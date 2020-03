Starkovi neudělalo radost už původní rozhodnutí LFA (Ligové fotbalové asociace pozn. red.), která minulý týden ve středu rozhodla na základě tehdejšího vládního zákazu konání kulturních a sportovních akcí nad 100 osob, že následující dvě kola FORTUNA:LIGY se odehrají bez diváků. „Nejsem z toho nadšený, protože se sami těžko dostáváme do maximální povolené kvóty lidí, kteří mohou být utkání přítomni,“ přiznal ve čtvrtek dopoledne a zároveň predikoval: „Myslím si, že naše vláda stejně rozhodne o dalších opatřeních, která budou daleko drastičtější.“

A na jeho slova záhy došlo! Vláda ve čtvrtek vyhlásila stav nouze po dobu třiceti dní, načež byl ligový ročník 2019/2020 dočasně přerušen. I vzhledem k dalším vládním opatřením, která nastala v sobotu, se ale nejvyššímu muži příbramského fotbalu zdá tento krok nedostatečný. „Podle mého názoru by se za momentálního stavu měla liga celá zrušit, protože se nedá korektně dohrát,“ řekl jasně Jaroslav Starka.

Má i jednoduché vysvětlení. „Představa, že se nakazí jeden hráč a celý klub půjde do karantény, je drastická. Soutěž by tak zároveň postrádala regulérnost,“ uvedl.

Co tedy dál? „Nemá cenu doufat, že to bude lepší,“ vyjádřil se příbramský boss s tím, že se ale jedná o otázku na kompetentní osoby. „Od toho máme předsednictvo LFA, které má všechno na starost,“ poukázal na to, kdo bude mít nakonec rozhodující slovo.

Své by si ale podle Starky mělo říct i všech šestnáct ligových klubů. „Měli bychom dát hlavy dohromady,“ potvrdil a dodal: „Když už nejen v České republice došlo například ke zrušení hokejových soutěží, tak jak by to mělo dopadnout ve fotbale…“

Pokud by se tak opravdu mělo stát, znamenalo by to titul pro Slavii a sestup právě Příbrami? Nebo anulování celého ročníku?