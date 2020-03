"Mohu potvrdit, že jsme s Karlem Jarolímem jednali, před dvaadvaceti lety v Příbrami začínal a jsme přáteli. Karel měl chuť pracovat pro náš klub, zároveň však řešil nabídku ze Spojených arabských emirátů a jednání se táhlo, my však nemůžeme tak dlouho čekat a jednání jsme tedy ukončili," prozradil důvod prezident příbramského klubu Jaroslav Starka.

Mužstvo tak minimálně i v dalším duelu v Karviné povede Petr Čuhel, jenž při své obnovené premiéře na příbramské lavičce proti Mladé Boleslavi dovedl tým k prvnímu jarní bod. "Má naši důvěru. Jsme s ním spokojení a myslím, že i kabina je v pořádku s tímto řešením,“ uvedl Starka.

Čuhel je však zatím u Litavky stále brán jako provizorní řešení trenérské otázky po odvolání trenéra Romana Nádvorníka. „Mám v hlavě nové jméno trenéra, konkrétní ale nebudu,“ konstatoval prezident klubu.

Jasno by mělo být na začátku příštího týdne. „K nástupu nového kouče může dojít po neděli, ale také možná vůbec…," nevyloučil Starka ani variantu, že by se by se Petr Čuhel mohl ujmout středočeského celku na stálo.