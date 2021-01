Šéf Příbrami na startu přípravy svého mužstva nemohl chybět. „Hráčům jsem vzkázal to, co jim vlastně říkám každý rok. Přeji jim hlavně zdraví a aby krátkou přípravu přežili bezúhonně. A ať se připraví tak, abychom se zachránili,“ prozradil Jaroslav Starka v rozhovoru pro klubový web Příbrami.

Také on ví, že partu pod koučem Pavlem Horváthem čeká přetěžký úkol. Ale v záchranu věří.

„Jsem životní optimista. Nicméně když máte v prvních kolech drtivou většinu zápasů proti soupeřům z první poloviny tabulky, nic jednoduchého nás nečeká. Každý bod, co z úvodu nového roku získáme, pro nás bude nesmírně cenný,“ pokračoval vážně Starka.

Příbram se do druhé poloviny sezony vrhne bez výraznějších posil. Zatím to tak tedy vypadá. Maká v čistě domácích podmínkách.

„Nemáme v tomto ohledu příliš možností. Stáhli jsme hráče z hostování, oni jsou těmi posilami. Ještě tu jsou dva kluci, na které se Pavel Horváth podívá. Pak uvidíme,“ řekl dál Jaroslav Starka. A dodal: „Za chvíli hrajeme, ani ne za čtrnáct dní. Není to ideální. Je to až znechucující, odvázaný z toho nejsem, radost také nemám.“

Straší příbramského bosse koronavirus? I v tomto ohledu je Jaroslav Starka optimistou.

Příbram totiž už nákazou prošla. „Koronavirus samozřejmě může vše zbrzdit, je to výstraha. Já ale věřím, že situaci zvládneme. Měli jsme to všichni, i já, tak snad se nám to už vyhne a budeme mít štěstí, že zbytek sezony přežijeme ve zdraví a budeme kompletní,“ uzavřel prezident.