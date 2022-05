Blanenští v té době prohrávali 0:1, do konce utkání zbývaly poslední desítky sekund. „Podíval jsem se na Erika Miholu (asistent trenéra – pozn. red.) a ukazoval jsem, jestli tam mám vůbec jít. Ale poslal mě tam,“ popsal Nešetřil.

Logicky žádný signál na takovou příležitost předem domluvený nebyl. Mladý gólman ale v žádném případě nezmatkoval. „Kluci mi říkali, ať jdu na odražený balon na vápno, ale kdyby mi do toho prostoru balon spadl, v životě ho netrefím. Šel jsme proto na náběh a povedlo se,“ zmínil blanenský brankář, jenž naskočil do zápasu v jarní části sezony teprve potřetí.

Our goalie Petr Nešetřil popping up with an injury time equaliser against Viktoria Otrokovice this morning. pic.twitter.com/mxebJRdX2n