"V Brně teď začneme hrát v deseti," usmíval se trenér Brian Priske. Přesto během zápasu tolik důvodů k úsměvům neměl. "Byla to ošklivá výhra. Ale důležitá," měl jasno.

"Úleva by bylo asi silné slovo, ale mohu říci, že jsem za výhru šťastný, obzvláště po té pětizápasové šnůře remíz. V minulosti jsme tu řešili, že jsme byli v zápasech dominantní a přesto se nám nedařilo vítězit. Tentokrát to bylo jinak, rozhodně jsme nepředvedli náš nejlepší výkon," mínil Priske.

Sparťané po přestávce svoji aktivitu ještě navýšili a v 52. minutě bylo zásluhou Sorensena vyrovnáno. Poté přišel důležitý moment - hradecký Kubala běžel sám na gólmana, ale trefil pouze tyč a o chvíli později svým prvním ligovým gólem ve sparťanském dresu otočil výsledek na stranu domácích Kuchta.

"Pro Kuchtu byla branka určitě důležitou vzpruhou. Od vyloučení v zápase s Libercem se trápil a vytvářel na sebe velký tlak. Chce ve Spartě dávat hodně gólů a v týdnu spolu vedeme celou řadu rozhovorů. Jsem rád, že byl za svoji tvrdou práci v tréninku odměněn. V utkání sprintoval, hledal správné prostory, rval se a já viděl Kuchtu, kterého znám ze záběrů z minulé sezony. Jsem za něj nesmírně šťastný. Po dlouhé době bylo štěstí na jeho straně," chválil Priske svého elitního útočníka.

Sám Kuchta cítil velikou úlevu. Po letním příchodu na Letnou o sobě dal vědět pouze šlápnutím na hlavu brankáři a následném pětizápasovém trestu. "Gól jsem hrozně moc potřeboval. Stejně tak celý tým. Konečně to vyšlo," neskrýval reprezentační útočník nadšení. "Musíme víc zapnout a víc hrát. Vyšlo to tak, že jsme se prezentovali takovým výkonem v druhé půli. Náš tým má rozhodně na víc, než co jsme do téhle doby předváděli. Ukázali jsme charakter," dodal.

V 72. minutě se pak po vyloučení Smrže (dostal už druhou červenou v sezoně) síly na hřišti srovnaly a Sparta zápas dovedla k vítězství. Fanoušci rudých barev tak mohli po delší době oslavit vítězství, a to navíc s navrátilcem Krejčím. Kapitán se vrátil do sestavy po zranění.

"Jeho návrat je velkým přínosem, je stěžejním článkem," chválil Priske.

Byl to ale právě Krejčí, kdo byl u inkasovaného gólu v první půli. "Je prvotřídním profesionálem a všem okolo pomáhá. Přestože udělal tu chybu, o půli zamnou přišel, omluvil se a požádal mě, aby zůstal na hřišti a mohl se rvát o výhru. Má pozitivní vliv na tým jen tím, že je na hřišti. Je to lídr zodpovědný za celý tým a věřím, že bude hrát velkou roli na cestě za vzestupem," dodal kouč Pražanů.

Hradecký kouč Miroslav Koubek byl pochopitelně zklamaný. Jeho svěřenci si vypracovali spoustu šancí. "Hlavní příčina porážky je, že jsme nedali spoustu gólových šancí. To si tady nikdo nevytvořil, výborný výkon Hradce, kluky musím pochválit. Naše četnost gólových šancí byla velmi dobrá. Hráli jsme to, co jsme si řekli, že budeme hrát na Spartu. Dvojice Vašulín - Kubala mohla dát čtyři pět gólů, ještě Smrž měl obrovskou šanci…" řekl k čtvrtému hradeckému zápasu bez vítězství v řadě.

Sparta Praha - FC Hradec Králové 2:1 (0:1)

Branky: 52. Sörensen, 57. Kuchta - 13. Kubala. Rozhodčí: Nehasil - Hájek, Mokrusch - Štěrba (video). ŽK: Jankto, Höjer - Rybička, Vašulín, Harazim, Miroslav Koubek (trenér), Kodeš. ČK: 29. Čvančara - 72. Smrž. Diváci: 10.317.

Sparta: Kovář - Wiesner, Sörensen, Zelený, Höjer - Daněk (77. Mejdr), Sadílek, Ladislav Krejčí II, Jankto (70. Minčev) - Čvančara, Kuchta (88. Sáček). Trenér: Priske.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech (66. Rada) - Harazim (66. Gabriel), Smrž, Kodeš (83. Matěj Koubek), Novotný - Rybička (46. Kučera) - Kubala, Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek.