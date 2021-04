Běžela 75. minuta. Příbram doma prohrávala s Bohemians 0:2, navíc čelila penaltě, kterou rozhodčí Hocek nařídil za ruku Treglera. K té se postavil Roman Květ, zamířil ze svého pohledu k pravé tyči a střelou do horní poloviny branky bezpečně navýšil vedení vršovického celku.

A pak to přišlo! Následovaly Květovy zaťaté pěsti, bicepsy a máchnutí rukou na důkaz radosti. Celou oslavou etudu ještě doprovodil právě vulgárním komentářem, který adresoval klubu, ve kterém defakto fotbalově vyrostl (i když první fotbalové krůčky udělal v Kosově Hoře a v Sedlčanech pozn. red.).

„Já jsem to neviděl, pouze slyšel. Pojal to, jak to pojal. Nicméně, jak se chová, to je ale jeho věc. Já jsem ho vždycky měl rád a mám ho rád pořád, přestože je to smutný,“ komentoval inkriminovaný moment prezident klubu Jaroslav Starka.

Suchou nit nenechali na Květovi ani fanoušci, kteří spustili lavinu komentářů na sociálních sítích. Jejich prostřednictvím se také nakonec třiadvacetiletý fotbalista za své jednání omluvil.

„Reakce na gól byla samozřejmě zbytečná. Na takový zápas je člověk dostatečně motivovanej, až přemotivovanej, což jsem byl já. Chtěl jsem to ukázat hlavně hrou na hřišti, ale bohužel jsem to ukázal i jinak. Ale na druhou stranu takové emoce dělají fotbal, a jsou k fotbalu potřeba. Omlouvám za přehnanou reakci a za sprostá slova, která zbytečně padla. Mám na Příbram hezké vzpomínky a spoustu kamarádů, které bych nerad hodil jen tak za hlavu pitomou oslavou,“ kál se po zápase záložník vršovického celku prostřednictvím instagramu.

Zároveň tam poodkryl důvod, který ho k překvapivému činu vedl. „Myslím si, že devadesát procent z vás neví, jakým způsobem jsem Příbram opustil. Vysvětlovat to nebudu, ale nebylo to tak, jak bych si představoval, že se z klubu odchází,“ napsal.

Květ byl součástí klubu od Litavky od mládežnických kategorií. Patřil do generace, která v dorostu zažila památné tažení pohárovou Evropou. Následně se přesunul do A-týmu, kterému v sezoně 2017/2018 pomohl k návratu do nejvyšší soutěže. Tam pak dlouho patřil k oporám. Během loňské sezony ale nastal zlom, když nejprve postupně přišel o místo v základní sestavě, v zimě s týmem nezahájil přípravu a nakonec před startem jarní části putoval do Ďolíčku na hostování s opcí, které se posléze změnilo v přestup.

Podle mého názoru jsme v klubu udělali pro Romana maximum. Byl to jeden z těch lidí, které jsem si vybral, aby u nás v Příbrami hráli ligu. Nebylo to jednoduché, ale já osobně jsem mu věřil. Tuhle roli nějakou dobu plnil a odvedl kus dobré práce. Bohužel, nesedl si s trenérem Nádvorníkem, přišel úpadek formy a fotbal ho přestával bavit, ale to se stává,“ popsal Jaroslav Starka tehdejší dění kolem Romana Květa.

„Byl jsem pořád přesvědčen, že je to dobrej kopáč, takže jsem se ho určitě nechtěl zbavovat. Několikrát jsme spolu seděli a situaci řešili. Pamatuji si, že jsme hráli přátelák v Xaverově, kde byla i jeho přítelkyně. Apeloval jsem na ni, aby ho přemluvila, aby neodcházel. Po zápase jsem za ním šel a řekl jsem mu: Květáku mám jedinou otázku, chceš hrát dál fotbal, nebo chceš jít jinam? Odpověděl mi: Pane Starko, chci jít jinam. Mrzelo mě to, ale nedělali jsme mu žádný problémy. Hned jsme ho pustili do Bohemky,“ vysvětlil okolnosti Květova konce u Litavky prezident 1. FK Příbram.