Lužná - Lubná 1:6 (0:3)

„Poprvé v téhle sezóně jsme podali výkon, se kterým můžeme být spokojeni. Vycházelo nám úplně vše a všichni dřeli jeden za druhého. I přes jednoznačný výsledek šlo o zajímavý zápas z obou stran,“ sportovně uznává nelehký průběh kapitán Lubné Denis Vopat.

Skvělé utkání sehrál čtyřgólový kanonýr Dominik Varyš a naopak největší hrozbu týmu Lužné Pokorného hosté nepustili do hry. „Lubná nás jasně přehrála a hlavně trestala naše chyby, kterých jsme udělali opravdu moc. Někteří hráči si prostě musí uvědomit, že bez tréninku se okresní přebor hrát nedá. Pak je to strašně znát v zápasech. Za mě je tohle málo a máme určitě navíc,“ kriticky se opřel do vlastních řad Radek Šnajdr, který doufá, že se další prohrou zlepší tréninková morálka luženského týmu.