Fotbalový šok na úvod jara: Karviná vyhrála na Slavii!

Že by Nicolaie Stanciu a Jan Kuchta chyběli Slavii víc než si byla ochotná připustit? Možné to je. Hned první jarní duel to aspoň naznačil, když sešívaní senzačně podlehli jednoznačně poslední Karviné 0:1 brankou devatenáctiletého Nigerijce Rasia Durosimniho. Ten se trefil v 70. minutě krátce poté, co domácí Peter Olaiynka zahodil i pokutový kop.

Slavia Praha - Karviná (20. kolo FORTUNA:LIGY 2021/2022, sobota 5. 2. 2022). Na snímku střílí domácí Srdjan Plavšić, bránit se snaží karvinský Lukáš Čmelík. | Foto: SK Slavia Praha

Slavia prohrála doma v Edenu ligové utkání poprvé od 18. srpna 2018, kdy nestačila na Jablonec. Od té doby si připsala před svými fanoušky 52 výher a 7 remíz. Až neuvěřitelně tak zní, že jí další prohru připravil celek, který za celý podzim vybojoval jen pět bodů do ligové tabulky a dosud neměl ani jedno vítězství! Jenže v sobotním odpoledni měla Slavia problémy od začátku. Scházela Stanciuova předfinální fáze, scházela koncovka Jana Kuchty. Pár šancí sice slovenský brankář ve službách Karviné Bajza krýt musel, Nor Madsen zakončoval chytře patičkou, ale gól do poločasu nepadl. Hostující kouč Bohumil Pánik poslal po pauze do hry Nigerijce Durosinmiho a ten byl stále nebezpečnější. Dvě nadějné možnosti nedal, ale nakonec se šťastné chvíle dočkal. Zápas se lámal dvacet minut před koncem. Slavia mohla herní mizérii zlomit, když jí Karviná nabídla pokutový kop. Jenže po špatném výkopu Bajzy a faulu Bartošáka na Masopusta poslal Olaiynka střelu jen do břevna. A za tři minuty potě přišel další šok. Centr Čmelíka prošel přes oba domácí stopery a Durosinmi pohodlně zakončil. Slavia ještě mohla srovnat, zejména Lingrova hlavička po gólu volala, ale stále víc kralovala na hřišti křeč favorita, který si už nebyl schopen poradit. Slavia Praha – MFK Karviná 0:1 (0:0) Branka: 70. Durosinmi. Rozhodčí: Batík – Paták, Antoníček. ŽK: 48. Schranz, 53. Bah, 89. Ousou – 28. Čmelík, 47. Jánoš. 84. Látal, 86. Durosinmi, 89. Bartošák. Diváků: 1000 (pov. kapacita). Slavia: Mandous – Bah, Ousou, Kačaraba (60. Samek), Plavšić – Ševčík, Holeš – Lingr (76. Sor), Madsen (46. Masopust), Schranz (80. Tecl) – Krmenčík (60. Olayinka). Karviná: Bajza – Bartošák, P. Buchta, Čmelík (74. Siňavskij), Lukáš Holík (46. Chvěja), Jánoš, Qose (79. S. Dramé), Látal, Kobouri, Svoboda (46. Durosinmi), Zorvan.