Navázat na dva české reprezentanty však nebude příliš jednoduché. Ještě před nimi zkoušel štěstí v žlutočerném dresu další český velikán Patrik Berger, v Německu však vydržel jen jednu sezonu. Trenér Ottmar Hitzfeld v něm totiž viděl defenzivního záložníka, což se mu tehdy příliš nelíbilo.

A po úspěšném evropském šampionátu v roce 1996 rád zamířil do Liverpoolu, přestože s Borussií slavil vítězství v německé lize. Celkem za ni stihl sehrát sedmadvacet zápasů. Na počátku nového tisíciletí už přišla chvíle pro Rosického s Kollerem. První jmenovaný dorazil ze Sparty v zimě 2001 za půl miliardy korun, což je stále ještě přestupový rekord české ligy. Vysoký útočník ho následoval v létě téhož roku.

A hned v úvodní společné sezoně se radovali v Dortmundu z mistrovského titulu. „Malý Mozart“ přispěl k ligovému triumfu pěti góly a jedenácti asistencemi, „Dino“ nasázel jedenáct branek a na osm jich přihrál. Čeští vyslanci svým úspěšným působením zanechali v klubu nesmazatelnou stopu. Rosický vydržel v Borussii pět a půl sezony a za tu dobu odehrál 189 utkání, ve kterých si připsal 24 tref a 46 nahrávek. Koller odešel spolu se svým českým parťákem a zanechal za sebou bilanci 79 gólů a 31 asistencí.

Klokaní duo

Od té doby se na českého vyslance, který by oblékal žlutočerné barvy, čeká. Opačným směrem však loni v lednu putoval obránce Till Schumacher. Ten prošel mládeží Dortmundu, ale přes Jihlavu prozatím zakotvil v Bohemians. „Atmosféra, klub i stadion mi trochu připomíná německý fotbal,“ uvedl po příchodu.

Zkušenost s Borussií pak jako poslední získal Jan Vodháněl, ofenzivní objev taktéž z Bohemians. Předloni odjel do Dortmundu na týdenní stáž, kde trénoval s mužstvem do 23 let. „Byla to pro mě obrovská zkušenost. Zázemí a přístup lidí je tam na naprosto profesionální úrovni,“ vyprávěl pro Deník po návratu.

Výsledek testu? „Když jsem končil, trenéři se mnou probrali, co se jim líbilo a kde bych měl přidat,“ prohlásil.Tak třeba právě on jednou naváže na úspěšné angažmá Rosického.