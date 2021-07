"Rád bych, abychom se pohybovali v horní polovině tabulky a abychom předváděli takový fotbal, který by diváka zaujal. Uvidíme, co z toho vzejde. Chtěli bychom být nepříjemní pro každé mužstvo," řekl Jarolím v rozhovoru pro ČTK zprostředkovaném klubem.

Vedení Mladé Boleslavi přivedlo dvě zvučná jména: bývalé reprezentanty stopera Marka Suchého a útočníka Milana Škodu. Obranu posílil i David Jurásek, z ofenzivních hráčů přišli Daniel Fila, Ladislav Mužík nebo Vojtěch Smrž.

"Kdybych říkal, že mužstvo potřebuje nějaký čas na sehrání, tak by to mohlo vyznít alibisticky. Základ z minulé sezony tady zůstal. Někteří hráči přišli, někteří odešli. Na druhou stranu noví hráči mají nějakou zkušenost. Věřím, že sehrání by snad nemělo trvat dlouhou dobu," uvedl čtyřiašedesátiletý Jarolím.

Uvažuje ještě o jedné posile. "Vzhledem k tomu, že odešli Jirka Klíma a Michal Škoda, bych byl rád, kdyby se ještě jeden vhodný typ útočníka objevil," konstatoval rodák z Čáslavi, podle něhož není nikdo ze současného kádru na odchodu.

V přípravě Středočeši neprohráli šest ze sedmi duelů. "Věřím, že víme, co chceme hrát. S letní přípravou jsem spokojený. Výsledky, kterých jsme dosáhli, nechci přeceňovat, ale ani v žádném případě podceňovat. Nějakou tvář to mělo. Pravda se ale ukáže, až začnou mistrovská utkání," prohlásil někdejší kouč Příbrami, pražské Slavie, Slovácka nebo Slovanu Bratislava.

Jeho svěřenci načnou ligový ročník v neděli na hřišti Plzně. V dalších třech kolech je čekají Jablonec, Pardubice a mistrovská Slavia. "Jak jsem říkal, není to jednoduché. Jsou to věci, které neovlivníme. Musíme se s tím popasovat a snažit se, abychom od prvního zápasu byli maximálně soustředění a snažili se v každém zápase udělat všechno pro to, abychom uspěli," řekl Jarolím.