Dosavadní průběh soustředění, i finálový zápas, zhodnotil aktuálně nejzkušenější boleslavský borec Daniel Pudil, který v pondělí večer převzal z rukou maltské ministryně pro turistiku pohár pro vítěze druhého ročníku zimního turnaje.

Jak hodnotíte finálový zápas?

Sami jste viděli, že ten zápas neměl moc velkou kvalitu. Bylo to více méně nakopávání z jedné strany na druhou. Pár šancí se sice objevilo, ale zápas nebyl úplně koukatelný.

Nebyl zápas zbytečně vyhecovaný?

Bohužel byl. V první minutě nám tam nešťastně zajeli do hráče, se kterým to nevypadá vůbec dobře, takže to asi ovlivnilo celý další průběh. Je to škoda, protože je to příprava, tohle by se nemělo stávat.

Jak to s Pechem vypadá?

Já nejsem doktor, ale má oteklý kotník. Snad bude brzo fit, protože první zápas tady odehrál skvěle a myslím, že neměl daleko do základní sestavy.

Co turnaj, líbil se vám?

Mohl by být ještě propracovanější, ale pro nás je každopádně dobré být v takovémto podnebí, kdy se dá trénovat a hrát na přírodní trávě. Teď je rozhodně lepší trénovat tady než v České republice.

Těší nějak zvlášť výhra v turnaji, nebo to ani tak neberete?

Pořád je to jenom příprava. Bohužel převažuje v nás lítost z těch zranění, která máme. Všechno se nám to rozpadá. A my těch hráčů zase tolik nemáme. Doufám jen, že se kluci dají co nejrychleji do pořádku a budeme připravení na ligu. To je to nejdůležitější.

Co na to kabina, když odpadá jeden hráč za druhým?

Samozřejmě, že to řešíme, protože už pomalu nemá kdo hrát. Není to příjemné. Ale na druhou stranu se otevírá prostor pro mladší kluky, aby se porvali o sestavu. Teď si zkusí přípravu, protože jak vidíme, bude asi potřeba, aby byli připravení i na ligu.

Jako zkušenější hráč s nimi o tom mluvíte?

Bavíme se o tom pořád, od trenéra to slyší. I v tréninku se jim snažíme pomoct, protože se může stát, že půjdou do mistráku. Na druhou stranu je ale zase nechceme nějak stresovat. Oni potřebují dozrát a tím, že tu jsou s námi a trénují a hrají, je jedině dobře.

Připravuje se s vámi i Ondřej Mazuch – byl by přínosem?

V téhle situaci je každý hráč, který přijde přínosem. Já Ondru znám dlouho, je to kvalitní stoper, který hrál i v zahraničí. Teď ho ještě limituje dlouhá herní pauza. Do ligy by měl být v pohodě.