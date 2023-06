Přesto, že okresní fotbal tento víkend zažil poslední kolo, dohráno pořád není. Za týden v sobotu si utkání zopakují Olešná s Senomaty, neboť jejich duel zmařilo počasí. Dohrávka je naplánována na 24. června od 10 hodin a stále je o co hrát. Domácí ještě křesají naději na vymanění se ze sestupové propasti. „Stále se ještě neví, zda se sestup bude týkat tří nebo čtyř týmů. Termín podávání přihlášek (do 30. června) definitivně potvrdí, kdo se v soutěži udrží,“ uvedl sekretář OFS Rakovník Jan Beneš.

Pustověty (v modrobílém) porazily Pavlíkov 3:1 a zajistily si záchranu přeboru. | Foto: Alžběta Brabcová

Do poslední chvíle mohl nováček soutěže Janov jen doufat v prohru Mšeckých Žehrovic. „S druhým místem jsme celkově spokojeni a jsme rádi, že jsme ukázali, že s námi musí počítat,“ pyšní se krásným umístěním v premiérové sezóně okresního přeboru Jakub Kail. Jeho Janov zvládl poslední utkání se sestupující Čistou. "Klobouk dolů před brankářem Kratochvílem za neskutečný výkon,“ smekl janovský kapitán před legendárním gólmanem z Čisté.

Další utkání, ve kterém nic nešlo, se odehrálo na půdě Řevničova. Po vyrovnaném prvním poločase přišel po přestávce nástup Jesenice, která čtyřmi zásahy rozhodla o pohodové výhře. „Do druhého poločasu jsme si chtěli zahrát fotbal a dělo se tak, soupeř hrozil protiútoky, ale s tím jsme si poradili i s trochou štěstíčka,“ popsal klíčové okamžiky utkání obránce Jaroslav Mutínský.

Zápas, ve kterém o nic nešlo a ještě před dokopnou, podle toho to také vypadalo na hřišti. My jsme si šli zahrát v kombinované sestavě, kdy se poločas objevil stoper na hrotu,“ přibližuje Jan Fujera přístup k utkání, jelikož je jisté, že Řevničov si příští rok zahraje III. třídu.

Mšec - Tatran 5:1. Ale jak u obou klubů dál?

Mš. Žehrovice - Kněževes 4:2 (2:0)

V utkání, kde oba týmy musely bodovat, přivítaly první Žehrovice o záchranu bojující Kněževes. Hostům se vstup vůbec nepovedl, do čtvrt hodiny dvakrát inkasovali. „Nám stačil pouze bod, ale už v týdnu jsem měl zprávy, že přijde "celá" vesnice, takže jsme chtěli výhru za 3 body. První poločas byl jednoznačně v naší režii a rozdíl ve skóre mohl být větší. Druhý jsme asi i vinnou myšlenky, že to můžeme dotáhnout do konce byl bez pohybu. Sportovně musím říct, že za předvedenou hru si soupeř nezaslouží být v tabulce, kde je,“ smeká před výkonem Kněževsi domácí středopolař vítězného celku Ondřej Zázvorka.

Po přestávce se obraz hry zcela změnil. Kontaktní branka Miksy dala Kněževsi naději za zvrácení výsledku. Ve druhém poločase byla Kněževes značně lepší a v 71. minutě zaslouženě vyrovnala. Vzhledem k okolnostem v závěru byl Plaček vyslán do útoku, domácí využili okének v obraně a stvrdili titul mistra okresního přeboru. „Druhá půle byla jasně v naší režii, dokázali jsme vyrovnat, ovšem další šance byly bez gólu. Ve snaze zápas rozhodnout jsme vše vsadili na ofenzivu a ke konci dvakrát inkasovali,“ poukázal Jan Vrábík, že v závěru Kněževes hrála vabank.

Pustověty - Pavlíkov 3:1 (1:1)

Po nezdařilé sérii Pavlíkova to však byly domácí Pustověty, které ještě záchranu neměly jistou. Díky proměněné penaltě v 5. minutě byl vstup jednodušší. „Jsme moc rádi, že jsme zápas zvládli dotáhnout do vítězného konce. V prvním poločase byla hra vyrovnaná, z naší strany tam byly nějaké nepřesnosti a chyběla především bojovnost. Ale závěr utkání jsme zvládli a strhli skóre na svoji stranu. Pro nás to definitivně znamená záchranu v soutěži, kterou si myslím, že jsme si za naše výkony jednoznačně zasloužili,“ hodnotí s velkou dávkou úlevy pustovětský gólman Michal Beneš.

Čermák se rozloučil s Roztoky čtyřmi góly, kam zamíří po vodě?

Do půl hodiny za vydatného deště stihl vyrovnat kapitán František Kalaš. To však bylo ze strany Pavlíkova vše. „Poslední zápas sezóny se nám moc nevydařil. Myslím, že na míči jsme byli více než domácí, ale nedokázali se dostávat do nebezpečných šancí, na rozdíl od domácích. Za nasazení a bojovnost si Pustověty body zasloužily. My musíme využít pauzy, uzdravit zraněné borce a do další sezóny trochu přidat,“ uznává hrající trenér Lukáš Polcar, že tým z Pavlíkova má výkonnostně na lepší postavení, jenž nakonec skončil pouze bod na soupeřem z Pustovět.

Městečko - Lužná 5:5 (3:3)

Šlágr kola se hrál v Ohnivec aréně, kde Lužná obhajovala třetí místo v konečné tabulce. „Do Městečka jsme odjížděli v hodně omlazené sestavě a naopak jsme věděli, že budeme stát proti velmi zkušenému týmu. Úkol zněl jasně, chceme urvat třetí místo,“ vůbec nepochyboval o případném klopýtnutí svých svěřenců trenér Lužné Adam Špička.

Výsledek utkání naznačuje, že se hrálo velmi útočný fotbal. Zápas, ve kterém diváci viděli šest branek v prvním poločase, po přestávce pak po dvě na každé straně nakonec nenašel vítěze. Lužná tak uhájila bronzovou příčku o jeden bod právě před Městečkem. „Pro diváky to musel být bezvadný zápas nahoru dolů, spousta krásných gólů a ještě hodně další neproměněných šancí. Tempu hry zaměřené na útočení, ve kterém si mužstva nic nedarovala, pomohla také průtrž mračen. Remíza je zasloužená, zápas bych označil za dobrou reklamu na okresní kopanou,“ spokojeně konstatoval po zápase Jiří Hadrava těšící se na dokopnou.

Zavidov B - Lišany 2:2 (2:0)

Lišany na půdě Zavidova hrály doslova o všechno. „Po změně úředního výkopu jsme ztratili středopolaře Medřického a to bylo znatelné. První poločas byl z našeho pohledu hrůzostrašný. Zavidov byl nebezpečný snad z každé situace,“ přiblížil tristní první poločas lišanský Zdeněk Řepka.

Strašecí se kalich hořkosti vypilo do dna, exceloval kladenský Noll

Rezerva hrozila především dlouhými nákopy na Horváta, ale zlom přišel po nesmyslném zákroku Havla ml. na Hanzla. „Od té doby to bylo pouze na nás, zda se dokážeme vrátit do zápasu. To se nám sice povedlo, ale po srovnání stavu na 2:2 jsme ve tlaku nepokračovali. Teď musíme jen doufat, že Senomaty urvou výhru na Olešné v dohrávce,“ věří v dobrou konstelaci, která rozhodně o udržení Lišan v okresním přeboru kapitán Zdeněk Řepka, a ani prohra Olešné nemusí nic znamenat.

„První poločas jsme byli lepším týmem až jsem byl překvapen. Zaprvé tím, že jsme byli lepší a drželi míč více na svých kopačkách, zadruhé tím, že výkon Lišan byl takový nemastný neslaný. V boji o záchranu jsem čekal, že na nás vletí, ale nebylo tomu tak. Na koně jsme je posadili my, respektive červená karta Máry Havla, kterou dostal za úplně nesmyslný a nepochopitelný faul. V deseti už nám docházely síly a Lišanům se podařilo vyrovnat. Upřímně mi bylo po zápase kluků z Lišan líto, jelikož už nemají možný sestup ve svých rukou. Je to sympatický tým, který si zaslouží hrát okres, ale takový je občas fotbal,“ posteskl si nad případným sestupem soupeře Aleš Kraus.