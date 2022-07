Akutní nedostatek stoperů

Řeckého šampiona poslal ve 34. minutě do vedení Oleg Rjabčuk, ale ještě do pauzy srovnal tečovanou střelou Aiham Ousou. Právě spolupráci skórujícího Ousoua s novou posilou Santosem ve stoperské dvojici si trenérský štáb Slavie pochvaloval. „Bylo vidět, že oba hráči mají jinou typologii a do zápasů to může být naše velká zbraň. Na hřišti si rozuměli, i když spolu hráli poprvé v životě,“ pochvaloval si pro klubový web Jaroslav Köstl.

VIDEO: Rasismus a fyzické napadení. Zlínský Jawo se stal terčem nechutného útoku

Pro Slavii ale bude hlavním cílem právě příchod dalšího stopera. Slavii po dlouhodobém zranění Davida Hovorky zbývá už jenom Taras Kačaraba, což je při nahuštěném programu Slavie v příští sezoně velkým problémem. Jako nejpravděpodobnější se aktuálně jeví příchod defenzivního univerzála Christa Tiéhiho z Liberce.

Bude pálit Kliment?

Odchod nejlepšího střelce ligy Jeana-Davida Beauguela udělal plzeňskému vedení na čele spoustu vrásek, ty by ale měl svým příchodem setřást Jan Kliment, kterého si vedení Západočechů vyhlédlo jako alternativu.Viktoria tři přípravné zápasy s Táborskem, Karlovými Vary a Klatovy, ve kterých si s chutí zastřílela.

Proti Slovanu se trefil dvakrát. Chorý bojuje o post jedničky v útoku Viktorie

Jedinou větší prověrkou bylo utkání se Slovanem Bratislva (3:1), ve kterém odešla nová posila Jan Kliment ze hřiště po červené kartě.Rodák z Jihlavy se činí ale i střelecky, ve čtyřech zápasech dal tři góly a právě on bude jedním z hlavních faktorů toho, jestli bude mířit Plzeň úspěšně za obhajobou titulu.

Uhlídá Sparta kabinu?

Zdaleka největší humbuk na přestupové scéně ale zatím udělala Sparta. Po odchodu Adama Hložka totiž přišla řada perspektivních posil, která vyvrcholila nečekaným příchodem exslávisty Jana Kuchty na roční hostování s opcí. „Vedení Sparty mě oslovilo. Líbilo se mi to, co mi nastínili, a proto jsem si vybral právě Spartu. Chci být hlavně prospěšný pro mančaft a předvádět výkony, jakými jsem se prezentoval v uplynulém půlroce nebo třeba v nároďáku,“ řekl Kuchta po příchodu na Letnou.

Vzpruha před odjezdem na soustředění. Sparta přejela Opavu

A právě chemie Jana Kuchty s mladým Tomášem Čvančarou bude hlavním oříškem nového trenéra Briana Priskeho, který bude rozhodovat o úspěchu či zklamání. Není totiž tajemstvím, že oba útočníci mají výjimečný cit pro hru, problémem ale v minulosti byly občasné výstřelky v kabině. Pokud oba potlačí své ego ve prospěch týmu, může čekat Spartu velmi zajímavá sezona.