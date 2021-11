Hosté po první půli i díky dvěma trefám kanonýra Jiřího Vališe vedli už 3:1, ale domácí Tatran se po změně stran nadechoval k náporu. Nejprve snížil a pak dokonce dokázal i vyrovnat. Jenomže ze třetí branky se neradoval příliš dlouho. Vlastně jen chvíli. Gólu v síti soupeře totiž podle arbitra, kterým byl teprve šestadvacetiletý David Ulrich, předcházel faul na brankáře Běšin. Třetí zásah domácích tak nemohl být uznán.

Ale co se dělo pak, nemá ani ve světě okresního fotbalu obdoby. „Rozhodčí musel zápas předčasně v 65. minutě ukončit. Velké Hydčice vstřelily gól na 3:3, ale byl tam faul na gólmana. Domácí už slavili branku, ale sudí po minutě jejich trefu odvolal,“ řekl Deníku jeden z přímých aktérů zápasu, kterého jsme se však z ochranných důvodů rozhodli nejmenovat. „Poté se všichni hráči seběhli na rozhodčího a začali mu nadávat. Pomezní mu dal i facku. Byla to prasárna, co mu tam udělali. Je jedině dobře, že zápas ukončil,“ dodal.

Ve Velkých Hydčicích (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) utkání s nováčkem z Běšin skončilo předčasně už v 65. minutě.Zdroj: archiv Deníku

V nižších soutěží jsou zpravidla na zápasy delegováni jen hlavní rozhodčí a pomezní jsou pak znalí laici z řad obou táborů. Jinak tomu nebylo ani teď a je jasné, který pomezní stále ještě mladého arbitra udeřil.

Na každý pád: je tedy velmi pravděpodobné, že příslušná komise Okresního fotbalového svazu Klatovy rozhodne o kontumaci zápasu ve prospěch Běšin.