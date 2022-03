„Bál jsem se o své zdraví,“ líčil v zápise o utkání poté, co jej po napadení od domácích hráčů předčasně ukončil už po necelé půlhodině. Běsnění odstartovala čtvrtá branka hostů po signalizovaném, ale neodpískaném ofsajdu. Nadávky záhy přešly ve fyzický kontakt. Vyražení karty z ruky, strkání a nakonec i chycení za ucho a hlavu. To už byla poslední kapka.

Jenže jak na vesnické úrovni bývá zvykem, klid nenastal ani pak. Peklem byla i cesta do kabin. Pořadatelská služba nikde. „Před kabinou rozhodčích stála osoba z domácí strany a nechtěla mě pustit do kabiny a vyhrožovala mi, že odtud neodjedu zdravý,“ pokračoval v popisu.

V kabině měl být rozhodčí později ještě přemlouván k dohrání zápasu, ale neúspěšně. „Když jsem opouštěl hřiště, tak mi domácí hráči nezapomněli připomenout, ať už se k nim radši nevracím,“ přiblížil Petr Husák.

Podle domácích to prý takové drama nebylo. Tahání za ucho bylo v očích jejich předsedy jen uchopením za lalůček bez následného fyzického kontaktu. „Jen mu někteří spoluhráči stále nadávali, že něco jiného říká a pak píská,“ uvedl Petr Lhotka, podle něhož rozhodčí nedodržel vlastní předzápasová slova „že co bude odmáváno, bude pískat na obou stranách“. Předseda se zároveň ohradil proti tomu, že by rozhodčímu kdokoli bránil v odchodu do šatny.

Disciplinární komisi tím ale příliš neobměkčil. Hned tři hráči za linč vyfasovali stopku na osm měsíců. Nejméně na rok si klub musel najít jiného hlavního pořadatele a navrch zaplatil ještě pětitisícovou pokutu.

