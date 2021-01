Paedr. Miroslav Aksamit, 65 let – kandidát na předsedu OFS – podnikatel:

Zdroj: archivVe fotbale pracuje od svých jednadvaceti let většinou jako rozhodčí a delegát. Pětadvacet let řídí soutěže v okrese Rakovník.

„Mou hlavní motivací je práce pro okres – na kterou mám čas a navíc bydlím u Rakovníka. Pokud budu zvolen a budu tedy jako představitel okresu volitelem pro valné hromady v kraji a ve FAČR, deklaruji, že budu volit do čela fotbalu podle svého vlastního uvážení a na základě mandátu z okresu a nikoli podle něčích not, a to jen slušné, seriózní a nezprofanované osoby.“

Stanislav Jansa, 56 let – kandidát do VV – OSVČ

Zdroj: archivBývalý hráč SK Rakovník, Sokola Kounov, TJ Zátiší, SK Pavlíkov, Ohnivce Městečko, trenér – SK Ohnivec Městečko (2003 – dosud), v 90. letech člen STK OFS.

„Nejvíce mi vadí systém od vrchních pater FAČR až po okresy, kdy vlastně všechno řídí rozhodčí a delegáti, ať už současní, nebo bývalí. Nejhorší v tomto ohledu je situace na krajích. Kdo nakoukl do krajských soutěží ví, co mám na mysli. A mrzí mě, že až dosud se náš okres vůči těmto praktikám nijak nevymezil.

Přál bych si, aby se celý český fotbal začal od spodních pater opravdu 'očišťovat'. Je pro mě nepředstavitelné a nemyslitelné, aby zástupci našeho okresu na následných valných hromadách volili současné vedení kraje a Čech. Chci začít opravdovou transparentností směrem k rozhodčím – třeba i zveřejnění hodnocení rozhodčího delegátem – a vedení rozhodčích k získání přirozené autority. Na druhou stranu je potřeba rozhodčím i pomoci. Teď trochu střílím i do vlastních řad, ale nepodporuji „vykupování“ žlutých karet, výchovný efekt hráčů je pak nulový. A klidně bych i pokutoval kluby za vulgarity diváků vůči rozhodčím.“

Jiří Votroubek , 45 let – kandidát do VV, obchodní manažer

Zdroj: archivHráč, trenér mládeže, předseda TJ Čistá.

„Kandiduji, protože chci změnu. Myslím si, že ve vedení okresu by měli být lidé z oddílů. Kdo jiný by měl nejlépe vědět, co oddíly trápí, co by se mohlo dělat jinak, či lépe. Mým cílem je zlepšit informovanost oddílů o dění v OFS a zlepšit komunikaci mezi oddíly a výkonným výborem. Ten by se měl sám zajímat o to, jak oddíly pracují a jestli něco od OFS, jako servisní organizace, nepotřebují, a být jim nápomocni.“

Bc. Aleš Kraus, 25 let – kandidát do VV – Student

Zdroj: archivVe fotbalovém prostředí rakovnického okresu se pohybuje od narození. Působil v SK Rakovník a od 2014 v klubu FC 05 Zavidov.“

„Oceňuji práci současného vedení OFS, přesto si myslím, že je potřeba několika personálních změn. Do výkonného výboru by se měli vrátit lidé z okresních klubů, kteří sami nejlépe vědí, kde je tlačí bota. Chtěl bych zlepšit zejména komunikaci mezi kluby a OFS. Při aktuální situaci v českém fotbale nastala jedinečná možnost 'očistit' fotbal, kdy je potřeba změnit zejména současné vedení kraje a FAČR, nemyslím si však, že vedení našeho okresu má něco takového v plánu.“

Jiří Strouhal ml., 33 let – kandidát do VV, řidič

Zdroj: archivVe fotbale se pohybuje od svých 15 let. Od roku 2014 je předsedou TJ Slabce.

„V současné době se mi nelíbí, že je podle mého názoru malá informovanost klubů na okrese, co se týče například práce výkonného výboru a revizní komise. Dále se mi nelíbí, že delegace rozhodčích jsou zveřejňovány až ve čtvrtek večer před nadcházejícím kolem. Chtěl bych se zaměřit na lepší informovanost klubů tak, aby všichni věděli, co se děje nejen v okrese, ale i na FAČR jako takovém. Dále se určitě zaměřit i na delegace tak, aby byla zveřejněna hned začátkem týdne.“

Jan Sklenář, 47 let – kandidát do VV, řidič

„Ve fotbale se pohybuji od mládí. V okrese Rakovník od roku 2007, od roku 2009 jsem členem výboru FK Hředle. Chtěl bych především rovný přístup ke všem klubům.“

Zdroj: archiv