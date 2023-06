Mšecké Žehrovice se nezalekly a druhou výhrou v řadě mají témě v kapse první místo v okresním přeboru fotbalistů - chybí jim bod. Boj bude spíš o bronzovou pozici, když Městečko výhrou přeskočilo Lužnou. Právě s tímto soupeřem se bude prát o následujícím víkendu. To na druhém konci tabulky je situace velmi vypjatá. Kněževes a Pustověty sice zvládly své duely, ale oddychnout si ještě nemohou. Závěrečné kolo bude klíčové. Lišany, Olešná a Kněževes, to jsou týmy, které své setrvání v nejvyšší okresní soutěži stále nemají jisté.

Okresní přebor: Zavidov se snažil přibrzdit první Mšecké Žehrovice, ale nepovedlo se a vysoko prohrál. Hostům chybí bodík, aby soutěž vyhráli | Foto: Alžběta Brabcová

Nespokojen s prvním poločasem musel být trenér Senomat Jiří Kučera. Čistá rychlou brankou ve 4. minutě otevřela skóre a po vyloučení domácího Koce v závěru poločasu nenapovídalo, že po přestávce budou šestkrát inkasovat. „Hra vypadala dobře, navíc vyloučení Beranů, co víc chtít. Bohužel druhý poločas byl z naší strany nejtragičtější z celé sezóny. Soupeř nás přehrál ve všech aspektech a zaslouženě vyhrál,“ popisuje herní výbuch ve druhém poločase čistecký Roman Votroubek.

Olešná do boje o udržení v soutěži vstoupila proti papírově silnějšímu Pavlíkovu velmi dobře. Do půlhodiny si vypracovala tříbrankový náskok a výsledek po celou dobu zkušeně kontrolovala. „Výsledek 6:1 absolutně odpovídá průběhu zápasu. Domácí byli ve všem lepší, důraznější, bojovnější. My jsme se do hry téměř nedostali,“ stroze zhodnotil Lukáš Polcar z Pavlíkova.

Janov - Jesenice 5:0 (4:0)

„Prohráli jsme první čtvrthodinu, pak jsme domácím darovali dva vlastní góly a hrálo se těžko. Měli jsme i několik slušných příležitostí, abychom se zápasem něco udělali, ale selhali jsme,“ poukázal na trápení ve finální fázi jesenický Petr John.

Jaká pohoda panuje v Janově, který ještě v minulé sezóně hrál nižší soutěž, ukázalo utkání s Jesenicí. Domácí čtyřbrankovým polštářem vstupovali do druhého poločasu a soupeři nedovolili zhola nic.

Rakovník je blízko záchraně, proti kladenské rezervě ho spasil Kotaska

„V zápase se nám dařilo téměř všechno. Jesenici jsme do ničeho nepustili, v prvním poločase rozhodli a pak už jen hru kontrolovali. Musím pochválit výkon rozhodčího, především mladíka Jasanského, který i přes naše horké hlavy těžké utkání zvládl opravdu dobře. Takhle kdyby pískal každý na okrese, tak fotbal vypadá úplně jinak,“ nešetřil pochvalami kapitán Janova Jakub Kail.

Řevničov - Kněževes 2:3 (0:1)

Záchranářský souboj, kdy předposlední Řevničov vítal o pár příček lepší Kněževes. Výborný vstup do utkání měli hosté, avšak úspěšná byla pouze střela Fišky. „Po prvním poločase to mělo být 0:4 a bylo by po zápase. Opět jsme neproměnili vyložené šance a pak zbytečnými chybami pustíme soupeře zpět do zápasu,“ poukázal za bídnou produktivitu v prvním dějství kapitán Kněževsi Jan Vrábík.

Po přestávce se obraz hry zcela změnil, šance se kupily na obou stranách a domácí Sedlák dvakrát dokázal srovnat stav. Zkušená Kněževes se opět dostala do vedení a výsledek po dramatické dvacetiminutovce udržela.

„Do zápasu jsme šli v klidu, zahrát si fotbal a podle toho taky vypadalo nasazení v prvním poločasu. Druhý už se náš výkon zlepšil, dokázali jsme si vytvořit hlavně v závěru dost příležitostí, ale ani na bod do bohužel nestačilo. Po minulém kole musím pochválit výkon trojice rozhodčích,“ poukázal na příjemnou změnu oproti zápasu v Lišanech Jan Fujera.

Pustověty - Lužná 2:1 (1:0)

Důležitý krok udělaly Pustověty po těžkém utkání doma s favoritem. „Výhra nad Lužnou přišla snad v nejlepší možnou chvíli. Zápas určitě byl zajímavý a přinesl šance na obou stranách, ale nakonec se nám podařilo urvat velmi cenné vítězství. Musíme dát maximum do posledního zápasu, protože záchranu teď máme jen ve svých rukou,“ věří Michal Beneš, že Pustověty naváží na skvělý výkon i v posledním kole proti Pavlíkovu.

„Remízový zápas na skvěle připraveném hřišti. Začátek byl z naší strany dost opatrný. I když jsme se po nějaké době dostali do hry a začali kombinovat, k ničemu většímu to nevedlo. Naopak nás opět podržel v bráně Michal Pavlíček,“ přibližuje trenér Lužné Adam Špička průběh prvního poločasu. Nedůraz těsně před přestávkou potrestal Holeček. V 72. minutě sice Pavlíček po akci srovnal, ale po jasném faulu ve vápně Matějovský rozhodl o důležité výhře Pustovět. Lužná v okresním přeboru na nejvyšší stupínek sice už nevyšplhá, ale radost jí určitě udělali dorostenci, kteří vyhráli titul ve své soutěži.

Zavidov B - Mš. Žehrovice 1:7 (0:3)

Závěrem sezóny zavidovské týmy trápí obrovská marodka. Když se k tomu přičte souběh, musí nastoupit i všichni trenéři, jako tomu bylo tento víkend. „Nominaci dostali snad všichni, kdo může obout kopačky. I přes slátanou sestavu jsem čekal, že budeme prvnímu týmu důstojnějším soupeřem. Bohužel do 20. minuty jsme udělali tři fatální pomalu žákovské chyby, snadno jsme hosty pustili do vedení a bylo po zápase. Druhý půle byla z naší strany spíše čekání na závěrečný hvizd. Kluci se snažili bránit a předejít výprasku, ale to se nepodařilo,“ mluví Aleš Kraus o ukončení zápasu jako o vysvobozením.

Lhota se v B třídě spasila, pomohla jí výhra ve Hředlích. Dolů jen Rakovnicko

„K utkání jsme cestovali opět ve 12ti lidech s myšlenkou odvézt alespoň bod. Celé utkání ale bylo v naší režii a zaslouženě si odvážíme všechny body. Kaňkou je v úplném závěru obdržená červená karta brankáře Dvořáka,“ hodnotí zvládnuté utkání také díky pěti zásahům Petra Jindry kapitán Ondřej Zázvorka.

Oh. Městečko - Lišany 3:0 (1:0)

Další tonoucím jsou Lišany, které zajížděly na horkou půdu do Městečka. „Zápas, který jsme potřebovali zvládnout, abychom si možná zajistili záchranu a vše měli ve vlastních rukou. Bohužel se tak nestalo a připravili jsme se tím o výhodu. Spíše naopak, vlastně jsme pohřbili naše šance na záchranu. Náš osud již není v našich rukách, teď nezbývá než doufat v zázraky,“ věří v dobrou konstelaci výsledků lišanský kapitán Zděnda Řepka.

„Zápas jsme podle výsledku zvládli, ale… Byl to jeden z nejtěžších zápasu v sezóně,“ popisuje Jirka Hadrava absolutní nasazení soupeře, kdy bylo znát, že chtějí se svojí složitou situací ohledně sestupu něco udělat.

Na malém hřišti nebyl čas vůbec na nic a Lišany domácí tým dotlačily k chybám. Jen díky skvělému Abrahámovi Ohnivci neinkasovali, naopak z nenápadní akce po autu se brzy dostali do vedení. „Opravdu je otázka, jak mohou být Lišany na sestup, protože takhle fyzicky silné a fotbalové mužstvo nepatří o soutěž níž. Trochu bych to pojal i jako kritiku systému soutěží FAČR. To, že sestoupí pomalu "polovina" nejvyšší okresní soutěže, určitě nepřispívá ke zvýšení zájmu o fotbal a udržení široké hráčské základny. Mají sestupovat kluby, které na to sportovně v tu chvíli nemají a ne, aby bylo dalších X klubů závislých na výsledcích klubů ve vyšších soutěžích,“ kriticky okomentoval sestupový klíč městecký středopolař.