Na fotbalisty Slavoje Houslice čeká důležitý zápas v Újezdě. Jenže na místo určení se musí nejprve dostat. A to, když do nádrže letitého mikrobusu nalejete špatnou "šťávu", jde dost těžko.

Hodnocení epizody Konvoj

92 % podle CSFD.cz

Začíná dramatická akce. Z vesnice nakonec vyjedou dvě auta - starý žigulík a moderní jeep. Rozdělí se, jelikož pokladník a řidič Ludva důvěřuje navigaci.

Chyba! Není totiž Újezd jako Újezd… "To je nějaká příserná díra. Tady nedají dohromady jedenáct zdravejch chlapů," zlobí se Jarda Kužel.

Druhá parta odmítne kontumaci, v Újezdu nastoupí v sedmi hráčích. Vítězství zařídí předtím proklínaný zdravotník. A Ludva musí domů pěšky - bažinami, přes pole i mezi stádem kráv.

O humojné… tedy pardon… humorné situace každopádně nebyla nouze.

Tři nejlepší hlášky podle Deníku

"Adolfe, ohrozil si kariéru hodně z nás."

"Mně to je líto, Jijko."



"Máš tu aspoň rádio, Jiřino, ty vole?"

"No nemám, dyť to vidíš, ty vole. Ludva mi ho vyčóroval, ještě když byl závislej. Prej, že nemám zaplacený příspěvky…"



"Ádo, ty seš bůh."

"Ale stejně mi jich je trochu líto."

"Prosím tě. S tímhle se dostaneme určitě i do krajských novin."

Bobík v hlavní roli: