcara poodskočil Pavlíkov o dvoubrankový rozdíl.

Souboj o šest bodů skončil o šest gólů. Rakovník soka deklasoval

Konečné slovo mohl mít Benada, avšak stoprocentní nabídku pro definitivní zářez pro rezervu nevyužil. Naopak domácí využili standardních situací a v 86. minutě Vanický tradičně hlavou vstřelil remízový bod. „Co do počtu šancí na obou stranách je plichta spravedlivá, ovšem nás mrzí nezvládnutá desetiminutovka, kdy jsme si nechali vzít jasné vítězství,“ neskrývá zklamání ze ztráty bodů Lukáš Polcar.

„Věděli jsme, že náš nečeká nic lehkého. Pavlíkov osmkrát za sebou vyhrál a my jsme chtěli jeho vítěznou sérii utnout. Nakonec jsme rádi za bod, protože jsme v tomto zápase opravdu moc dobře nehráli,“ poukazuje Martin Havel na pěkný fotbalový projev soupeře.

Lišany - Jesenice 1:2 (1:1)

Vyrovnané utkání sehrály oslabené Lišany s Jesenicí. Lakyho střela sice postrádala razanci, ale Flajšingera zakončení překvapilo. O chvíli později mohl tentýž hráč navýšit, ale jeho pokus skončil nad. O pár minut později přišel nedovolený zákrok ve vápně Lišan, kdy kapitán Petr John penaltu proměnil. Po přestávce Pros potrestal nedůrazný obranný zákrok a rozhodl o hubené výhře Jesenice.

„Tento zápas jsme měli vyhrát. Ač jsme nastoupili bez třech hráčů, tak jsme si vytvořili dost šancí, abychom dokázali vyhrát. Naopak šance jsme hostům doslova darovali,“ mluví o smolné prohře lišanský brankář Zdeněk Řepka.

„Lišany jsou těžký soupeř, který nám dlouhodobě sedí. Domácí to zkoušeli hlavně dlouhými vysokými míči do vápna, úspěšní byl zejména Mutínský a Halámek, což bylo klíčové. My jsme byli vpředu o procento úspěšnější a ve vyrovnaném zápase jsme zvítězili,“ popisuje ve zkratce pro oko diváka líbivé utkání jesenický kapitán Petr John.