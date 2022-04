„Před deseti lety jsem uzavřel profesionální kariéru a vrátil se domů. Fotbal prostě miluji, rád si ho kdykoliv zahraju a je mi putna, jestli je to divize nebo okresní přebor,“ svěřil se jednačtyřicetiletý Miroslav Matušovič. V MFK Havířov je manažerem a trenérem divizních mužů i devítiletých Žraloků.

Otepka si dal od fotbalu oddych. Netrénuje, s kamarády hraje ve volnu hokejbal

V divizi ještě na podzim zaskakoval za zraněné a nemocné hráče, na jaře se však do ní nechystá. „I když si myslím, že bych na to herně asi ještě měl, chci se soustředit na trénování. Máme nový kádr mladých kluků a já necítím potřebu lézt na hřiště,“ řekl.

Matušovič a góly za Baník Ostrava:

Zdroj: Youtube

V neděli dopoledne „áčko“ mužů v 18. kole divize F porazilo doma rezervu ligové Karviné 1:0, na ně navázal okresní přebor. „Byl jsem připravený, z šatny do šatny je to asi jenom dvacet metrů. Klukům jsem ze srandy řekl: Vidíte, jak se dokáže hrát během chvilky na Arsenalu Liga mistrů a potom doma s Doubravou? Všichni jsme se tomu hodně nasmáli, po zápase jsme si dali pivko a bylo to super,“ podělil se o zážitky z „pralesní“ ligy.

Desítku vyměnil za sedmičku

Nastoupil v ní jako kapitán týmu. Přidělil si funkci jako manažer sám? „To bych si nedovolil,“ razantně se ohradil. „Vyhuboval jsem za to trenérovi. Den předem mi dal číslo 10, které nosí tahoun nebo hvězda týmu, a za ně se vůbec nepovažuji. Mezi kluky v béčku jsem přišel s absolutní pokorou jako host, který někdy vypomůže. Desítku mi nakonec vyměnil za moji indiánskou sedmičku, s ní už jsem byl spokojený. Podruhé mě naštval, když mi asi deset minut před zápasem oznámil, že mě do zápisu uvedl jako kapitána. Odmítl to změnit a řekl, že to musím zvládnout,“ vylíčil zkušený útočník.

Měl vrátit míč soupeři, místo toho skóroval. Hráči si pak nechali dát gól

Zvládl to, navíc dal dvě branky. „Příležitostí bylo víc. Asi v 87. minutě jsem jel na branku sám z půlky a vedle mě běžel spoluhráč. Od začátku jsem věděl, že přihraju, hattrick by mě stál zápisné. Nakonec jsem to přešpekuloval tak, že jsem tu přihrávku zkazil, protože mi v posledním momentě skočila. Moje chyba, že jsme gól nedali,“ sypal si popel na hlavu s tím, že za své první trefy v okresním přeboru spoluhráčům něco do kabiny připraví.

Na hřišti strávil celých devadesát minut. „Hrál jsem asi po šesti měsících a ještě v pondělí jsem to na sobě cítil. Mám sice svůj individuální tréninkový plán, jenže to je něco jiného než zápas. Navíc ten byl trošku divoký, padlo v něm jedenáct gólů,“ připomenul Miroslav Matušovič a prozradil, že den předtím nastoupil na turnaji v Hodoníně za Sigi Team. „Tam je to tempo o něčem jiném. Asi jsem nesmrtelný,“ smál se jednačtyřicetiletý fotbalista.