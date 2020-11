Dlouho to přitom vypadalo jinak. Mladoboleslavští totiž měli zpočátku převahu. Z celé řady šancí však v prvním poločase přetavili v gól jen jedinou. A to zásluhou Michala Škody, který ještě v minulé sezoně působil na druhé straně barikády. Zkušený forvard usměrnil ve 28. minutě do sítě střelecký pokus Douděry a poslal svůj tým do vedení.

Příbram poprvé zahrozila prakticky až v závěru prvního poločasu, kdy si Vávra navedl zleva míč na střed hřiště a zpoza vápna jen těsně minul tyč mladoboleslavské svatyně. Jako by tím předznamenal to, co se stane v poločase druhém. Do toho vyslal trenér Pavel Horváth od začátku Tomáše Pilíka místo Václava Svobody. A jak se v následném průběhu ukázalo, tento tah se stejně jako před týdnem v Brně vyplatil.

Nejprve ovšem zahrozil Zorvan, jehož ránu s obtížemi vyrazil Mikulec na roh. Pak dal o sobě znovu vědět motivovaný Škoda, ale jeho pokus srazili domácí obránci na roh. Pak už přišla chvíle Tomáše Pilíka. Ten krátce po hodině hry rozehrál rohový kop, po kterém dotlačil míč z malého vápna do sítě Radek Voltr.

Vyrovnávací trefa dodala Příbrami křídla, což dokumentoval za dalších deset minut opět Pilík. Ten měl na kopačce gól číslo dvě poté, co se dostal sám před Mikulce, ten ale svůj tým pro tento moment zachránil. Co se ovšem nepovedlo domácímu záložníkovi, zvládl téměř vzápětí jeho parťák Stanislav Vávra, když si v pokutovém území našel prostor k zakončení a zamířil přesně do pravého horního rohu hostující branky.

Trenér Jozef Weber reagoval záhy hned třemi změnami. Ve snaze o vyrovnání vyslal na plac Drchala, Fulneka a Ikauniekse, ovšem ani to k dělbě bodů nepomohlo. Drchal a Ikaunieks si sice dohromady vytvořili tři dobré příležitosti. První jmenovaný však mířil vedle, druhý pak nejprve nad a při poslední šanci hlavičkoval po centru Fulneka pouze do náruče gólmana Kočího.

Tečku za utkáním pak v nastaveném čase udělal hostující kouč, který povolil uzdu svým emocím a byl hlavním rozhodčím Rejžkem vykázán na tribunu.

Na výsledku už se ale nic nezměnilo. Příbram tak zažila chuť vítězství poprvé od 20. června, kdy v rámci nadstavbové skupiny o záchranu sezony 2019/2020 doma porazila Olomouc 2:0 (shodou okolností se tehdy jednou prosadil i Michal Škoda pozn. red.). Zároveň se s pěti body (prozatím) dotáhla v tabulce na své největší konkurenty – Opavu a Brno

Mladá Boleslav naopak nepotvrdila minulé vysoké vítězství s Pardubicemi a s osmi body jí (zatím) patří čtrnáctá příčka.

OHLASY TRENÉRŮ

Pavel Horváth: Jsem strašně rád především za hráče, kteří se každým zápasem zvedají a už minule v Brně naznačili svoje možnosti. Vyhráli jsme, máme konečně tři body a navíc dali dva góly. Takže je tu dnes velká spokojenost, a to na celém stadionu od šatny po kanceláře. Tušil jsem po Slovácku, že tam jsme padli na dno, že to může být už jen lepší. Je vidět, že když se nám začal konsolidovat tým, souhra pomáhá. Nejsme prostě v situaci, že si můžeme dovolit pět změn v sestavě. Epidemie a výpadky z tréninku tomu také nepomáhaly. Dnes jsem viděl mužstvo, které moc chtělo vyhrát a vyhrálo. Hodně nám pomohli po přestávce zkušení hráči. Zda cítím tlak na svoje setrvání? Není zvlášť silný, ale nejsem pitomý. Věděl jsem, co to může znamenat, že jsme předtím dlouho nedokázali vyhrát."

Jozef Weber: "Byla to naprosto zbytečná porážka. Nemusela být, pokud bychom dotáhli už v prvním poločase další akce, po kterých jsme mohli mít vyšší vedení. Domácí ale po přestávce zvýšili důraz, z toho pramenily i některé standardky a po jedné z nich vyrovnali. My jsme se snažili trojím střídáním za stavu 1:1 zvýšit ofenzivu. Byla to trochu hra vabank, přesto o prohře ta střídání nerozhodla. Rozhodovalo se v prvních 20 minutách po přestávce. Stejně jako před týdnem jsme podle představ odehráli pouze jeden poločas. Minule to stačilo na výhru, dnes jedeme bez bodu."

1. FK Příbram – FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1). Branky: 64. Voltr, 76. Vávra – 28. Michal Škoda (Douděra). ŽK: 57. T. Pilík, 90+2. Kočí – 40. Tatajev, 75. Douděra. Rozhodčí: Rejžek - Hrabovský, Kříž. Čtvrtý rozhodčí: Hanousek. VAR: Hocek. AVAR: Poživil.

1.FK Příbram: Kočí – Cmiljanović, Kleščík, Svoboda (46. T. Pilík), Nový – Vávra (82. Antwi), Folprecht (63. Hájek), Rezek (87. Kvída), Soldát, Zorvan – Voltr (87. Pinc).

FK Mladá Boleslav: Mikulec – Zahustel, Jakub Klíma (74. D. Ikaunieks), Tatajev, Křapka, Mazáň – Budínský, Janošek (74. Fulnek), Túlio, Douděra – Michal Škoda (70. Drchal).