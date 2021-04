První půle připomněla fakt, že se Sparta po příchodu kouče Pavla Vrby rozlétla. Hraje mnohem útočněji, dosud také o dost úspěšněji než za minulého kouče Václava Kotala. Ten sice po svém příchodu na začátku minulého roku zvedl mužstvo v depresi, vyhrál s ním domácí pohár, ale během první poloviny této sezony nedokázal přidat to pověstné B.

Za první část úkolu všechna čest, ale poté letenský tým pod ním tak nějak stagnoval, předsevzetí, aby naháněl Slavii, suveréna posledních let, se nedařilo plnit. Sparta ztrácela, proto přišel na začátku února Vrba. Právě on měl zlomit prokletí.

Sparta nevyhrála derby od března 2016, od té doby zapsala Slavia šest výher a stejný počet utkání skončilo remízou. Na stadionu Slavie v Edenu navíc Letenští vyhráli naposledy v roce 2014. To je dost strašlivá bilance.

Tentokrát se zdálo, že se to změní. Sparťané byli od začátku lepší. Na slávistech byla – a není to laciná výmluva – vidět únava. Vždyť ještě ve čtvrtek hráli na stadionu slavného Arsenalu čtvrtfinále Evropské ligy. V Londýně remizovali 1:1, ale vzalo jim to mraky sil. Navíc je nastávající čtvrtek čeká odveta a platí slova bývalého záložníka červenobílých Karla Pitáka: „Arsenal je v tuhle chvíli důležitější než derby.“

Proto udělal kouč Jindřich Trpišovský čtyři změny, nehrál například fantom podzimního derby Abdallah Sima, autor dvou gólů. I když jeho absenci způsobilo zranění.

Sparta byla na stadionu úřadujícího mistra první poločas jasně lepší. Jenže v bráně domácích stál stejně jako v Londýně Ondřej Kolář, opět v helmě a kevlarové masce. A právě gólman byl klíčovým mužem úvodu utkání.

Proč? V 6. minutě chytil jasnou šanci Adamu Hložkovi, supertalentovi v rudém dresu. Útočník si v šanci neporadil a připomněl slova kouče Vrby po posledním pohárovém utkání s Jabloncem: „Kdyby dával půlku šancí, dávno tady není.“

Kolář navíc skvěle zasáhl proti střele kapitána Bořka Dočkala. V té době byla Slavia dole, ale… Zasáhl hrdina posledních dnů. Tomáš Holeš, autor vyrovnávací trefy na Arsenalu, těsně před poločasem brilantní střelou levačkou (je to pravák!) překonal Florina Nitu.

Pro Spartu to byla rozhodující rána. Po změně stran to bylo vidět, hosté se nedostali k šancím. Naopak střídající Stanislav Tecl definitivně rozhodl. V 81. minutě se obtočil ve vápně okolo Michala Sáčka a míč poslal pod břevno. V lize se trefil poprvé od srpnového úvodního kola, kdy se blýskl hattrickem při triumfu 6:0 v Českých Budějovicích.

Sparťanský tým podruhé pod novým trenérem Vrbou neskóroval, zatímco na jihu Čech to stačilo k remíze za bod. Nyní zaznamenal Vrba v prvním duelu proti městskému rivalovi první porážku. A i když má Sparta dva zápasy oproti Slavii k dobru, o titulu je nejspíš jasno.

Slavia Praha - Sparta Praha 2:0 (1:0)



Branky: 45. Holeš, 81. Tecl. Rozhodčí: Franěk - Caletka, Kříž - Hrubeš (video). ŽK: Stanciu, Kuchta, Holeš, Traoré - Ladislav Krejčí II, Dočkal, Vitík, Ladislav Krejčí I. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Masopust, Kačaraba, Zima, Bořil - Holeš - Oscar (89. Hromada), Stanciu (55. Ševčík), Provod (88. Traoré), Lingr (68. Tecl) - Kuchta (68. Bah). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka, Hancko - Wiesner (53. Karlsson), Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal (82. Minčev), Plavšič (64. Ladislav Krejčí I) - Hložek. Trenér: Vrba.