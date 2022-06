Tělo tak nějak řeklo, že je nejvyšší čas skončit. Pořád jsem byl zraněný, pořád nějaký natažený sval. Loni jsem byl navíc na operaci s kolenem. Příprava už dost bolela.

Čemu se teď budete věnovat? Určitě budete mít daleko více volného času.

To teď uvidím. Nedokážu říct, kde se budu pohybovat. Mám rád cestování a jakýkoliv sport. Uvidíme, co bude dál.

Kariéru jste ukončil symbolicky v zápase Pavlíkova, kde jste s fotbalem začínal. Jaké to bylo?

Domlouval jsem si už asi tři měsíce dopředu, jestli bych tam vůbec mohl přijet, jestli by neměli nic proti tomu. Vedli třetí třídu a bylo to domluvené tak, že když budou mít takový náskok, že budou jasní postupující, tak bych si tam přijel odpískat poslední kolo. Všechno proběhlo naprosto v pořádku.

V aktuálním ročníku jste strávil hodně času jako rozhodčí u VAR. Co říkáte na tuto často diskutovanou novinku?

Na jaře jsem nepískal první ligu, pískal jsem jen druhou a hodně jsem chodil na video. Pro rozhodčího na hřišti je to určitě dobrá pomoc. Hra je rychlejší a není v lidských silách vždycky všechno postřehnout. Práce u videa je ale úplně jiná než na hřišti. Na hřišti je to lepší.

Takže v této roli nebudete dál pokračovat?

Vypadá to, že bych měl pokračovat dál jako videorozhodčí. Ale na trávníku mě to bavilo víc.

Pojďme se ale vrátit do minulosti. Jak jste se dostal k pískání?

Začínal jsem v roce 1997. Hrál jsem fotbal a jednou jsme si říkali, že bychom to asi zvládli odpískat lépe. Takhle jsme začali.

Poté jste se věnoval jen pískání, nebo jste i dál hrál?

Hrál jsem za SK Rakovník a k tomu jsem pískal nižší soutěže. Když jsem se dostal na úroveň divize, kterou SK hrál, tak jsem šel hrát zpátky do Pavlíkova. Dalo se to skloubit dohromady.

Máte nějakou nejsilnější vzpomínku z celé kariéry rozhodčího?

Zápasů bylo hodně, těžko vybrat jeden. Šestkrát jsem pískal derby, to jsou zápasy, které jsou u nás nejvíc. To pro mě určitě bylo speciální. Nemůžu ale říct jeden konkrétní zápas.

Rozhodčí často zažijí nepříjemné situace jako inzultaci nebo jinou agresi od hráčů nebo fanoušků. Zažil jste něco podobného?

Inzultaci jsem nezažil. Jednou jsem ale pískal na okrese zápas Lány – Branov, divák vběhl na hřiště a napadl hostujícího brankáře. Já jsem se pak dostal až k soudu, kde jsem byl v roli svědka. Měl jsem asi výhodu, že jsem velký, takže si na mě nikdo nikdy nedovolil. Horší je to spíš v nižších soutěžích. Na okrese mě ale všichni znali i díky tomu, že jsem hrával za SK. Okresní rozhodčí ale obdivuju.

Vy jste ale chodil vypomáhat do nižších soutěží i v době, kdy jste pískal první ligu, že?

Tak jednou dvakrát do roka jsem šel pískat, když mě požádali a měl jsem čas.

Jak velký rozdíl je mezi těmito soutěžemi?

Je to horší asi v tom, že se tam musí více pískat. Je tam víc nedovolených zákroků. V lize hra více plyne bez přerušení.

V lize jste odpískal 16 sezon a 262 zápasů, takže určitě víte, o čem mluvíte. Máte na co být pyšný?

Nějak jsem nevnímal, jak zápasy přibývaly. Chtěl jsem pískat, pískal jsem i hodně vypjatých zápasů. To mě bavilo a motivovalo. Že to došlo až na takové číslo, je jenom dobře.

Chyby dělají hráči, trenéři i rozhodčí. Pamatujete si nějakou, která vás mrzí dodnes?

Hodně dlouho jsem se srovnával s tím, když jsem před pár lety pískal derby Slavia – Sparta. V 92. minutě jsem písknul penaltu, o které jsem byl přesvědčený, že to penalta je. Z kamer pak ale bylo vidět, že to bylo simulování. To mě potom mrzelo hodně dlouho.

Za 16 sezon jste potkal spoustu kolegů i hráčů. Máte s některými z nich dodnes přátelské vztahy?

Potkávám fotbalisty, které jsem pískal, a vždycky se pozdravíme. Stejně tak je to s rozhodčími. Jsem taková rodina. Žijete v komunitě, trávíte spolu víkendy.

V této sezoně naskočilo do ligy hodně mladých rozhodčích. Co říkáte na jejich úroveň?

Jsou to samozřejmě nezkušení rozhodčí, ale jsou tam takoví, ze kterých budou dobří rozhodčí. Z některých už dokonce jsou. Někdo se s tím popasuje dřív, někomu to trvá déle.

Letos jsme byli svědky nasazování zahraničních rozhodčích. Co si myslíte o tomhle trendu?

Já myslím, že by to měli pískat čeští rozhodčí. Není mezi rozhodčími z různých zemí velký rozdíl. Jsou na stejné úrovni. První Polák, který tu byl, je jeden z TOP rozhodčích na světě. Jinak by to ale měli pískat rozhodčí z Česka.

Mluví se o tom, že u nás je rozhodčích nedostatek. Je to opravdu tak špatné?

Je to špatné jak tady na okrese, tak všude jinde. Je to nevděčné. Rozhodčí na okrese dostanou vynadáno, takže se na to po dvou třech zápasech vykašlou, že to nemají zapotřebí.

Vy jste nepřemýšlel o tom, že byste u fotbalu zůstal v nějaké jiné roli?

Jsem ve výkonném výboru tady na okrese. Teď se budou dělat nové listiny rozhodčích, tak uvidím, jestli tam budu na video. Nevím, co bude dál. Rozkoukám se a během půlroku nebo roku uvidíme.

